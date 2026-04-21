Качка каже, що Україна готова до гнучких умов вступу в ЄС

Україна демонструє готовність до гнучкого підходу у переговорах про вступ до Європейського Союзу, зокрема допускаючи тимчасові обмеження доступу до окремих програм.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

За його словами, такий підхід розглядається як спосіб пришвидшити сам процес приєднання до блоку.

Качка додав, що Україна може погодитися на відтермінування доступу до частини фінансових інструментів ЄС. Зокрема, йдеться про участь у програмі Спільна аграрна політика ЄС, яка передбачає масштабні субсидії для фермерів країн-членів. Це питання є чутливим для бюджету Євросоюзу та викликає дискусії серед держав-членів.

"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо механізми", — зазначив Качка.

Гнучкість у переговорах

Українська сторона намагається зняти занепокоєння партнерів щодо фінансового навантаження після потенційного розширення Європейського Союзу. Уряд сигналізує готовність до компромісів, аби уникнути затягування переговорного процесу.

Це особливо актуально на тлі попередніх торговельних суперечок із окремими країнами, зокрема Польщі, щодо аграрного експорту. Вступ України до ЄС автоматично означатиме право на значні дотації, що впливає на формування довгострокового бюджету блоку.

Очікується, що питання повноцінного підключення до аграрної політики може бути перенесене на наступний бюджетний період ЄС після 2028 року.

Політична підтримка без чітких дат

У Брюсселі підтверджують стратегічну підтримку євроінтеграції України, однак уникають визначення конкретних термінів. Очільниця європейської дипломатії Каї Каллас раніше наголосила, що процес залежить як від реформ в Україні, так і від готовності самого Євросоюзу до розширення.

Також Європейські посадовці заявляли, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.

Дуже потішний і кумедний дядько. Створіть йому якесь шоу. З такою пикою лохів можна "розводити" на раз-два.
21.04.2026 18:47 Відповісти
а курка та гуска що кажуть?
21.04.2026 18:44 Відповісти
"Качка каже" - це вже анекдот!
21.04.2026 18:48 Відповісти
а курка та гуска що кажуть?
21.04.2026 18:44 Відповісти
"- Один попугай соглашается. Ты ему «Видел?», он говорит «Видел!». Ты ему «Ланцелота?», он говорит «Ланцелота!». Ты ему «Где?», а он …
Бургомистр: А я всегда говорил, что попугаи у нас не приживутся." (С) к-ф "Убіть дракона".
21.04.2026 18:52 Відповісти
А я "похвалюся" поки що маленьким успіхом 80 річної родички в поневіряннях з виправленням помилки в літерах рос-укр "і-и" в прізвищі померлого дідуся- чоловіка для вступу в спадщину .

Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!
1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)
2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .
3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...
4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...
5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").
6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...
7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.
8 Так чат надав й реквізити.
9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
ОТТАКА МАЙБУТНЯ КРАЇНА ЄС
21.04.2026 19:41 Відповісти
Який він смішний, як клоун .Як можна довіряти такому на серйозній посаді?
21.04.2026 18:44 Відповісти
Дуже потішний і кумедний дядько. Створіть йому якесь шоу. З такою пикою лохів можна "розводити" на раз-два.
21.04.2026 18:47 Відповісти
А він що робить?
21.04.2026 19:05 Відповісти
Ну ... він про якісь серйозні речі говорить, а завдяки фізіономії все виглядає кумедно. Хоча ... може так і задумано...
21.04.2026 19:07 Відповісти
менi теж захтдить цей стендапер
21.04.2026 19:13 Відповісти
"Качка каже" - це вже анекдот!
21.04.2026 18:48 Відповісти
з таким дзьобом він і крякнути може непогано )) пару літрів всосе як гуска воду!
21.04.2026 18:59 Відповісти
ну як качка каже, то мабуть так воно і є...
чому вони такі наїдені,,,
21.04.2026 18:51 Відповісти
Качку прогнути можна, Україну - ні!
21.04.2026 18:52 Відповісти
Взагалі то Качка вумний мужик.
21.04.2026 18:58 Відповісти
питань нема, але трохи кумедний)
21.04.2026 19:15 Відповісти
та це не те що качка, це навіть не селезень!! це просто якийсь вгодований та ще й надутий гормонами індик, відгодований до "дня благодарєнія зєлі" ))
21.04.2026 18:56 Відповісти
Даю 100% це робиться навмисно. Маю на увазі всі абсолютно всі кадрові рішення це якесь посміховисько з держави Україна. Як не стриптизерша то сутинер як не свинка то качка і це не все!!!!!!! Це нав исне спотворення держави Україна. І хто за цим стоїть ті хто при владі, а хто при владі срані корупціонери брехун жиди
21.04.2026 18:57 Відповісти
за шо голоснули те і маємо - суцільне 95 з жертвами сотнями тисяч...
21.04.2026 19:03 Відповісти
Нудить від цього фріка.
21.04.2026 19:00 Відповісти
Перекладаю з качачої на людську мову: Ми, влада Зеленського, дуже хочемо переобратися на повоєнних виборах. Ми розуміємо, що шансів мало, але якби в нас було якесь супер досягнення типу офіційного вступу в ЄС, то це те що треба, на нашу думку. Ми навіть згодні, щоб ви відклали нам будь які преференції, як члена ЄС, не давали права голосу і тд, лиш би дали нам зараз сам факт прийняття. Нам дуже треба...

