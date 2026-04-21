Качка говорит, что Украина готова к гибким условиям вступления в ЕС

Украина демонстрирует готовность к гибкому подходу в переговорах о вступлении в Европейский Союз, в частности, допуская временные ограничения доступа к отдельным программам.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

По его словам, такой подход рассматривается как способ ускорить сам процесс присоединения к блоку.

Качка добавил, что Украина может согласиться на отсрочку доступа к части финансовых инструментов ЕС. В частности, речь идет об участии в программе "Общая аграрная политика ЕС", которая предусматривает масштабные субсидии для фермеров стран-членов. Этот вопрос является чувствительным для бюджета Евросоюза и вызывает дискуссии среди государств-членов.

"Такой подход возможен, но давайте обсудим механизмы", — отметил Качка.

Гибкость в переговорах

Украинская сторона пытается развеять опасения партнеров относительно финансовой нагрузки после потенциального расширения Европейского Союза. Правительство сигнализирует о готовности к компромиссам, чтобы избежать затягивания переговорного процесса.

Это особенно актуально на фоне предыдущих торговых споров с отдельными странами, в частности Польшей, относительно аграрного экспорта. Вступление Украины в ЕС автоматически будет означать право на значительные дотации, что влияет на формирование долгосрочного бюджета блока.

Ожидается, что вопрос полноценного подключения к аграрной политике может быть перенесен на следующий бюджетный период ЕС после 2028 года.

Политическая поддержка без четких дат

В Брюсселе подтверждают стратегическую поддержку евроинтеграции Украины, однако избегают определения конкретных сроков. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас ранее подчеркнула, что процесс зависит как от реформ в Украине, так и от готовности самого Евросоюза к расширению.

Также европейские чиновники заявляли, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

Дуже потішний і кумедний дядько. Створіть йому якесь шоу. З такою пикою лохів можна "розводити" на раз-два.
а курка та гуска що кажуть?
21.04.2026 18:44 Ответить
"Качка каже" - це вже анекдот!
21.04.2026 18:48 Ответить
21.04.2026 18:44 Ответить
"- Один попугай соглашается. Ты ему «Видел?», он говорит «Видел!». Ты ему «Ланцелота?», он говорит «Ланцелота!». Ты ему «Где?», а он …
Бургомистр: А я всегда говорил, что попугаи у нас не приживутся." (С) к-ф "Убіть дракона".
21.04.2026 18:52 Ответить
Який він смішний, як клоун .Як можна довіряти такому на серйозній посаді?
21.04.2026 18:44 Ответить
А він що робить?
21.04.2026 19:05 Ответить
Ну ... він про якісь серйозні речі говорить, а завдяки фізіономії все виглядає кумедно. Хоча ... може так і задумано...
21.04.2026 19:07 Ответить
менi теж захтдить цей стендапер
21.04.2026 19:13 Ответить
"Качка каже" - це вже анекдот!
21.04.2026 18:48 Ответить
з таким дзьобом він і крякнути може непогано )) пару літрів всосе як гуска воду!
21.04.2026 18:59 Ответить
ну як качка каже, то мабуть так воно і є...
чому вони такі наїдені,,,
21.04.2026 18:51 Ответить
Качку прогнути можна, Україну - ні!
21.04.2026 18:52 Ответить
Взагалі то Качка вумний мужик.
21.04.2026 18:58 Ответить
питань нема, але трохи кумедний)
21.04.2026 19:15 Ответить
та це не те що качка, це навіть не селезень!! це просто якийсь вгодований та ще й надутий гормонами індик, відгодований до "дня благодарєнія зєлі" ))
21.04.2026 18:56 Ответить
Даю 100% це робиться навмисно. Маю на увазі всі абсолютно всі кадрові рішення це якесь посміховисько з держави Україна. Як не стриптизерша то сутинер як не свинка то качка і це не все!!!!!!! Це нав исне спотворення держави Україна.
21.04.2026 18:57 Ответить
за шо голоснули те і маємо - суцільне 95 з жертвами сотнями тисяч...
21.04.2026 19:03 Ответить
Нудить від цього фріка.
21.04.2026 19:00 Ответить
Перекладаю з качачої на людську мову: Ми, влада Зеленського, дуже хочемо переобратися на повоєнних виборах. Ми розуміємо, що шансів мало, але якби в нас було якесь супер досягнення типу офіційного вступу в ЄС, то це те що треба, на нашу думку. Ми навіть згодні, щоб ви відклали нам будь які преференції, як члена ЄС, не давали права голосу і тд, лиш би дали нам зараз сам факт прийняття. Нам дуже треба...

Я думаю, що на відміну від Качки більшість притомних людей розуміють, що Україні краще офіційний вступ, через реформи, закони, згідно загальних процедур. І хай навіть це буде за декілька років, але з результатом і на рівних правах. А не косо, криво через задній прохід на задню парту, без необхідних структурних змін і покращень в державі.
21.04.2026 19:03 Ответить
Готовая Качка и Украина готова это две диаметрально противоположные понятия
21.04.2026 19:07 Ответить
А як же думка Лідара про те - "або всьо - або ідіть у сраку. На менше я не згоден."
Вже щось змінилось?
Вже щось змінилось?
21.04.2026 19:08 Ответить
Це буде вже без тебе!
21.04.2026 19:10 Ответить
Чесно кажучи, цей Качка навіть більше схожий на коміка ніж ЗЄ.

ЗЄ на його фоні тепер якийсь побитий життям неголений Пьєро. 😁
21.04.2026 19:11 Ответить
Так ЄС каже НІ... Реально дурника вмикає качка чи таки же недоколтханий як і його шеф.
21.04.2026 19:16 Ответить
Качка Вудi Ален )))
21.04.2026 19:17 Ответить
Він в Шоу Довгоносиків не приймав участі часом? Бо типаж ну, просто звідти
21.04.2026 19:17 Ответить
 
 