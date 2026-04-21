Качка каже, що Україна готова до гнучких умов вступу в ЄС
Україна демонструє готовність до гнучкого підходу у переговорах про вступ до Європейського Союзу, зокрема допускаючи тимчасові обмеження доступу до окремих програм.
Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.
За його словами, такий підхід розглядається як спосіб пришвидшити сам процес приєднання до блоку.
Качка додав, що Україна може погодитися на відтермінування доступу до частини фінансових інструментів ЄС. Зокрема, йдеться про участь у програмі Спільна аграрна політика ЄС, яка передбачає масштабні субсидії для фермерів країн-членів. Це питання є чутливим для бюджету Євросоюзу та викликає дискусії серед держав-членів.
"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо механізми", — зазначив Качка.
Гнучкість у переговорах
Українська сторона намагається зняти занепокоєння партнерів щодо фінансового навантаження після потенційного розширення Європейського Союзу. Уряд сигналізує готовність до компромісів, аби уникнути затягування переговорного процесу.
Це особливо актуально на тлі попередніх торговельних суперечок із окремими країнами, зокрема Польщі, щодо аграрного експорту. Вступ України до ЄС автоматично означатиме право на значні дотації, що впливає на формування довгострокового бюджету блоку.
Очікується, що питання повноцінного підключення до аграрної політики може бути перенесене на наступний бюджетний період ЄС після 2028 року.
Політична підтримка без чітких дат
У Брюсселі підтверджують стратегічну підтримку євроінтеграції України, однак уникають визначення конкретних термінів. Очільниця європейської дипломатії Каї Каллас раніше наголосила, що процес залежить як від реформ в Україні, так і від готовності самого Євросоюзу до розширення.
Також Європейські посадовці заявляли, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.
Бургомистр: А я всегда говорил, что попугаи у нас не приживутся." (С) к-ф "Убіть дракона".
Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!
1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)
2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .
3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...
4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...
5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").
6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...
7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.
8 Так чат надав й реквізити.
9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
ОТТАКА МАЙБУТНЯ КРАЇНА ЄС
чому вони такі наїдені,,,
Я думаю, що на відміну від Качки більшість притомних людей розуміють, що Україні краще офіційний вступ, через реформи, закони, згідно загальних процедур. І хай навіть це буде за декілька років, але з результатом і на рівних правах. А не косо, криво через задній прохід на задню парту, без необхідних структурних змін і покращень в державі.
Вже щось змінилось?
ЗЄ на його фоні тепер якийсь побитий життям неголений Пьєро. 😁
Вуді Аллену років 30 тре було сидіти на пампушковій дієті, щоб бути схожим на цей кумедний вареник.
ну какой
вступтелега вперед кобылы?
записывайте пункты
1) подписание мира легитимной радой и президентом
2) независмые слидчи органы
3) выполнение требований ес хотя бы на минималках
4) изменение законодательной базы типа гей браков и так далее
5) плюс еще некоторые болезненные изменения в конституцию и другие законы