Я думаю, що на відміну від Качки більшість притомних людей розуміють, що Україні краще офіційний вступ, через реформи, закони, згідно загальних процедур. І хай навіть це буде за декілька років, але з результатом і на рівних правах. А не косо, криво через задній прохід на задню парту, без необхідних структурних змін і покращень в державі.
21.04.2026 19:03 Відповісти
Готовая Качка и Украина готова это две диаметрально противоположные понятия
21.04.2026 19:07 Відповісти
А як же думка Лідара про те - "або всьо - або ідіть у сраку. На менше я не згоден."
Вже щось змінилось?
21.04.2026 19:08 Відповісти
Це буде вже без тебе!
21.04.2026 19:10 Відповісти
Чесно кажучи, цей Качка навіть більше схожий на коміка ніж ЗЄ.

ЗЄ на його фоні тепер якийсь побитий життям неголений Пьєро. 😁
21.04.2026 19:11 Відповісти
Так ЄС каже НІ... Реально дурника вмикає качка чи таки же недоколтханий як і його шеф.
21.04.2026 19:16 Відповісти
Качка Вудi Ален )))
21.04.2026 19:17 Відповісти
Та ну...

Вуді Аллену років 30 тре було сидіти на пампушковій дієті, щоб бути схожим на цей кумедний вареник.
21.04.2026 19:41 Відповісти
Він в Шоу Довгоносиків не приймав участі часом? Бо типаж ну, просто звідти
21.04.2026 19:17 Відповісти
У мультику про Карлсона він знімався. 😁
21.04.2026 19:43 Відповісти
Дав Бог прізвище, ще й на такій посаді, краще б ця качка мовчала толку було би більше...
21.04.2026 20:03 Відповісти
лохам запустили чергову Качку про "вступ в ЄС"... Але поки кремлівська перефарбована ЗЕлупа при владі ніяке ЄС нам не світить, нам не світить при цьому покидьку навіть повернутися до рівня життя українців, які ми мали (та не цінували) станом на квітень 2019 року.
21.04.2026 20:14 Відповісти
"Общая аграрная политика ЕС"... Что-то я сомневаюсь, что даже при полноценном членстве в ЕС, Украина имела бы доступ к этой программе с учётом себестоимости ее продукции.
21.04.2026 20:17 Відповісти
эта качка сильно гибкая- при всех президентах-при власти
21.04.2026 20:22 Відповісти
Да йдіть ви нах. з вашими умовами і з вашим ЄС. Знаю я ваші умови. Населенню ще втричі закрутять гайки, обмежать свободу і обкладуть даниною і все заради того щоб пани отримували від ЄС якісь торгові приференції. Виставіть на загальне обговорення всі умови за якими Україну візьмуть в ЄС і проведіть референдум. Впевнений мало хто на це погодиться в ту кабалу вступати
21.04.2026 21:01 Відповісти
Вважаю, що треба приймати такі умови, і далі працювати над реформами, серйозно, без популізму.
21.04.2026 21:22 Відповісти
опять 25.

ну какой вступ телега вперед кобылы?

записывайте пункты

1) подписание мира легитимной радой и президентом
2) независмые слидчи органы
3) выполнение требований ес хотя бы на минималках
4) изменение законодательной базы типа гей браков и так далее
5) плюс еще некоторые болезненные изменения в конституцию и другие законы
21.04.2026 23:59 Відповісти
 
 