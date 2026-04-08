У травні очікують більше ясності щодо вступу України до ЄС у 2027 році, - Качка

Європейський Союз не закрив дискусію щодо можливого вступу України у 2027 році, хоча остаточної моделі інтеграції наразі немає.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив на зустрічі з журналістами у Києві віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

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Зараз немає чіткої моделі вступу України в ЄС

Віцепрем’єр визнав, що зараз немає чіткої моделі вступу України в Європейський Союз, але наголосив, що вважає це "не проблемою, а суперуспіхом", тому що, залишивши відкритими варіанти, ЄС веде активну дискусію з цього приводу.

Качка підкреслив, що наразі до цієї дискусії долучені також країни, які зазвичай вважають скептиками: "Дуже креативна робота йде в Німеччині, Франції, Нідерландах".

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Більше ясності буде в травні

"Думаю, в травні буде більш чітка картина, але можна сказати, що вони теж орієнтуються на 2027 рік для вирішення питання вступу України в ЄС. Ця дата не зафіксована, але ніхто не відкинув ідею проговорювати модель вступу в Європейський Союз у 2027 році", – заявив віцепрем’єр.

Він не став уточнювати, чому очікує ясності саме у травні, лише констатував, що "травень вважають місяцем, коли концептуалізуються певні підходи" у Раді ЄС.

Також Тарас Качка наголосив, що вирішальним питанням лишається швидкість впровадження реформ, оскільки виконання Україною зобов’язань не дискутується.

"Усі чекають від нас прогресу у виконанні "бенчмарків", і це фактично є вирішальним елементом щодо того, як швидко ми можемо вступити в Європейський Союз", – додав він.

"Я сподіваюсь, що Верховна Рада підтримає нинішній темп схвалення законопроєктів по ЄС. В нас зараз є близько 100 законопроєктів у Верховній Раді, які тою чи іншою мірою закривають "бенчмарки", – заявив віцепрем’єр.

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План "Качки-Кос"

Нагадаємо, що 11 грудня 2025 року у Львові відбулося засідання Ради ЄС, під час якого Україна отримала перші критерії для вступу до Євросоюзу та погодила з Єврокомісією перелік кроків для відновлення довіри до реформ.

Документ отримав неформальну назву "план Качки-Кос" за прізвищами посадовців, які його підписали.

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