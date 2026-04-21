Качка каже, що Україна готова до гнучких умов вступу в ЄС

Україна демонструє готовність до гнучкого підходу у переговорах про вступ до Європейського Союзу, зокрема допускаючи тимчасові обмеження доступу до окремих програм.

Як повідомляє Цензор НЕТ, про це йдеться у заяві віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

За його словами, такий підхід розглядається як спосіб пришвидшити сам процес приєднання до блоку.

Качка додав, що Україна може погодитися на відтермінування доступу до частини фінансових інструментів ЄС. Зокрема, йдеться про участь у програмі Спільна аграрна політика ЄС, яка передбачає масштабні субсидії для фермерів країн-членів. Це питання є чутливим для бюджету Євросоюзу та викликає дискусії серед держав-членів.

"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо механізми", — зазначив Качка.

Гнучкість у переговорах

Українська сторона намагається зняти занепокоєння партнерів щодо фінансового навантаження після потенційного розширення Європейського Союзу. Уряд сигналізує готовність до компромісів, аби уникнути затягування переговорного процесу.

Це особливо актуально на тлі попередніх торговельних суперечок із окремими країнами, зокрема Польщі, щодо аграрного експорту. Вступ України до ЄС автоматично означатиме право на значні дотації, що впливає на формування довгострокового бюджету блоку.

Очікується, що питання повноцінного підключення до аграрної політики може бути перенесене на наступний бюджетний період ЄС після 2028 року.

Політична підтримка без чітких дат

У Брюсселі підтверджують стратегічну підтримку євроінтеграції України, однак уникають визначення конкретних термінів. Очільниця європейської дипломатії Каї Каллас раніше наголосила, що процес залежить як від реформ в Україні, так і від готовності самого Євросоюзу до розширення.

Також Європейські посадовці заявляли, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.

