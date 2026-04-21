Качка говорит, что Украина готова к гибким условиям вступления в ЕС

Украина демонстрирует готовность к гибкому подходу в переговорах о вступлении в Европейский Союз, в частности, допуская временные ограничения доступа к отдельным программам.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

По его словам, такой подход рассматривается как способ ускорить сам процесс присоединения к блоку.

Качка добавил, что Украина может согласиться на отсрочку доступа к части финансовых инструментов ЕС. В частности, речь идет об участии в программе "Общая аграрная политика ЕС", которая предусматривает масштабные субсидии для фермеров стран-членов. Этот вопрос является чувствительным для бюджета Евросоюза и вызывает дискуссии среди государств-членов.

"Такой подход возможен, но давайте обсудим механизмы", — отметил Качка.

Гибкость в переговорах

Украинская сторона пытается развеять опасения партнеров относительно финансовой нагрузки после потенциального расширения Европейского Союза. Правительство сигнализирует о готовности к компромиссам, чтобы избежать затягивания переговорного процесса.

Это особенно актуально на фоне предыдущих торговых споров с отдельными странами, в частности Польшей, относительно аграрного экспорта. Вступление Украины в ЕС автоматически будет означать право на значительные дотации, что влияет на формирование долгосрочного бюджета блока.

Ожидается, что вопрос полноценного подключения к аграрной политике может быть перенесен на следующий бюджетный период ЕС после 2028 года.

Политическая поддержка без четких дат

В Брюсселе подтверждают стратегическую поддержку евроинтеграции Украины, однако избегают определения конкретных сроков. Глава европейской дипломатии Кайя Каллас ранее подчеркнула, что процесс зависит как от реформ в Украине, так и от готовности самого Евросоюза к расширению.

Также европейские чиновники заявляли, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

