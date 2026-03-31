Каллас заявила, что не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Европейский Союз не готов назвать конкретную дату вступления Украины, однако подтверждает политическую поддержку евроинтеграционного курса Киева.

Как сообщает Цензор. Нет, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас.

По ее словам, процесс присоединения Украины зависит от двусторонних усилий. В частности, Киев должен провести необходимые реформы, а Европейский Союз - обеспечить соответствующие политические и институциональные условия.

"Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина в скором времени присоединилась к Европейскому Союзу", - отметила она.

Позиция ЕС по вопросу расширения

В Брюсселе подчеркивают, что вопрос членства Украины остается стратегическим приоритетом, однако требует времени для реализации всех критериев. Речь идет как о внутренних преобразованиях в Украине, так и о готовности самого ЕС к дальнейшему расширению.

Европейские дипломаты подчеркивают, что процесс интеграции должен происходить поэтапно и с соблюдением всех требований, определенных для стран-кандидатов.

Заявление Зеленского о значении членства

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что определение четкой даты вступления Украины в ЕС имеет важное геополитическое значение. По его мнению, это станет сигналом, который ослабит позиции России.

Глава государства подчеркнул, что Украину уже воспринимают как неотъемлемую часть Европы на международной арене, в частности в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Он также подчеркнул, что потенциал Украины - человеческий, технологический и военный - является составной частью общеевропейской безопасности и стабильности. По словам президента, членство Украины в ЕС станет дополнительной гарантией безопасности как для самой страны, так и для всего континента.

Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения , "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

