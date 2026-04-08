В мае ожидается больше ясности относительно вступления Украины в ЕС в 2027 году, - Качка

Европейский Союз не закрыл дискуссию о возможном вступлении Украины в 2027 году, хотя окончательной модели интеграции пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на встрече с журналистами в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сейчас нет четкой модели вступления Украины в ЕС

Вице-премьер признал, что сейчас нет четкой модели вступления Украины в Европейский Союз, но подчеркнул, что считает это "не проблемой, а суперуспехом", потому что, оставив открытыми варианты, ЕС ведет активную дискуссию по этому поводу.

Качка подчеркнул, что в настоящее время к этой дискуссии присоединились также страны, которые обычно считаются скептиками: "Очень креативная работа ведется в Германии, Франции, Нидерландах".

Больше ясности будет в мае

"Думаю, в мае будет более четкая картина, но можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею обсуждать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году", — заявил вице-премьер.

Он не стал уточнять, почему ожидает ясности именно в мае, лишь констатировал, что "май считают месяцем, когда концептуализируются определенные подходы" в Совете ЕС.

Также Тарас Качка подчеркнул, что решающим вопросом остается скорость внедрения реформ, поскольку выполнение Украиной обязательств не обсуждается.

"Все ждут от нас прогресса в выполнении "бенчмарков", и это фактически является решающим элементом в отношении того, как быстро мы сможем вступить в Европейский Союз", – добавил он.

"Я надеюсь, что Верховная Рада поддержит нынешний темп принятия законопроектов по ЕС. У нас сейчас около 100 законопроектов в Верховной Раде, которые в той или иной степени закрывают "бенчмарки", – заявил вице-премьер.

План "Качки-Кос"

Напомним, что 11 декабря 2025 года во Львове состоялось заседание Совета ЕС, в ходе которого Украина получила первые критерии для вступления в Евросоюз и согласовала с Еврокомиссией перечень шагов для восстановления доверия к реформам.

Документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые его подписали.

