Каллас заявила, что не может назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС

Каллас о вступлении Украины в ЕС

Европейский Союз не готов назвать конкретную дату вступления Украины, однако подтверждает политическую поддержку евроинтеграционного курса Киева.

Как сообщает Цензор. Нет, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас.

По ее словам, процесс присоединения Украины зависит от двусторонних усилий. В частности, Киев должен провести необходимые реформы, а Европейский Союз - обеспечить соответствующие политические и институциональные условия.

"Я не могу назвать конкретную дату, но, безусловно, это мой интерес, мое желание, чтобы Украина в скором времени присоединилась к Европейскому Союзу", - отметила она.

Позиция ЕС по вопросу расширения

В Брюсселе подчеркивают, что вопрос членства Украины остается стратегическим приоритетом, однако требует времени для реализации всех критериев. Речь идет как о внутренних преобразованиях в Украине, так и о готовности самого ЕС к дальнейшему расширению.

Европейские дипломаты подчеркивают, что процесс интеграции должен происходить поэтапно и с соблюдением всех требований, определенных для стран-кандидатов.

Заявление Зеленского о значении членства

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что определение четкой даты вступления Украины в ЕС имеет важное геополитическое значение. По его мнению, это станет сигналом, который ослабит позиции России.

Глава государства подчеркнул, что Украину уже воспринимают как неотъемлемую часть Европы на международной арене, в частности в странах Ближнего Востока и Персидского залива.

Он также подчеркнул, что потенциал Украины - человеческий, технологический и военный - является составной частью общеевропейской безопасности и стабильности. По словам президента, членство Украины в ЕС станет дополнительной гарантией безопасности как для самой страны, так и для всего континента.

  • Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения , "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.

Навіть якщо Україна виконає на всі 100% вимоги ЄС В САМОМУ ЄС ЗНАЙДУТЬСЯ РАШИСТСЬКІ ШЛЮХИ НА КШТАЛТ.ОРБАНА.ФІЦО ЩЕ РАНІШЕ МЕРКЕЛЬ І Т.Д ЯКІ СКОРІШЕ ЗЇДЯТЬ РАШИСТСЬКИЙ КІРЗОВИЙ ЧОБІТ.АНІ Ж ДАДУТЬ ЗГОДУ УКРАЇНІ І УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ НА ЧЛЕНСТВО В ЄС....
31.03.2026 20:01 Ответить
Дуже сумнівний варіант.хоча маючи її ,війни б в Україні як такої не було від слова "взагалі"
31.03.2026 20:06 Ответить
Каллас дипломат и не может сказать, шо многим членам ЕС, срать с большой горы на Украину. Печальная реальность.
31.03.2026 20:15 Ответить
Коли конкретні гроші дасте? А вступ...Та в лайно краще вступити, як виявилося.
31.03.2026 19:55 Ответить
А навіщо давати гроші? Раша їм вже не загрожує. А відновлення постачання кацапських нафти та газу буде зараз дуже доречна для ЄС
31.03.2026 20:01 Ответить
Вот щас вылезет ЗЕленский,
ЗЕленский все расскажет !

.
31.03.2026 19:56 Ответить
Може через 60 років, може 100, нащадки стануть гідними стати Європою.
31.03.2026 20:04 Ответить
Не буде нiякого вступу! Ми вже "вступили".
31.03.2026 20:08 Ответить
Але ще обмазуватися й обмазуватися.
31.03.2026 20:50 Ответить
На *** Ваш ЄС! Стабільне фінансування - ось що від вас треба на данному етапі.
31.03.2026 20:11 Ответить
Пані Каллас не вміє так складно брехати, як буратінка.
31.03.2026 20:38 Ответить
Правильно сказала. Звідки вона може знати як і коли буде голосувати кожна країна ЄС?
31.03.2026 20:23 Ответить
 
 