Украина может открыть первый переговорный кластер с ЕС в июне
Украина может уже в ближайшее время перейти к активной фазе переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа со ссылкой на заявления европейских чиновников.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" относительно вступления Украины в Европейский Союз. По ее словам, остальные кластеры могут быть открыты до конца 2026 года.
Открытие кластеров и роль Венгрии
По словам Кос, процесс может ускориться после формирования нового правительства в Венгрии. Она отметила, что от будущего премьера уже поступают позитивные сигналы.
"Мы видим разницу и надеемся очень скоро официально открыть кластер 1, а затем и все остальные", — добавила она.
Еврокомиссар подчеркнула, что для открытия первого кластера уже выполнены все необходимые условия, включая контрольные показатели. Его запуск возможен во время председательства Кипра в Совете ЕС.
Также она рассчитывает на активную работу во время председательства Ирландии во второй половине года, чтобы открыть все переговорные кластеры до конца года.
Позиция Украины относительно переговоров
Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Украина не видит препятствий для открытия всех кластеров.
Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать закрытие отдельных переговорных разделов.
"Наша задача — сосредоточиться на закрытии разделов", — добавил он.
Переговоры о вступлении в ЕС предусматривают 35 разделов, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров. Перед их открытием Европейская комиссия проводит проверку соответствия украинского законодательства нормам ЕС.
Ранее сообщалось, что ЕС неофициально открыл все шесть переговорных кластеров, а также передал Украине условия для завершения работы над последними из них.
- К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС является стратегически важным, но требует времени и реформ.
Україна повністю готова до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
В уряді розраховують відкрити перший кластер переговорів з ЄС у квітні, ще два кластери - у червні. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
Он Турція вже 26 років у статусі кандидата і взагалі вступає на протязі 67! років.
Починали разом.
Це як з заводами Рейнметал. Починали також разом, у німців завод давно працює, в Україні знайшли ділянку на якій може побудують.
Оця прокладка у вигляді держслужбовців є шкідливою для України та українців. Ще й дуже дороговартісною на утримання.