Украина может открыть первый переговорный кластер с ЕС в июне

Украина может уже в ближайшее время перейти к активной фазе переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа со ссылкой на заявления европейских чиновников.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что уже в июне может быть открыт первый переговорный кластер "Основы" относительно вступления Украины в Европейский Союз. По ее словам, остальные кластеры могут быть открыты до конца 2026 года.

Открытие кластеров и роль Венгрии

По словам Кос, процесс может ускориться после формирования нового правительства в Венгрии. Она отметила, что от будущего премьера уже поступают позитивные сигналы.

"Мы видим разницу и надеемся очень скоро официально открыть кластер 1, а затем и все остальные", — добавила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что для открытия первого кластера уже выполнены все необходимые условия, включая контрольные показатели. Его запуск возможен во время председательства Кипра в Совете ЕС.

Также она рассчитывает на активную работу во время председательства Ирландии во второй половине года, чтобы открыть все переговорные кластеры до конца года.

Позиция Украины относительно переговоров

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Украина не видит препятствий для открытия всех кластеров.

Он подчеркнул, что следующим этапом должно стать закрытие отдельных переговорных разделов.

"Наша задача — сосредоточиться на закрытии разделов", — добавил он.

Переговоры о вступлении в ЕС предусматривают 35 разделов, из которых 33 объединены в шесть тематических кластеров. Перед их открытием Европейская комиссия проводит проверку соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС неофициально открыл все шесть переговорных кластеров, а также передал Украине условия для завершения работы над последними из них.