Каллас заявила, що не може назвати конкретну дату вступу України до ЄС

Європейський Союз не готовий назвати конкретну дату вступу України, однак підтверджує політичну підтримку євроінтеграційного курсу Києва.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

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За її словами, процес приєднання України залежить від двосторонніх зусиль. Зокрема, Київ має виконати необхідні реформи, тоді як Європейський Союз повинен забезпечити відповідні політичні та інституційні умови.

"Я не можу назвати конкретну дату, але, безумовно, це мій інтерес, моє бажання, щоб Україна незабаром приєдналася до Європейського Союзу", — зазначила вона.

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Позиція ЄС щодо розширення

У Брюсселі наголошують, що питання членства України залишається стратегічним пріоритетом, однак потребує часу для реалізації всіх критеріїв. Йдеться як про внутрішні трансформації в Україні, так і про готовність самого ЄС до подальшого розширення.

Європейські дипломати підкреслюють, що процес інтеграції має відбуватися поетапно та з дотриманням усіх вимог, визначених для країн-кандидатів.

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Заява Зеленського про значення членства

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що визначення чіткої дати вступу України до ЄС має важливе геополітичне значення. На його думку, це стане сигналом, який послабить позиції Росії.

Глава держави наголосив, що Україну вже сприймають як невід’ємну частину Європи на міжнародній арені, зокрема у країнах Близького Сходу та Перської затоки.

Він також підкреслив, що потенціал України — людський, технологічний і військовий — є складовою загальноєвропейської безпеки та стабільності. За словами президента, членство України в ЄС стане додатковою гарантією безпеки як для самої країни, так і для всього континенту.

Раніше Європейські посадовці заявили, що потенційний вступ України до ЄС до 1 січня 2027 року, який фігурує в одному з останніх проєктів мирної пропозиції "немає нічого спільного з реальністю". Членство України в Євросоюзі може розглядатися як одна з гарантій безпеки в майбутньому, однак конкретні терміни наразі не обговорюються.

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