Украина может открыть первый переговорный кластер с ЕС в июне

ЕС высоко оценил прогресс Украины в реформах на пути к членству

Украина может уже в ближайшее время перейти к активной фазе переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа со ссылкой на заявления европейских чиновников.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" относительно вступления Украины в Европейский Союз. По ее словам, остальные кластеры могут быть открыты до конца 2026 года.

Открытие кластеров и роль Венгрии

По словам Кос, процесс может ускориться после формирования нового правительства в Венгрии. Она отметила, что от будущего премьера уже поступают позитивные сигналы.

"Мы видим разницу и надеемся очень скоро официально открыть кластер 1, а затем и все остальные", — добавила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что для открытия первого кластера уже выполнены все необходимые условия, включая контрольные показатели. Его запуск возможен во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Также она рассчитывает на активную работу во время председательства Ирландии во второй половине года, чтобы открыть все переговорные кластеры до конца года.

Позиция Украины относительно переговоров

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Украина не видит препятствий для открытия всех кластеров.

Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать закрытие отдельных переговорных разделов.

"Наша задача — сосредоточиться на закрытии разделов", — добавил он.

Переговоры о вступлении в ЕС предусматривают 35 разделов, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров. Перед их открытием Европейская комиссия проводит проверку соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС неофициально открыл все шесть переговорных кластеров, а также передал Украине условия для завершения работы над последними из них.

Так вже 100700 раз сказали, що не візьмуть. Але кластер, то святе. Лідор кластери любить Багато і різних.
22.04.2026 18:51 Ответить
Редактори вже косять під навеличнішого? Хто на ком стояв?
22.04.2026 18:52 Ответить
22.04.2026 18:53 Ответить
10 Березня 2025 р.

Україна повністю готова до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
В уряді https://zmina.info/news/********-mozhe-vidkryty-pershyj-klaster-peregovoriv-iz-yes-u-kvitni-olga-stefanishyna/ розраховують відкрити перший кластер переговорів з ЄС у квітні, ще два кластери - у червні. Про це https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid0tycdKwXTiQ1U2iC8NJJoApb5PZckwjQXBayg2rVVrudkcXRjSQRARjeSNL7YnSLXl повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
22.04.2026 18:56 Ответить
з 6-ти? Турборежим Може відкрить а може і не відкрить.

Он Турція вже 26 років у статусі кандидата і взагалі вступає на протязі 67! років.
22.04.2026 18:56 Ответить
Молдову майже прийняли, Україна може відкрити перший кластер.
Починали разом.
Це як з заводами Рейнметал. Починали також разом, у німців завод давно працює, в Україні знайшли ділянку на якій може побудують.
Оця прокладка у вигляді держслужбовців є шкідливою для України та українців. Ще й дуже дороговартісною на утримання.
22.04.2026 19:58 Ответить
 
 