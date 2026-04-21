Качка говорит, что Украина готова к гибким условиям вступления в ЕС
Украина демонстрирует готовность к гибкому подходу в переговорах о вступлении в Европейский Союз, в частности, допуская временные ограничения доступа к отдельным программам.
Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.
По его словам, такой подход рассматривается как способ ускорить сам процесс присоединения к блоку.
Качка добавил, что Украина может согласиться на отсрочку доступа к части финансовых инструментов ЕС. В частности, речь идет об участии в программе "Общая аграрная политика ЕС", которая предусматривает масштабные субсидии для фермеров стран-членов. Этот вопрос является чувствительным для бюджета Евросоюза и вызывает дискуссии среди государств-членов.
"Такой подход возможен, но давайте обсудим механизмы", — отметил Качка.
Гибкость в переговорах
Украинская сторона пытается развеять опасения партнеров относительно финансовой нагрузки после потенциального расширения Европейского Союза. Правительство сигнализирует о готовности к компромиссам, чтобы избежать затягивания переговорного процесса.
Это особенно актуально на фоне предыдущих торговых споров с отдельными странами, в частности Польшей, относительно аграрного экспорта. Вступление Украины в ЕС автоматически будет означать право на значительные дотации, что влияет на формирование долгосрочного бюджета блока.
Ожидается, что вопрос полноценного подключения к аграрной политике может быть перенесен на следующий бюджетный период ЕС после 2028 года.
Политическая поддержка без четких дат
В Брюсселе подтверждают стратегическую поддержку евроинтеграции Украины, однако избегают определения конкретных сроков. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас ранее подчеркнула, что процесс зависит как от реформ в Украине, так и от готовности самого Евросоюза к расширению.
Также европейские чиновники заявляли, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бургомистр: А я всегда говорил, что попугаи у нас не приживутся." (С) к-ф "Убіть дракона".
чому вони такі наїдені,,,
Я думаю, що на відміну від Качки більшість притомних людей розуміють, що Україні краще офіційний вступ, через реформи, закони, згідно загальних процедур. І хай навіть це буде за декілька років, але з результатом і на рівних правах. А не косо, криво через задній прохід на задню парту, без необхідних структурних змін і покращень в державі.
Вже щось змінилось?
ЗЄ на його фоні тепер якийсь побитий життям неголений Пьєро. 😁