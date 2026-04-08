В мае ожидается больше ясности относительно вступления Украины в ЕС в 2027 году, - Качка
Европейский Союз не закрыл дискуссию о возможном вступлении Украины в 2027 году, хотя окончательной модели интеграции пока нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил на встрече с журналистами в Киеве вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Сейчас нет четкой модели вступления Украины в ЕС
Вице-премьер признал, что сейчас нет четкой модели вступления Украины в Европейский Союз, но подчеркнул, что считает это "не проблемой, а суперуспехом", потому что, оставив открытыми варианты, ЕС ведет активную дискуссию по этому поводу.
Качка подчеркнул, что в настоящее время к этой дискуссии присоединились также страны, которые обычно считаются скептиками: "Очень креативная работа ведется в Германии, Франции, Нидерландах".
Больше ясности будет в мае
"Думаю, в мае будет более четкая картина, но можно сказать, что они тоже ориентируются на 2027 год для решения вопроса вступления Украины в ЕС. Эта дата не зафиксирована, но никто не отверг идею обсуждать модель вступления в Европейский Союз в 2027 году", — заявил вице-премьер.
Он не стал уточнять, почему ожидает ясности именно в мае, лишь констатировал, что "май считают месяцем, когда концептуализируются определенные подходы" в Совете ЕС.
Также Тарас Качка подчеркнул, что решающим вопросом остается скорость внедрения реформ, поскольку выполнение Украиной обязательств не обсуждается.
"Все ждут от нас прогресса в выполнении "бенчмарков", и это фактически является решающим элементом в отношении того, как быстро мы сможем вступить в Европейский Союз", – добавил он.
"Я надеюсь, что Верховная Рада поддержит нынешний темп принятия законопроектов по ЕС. У нас сейчас около 100 законопроектов в Верховной Раде, которые в той или иной степени закрывают "бенчмарки", – заявил вице-премьер.
План "Качки-Кос"
Напомним, что 11 декабря 2025 года во Львове состоялось заседание Совета ЕС, в ходе которого Украина получила первые критерии для вступления в Евросоюз и согласовала с Еврокомиссией перечень шагов для восстановления доверия к реформам.
Документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые его подписали.
Что предшествовало
- Ранее европейские чиновники заявили, что потенциальное вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которое фигурирует в одном из последних проектов мирного предложения, "не имеет ничего общего с реальностью". Членство Украины в Евросоюзе может рассматриваться как одна из гарантий безопасности в будущем, однако конкретные сроки пока не обсуждаются.
За три месяца 2026 года Украина выполнила лишь незначительную часть так называемого "плана Качки-Коса" — перечня 10 приоритетных евроинтеграционных реформ.
