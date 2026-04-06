9 баллов из 100 возможных: за три месяца Украина не выполнила ни одной из приоритетных евроинтеграционных реформ, - Transparency International Ukraine

За три месяца 2026 года Украина выполнила лишь незначительную часть так называемого "плана Качки-Кос" — перечня из 10 приоритетных реформ в области евроинтеграции .

Об этом пишет Transparency International Ukraine со ссылкой на результаты первого мониторинга "Членство Check", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прогресс выполнения

Коалиция экспертных организаций оценила выполнение этого плана реформ на 9 баллов из 100 возможных.

Речь идет, в частности, о выполнении следующих пунктов плана:

Уголовная юстиция (2 из 20 баллов). Несмотря на заявления о подготовке изменений в УПК, соответствующий проект закона до сих пор не обнародован. Закрытость процесса разработки нормативного акта не позволяет оценить качество будущих изменений.

Обеспечение НАБУ доступа к независимым судебным экспертизам (0,5 из 10 баллов). Создание специализированного Центра пока не обеспечило НАБУ доступа к действительно независимым экспертизам для расследования топовой коррупции, поскольку в учреждении отсутствуют необходимые предохранительные меры от ненадлежащего влияния.

Международные эксперты в конкурсе в ВККС (1 из 10 баллов) . Законопроект о возобновлении участия международных специалистов в отборе в ВККС не рассматривается парламентом с июня 2025 года, что блокирует качественную очистку судебной системы.

Принятие Антикоррупционной стратегии и ДАП до конца июня 2026 года (0,5 из 5 баллов). Процесс согласования Стратегии на 2026–2030 годы тормозится из-за замечаний отдельных ведомств, что создает риски нивелирования ключевых реформ.

Укрепление системы внутреннего контроля и защиты информаторов (0,5 из 10 баллов). Госаудитслужба начала включать вопросы внутреннего контроля в свои проверки на объектах. Однако Портал информаторов требует существенной технической доработки для реальной защиты лиц, сообщающих о злоупотреблениях.

На крайне низком уровне остается выполнение ряда других пунктов:

Отбор генерального прокурора (0 из 10 баллов): прогресс в пересмотре процедур полностью отсутствует.

Отбор на руководящие должности в прокуратуре (0,5 из 10 баллов): прозрачные конкурсные назначения до сих пор не восстановлены.

Реформа ГБР (1 из 10 баллов): соответствующие законопроекты не представлены для обсуждения.

Новые судьи КСУ и члены ВСП (1 из 5 баллов): процедуры проходят с задержками, вакансии остаются незаполненными.

Безобороченность судей (2 из 10 баллов): законодательство не учитывает рекомендации ЕС относительно проверок деклараций о добропорядочности судей Верховного Суда.

План "Качки-Кос"

Напомним, что 11 декабря 2025 года во Львове состоялось заседание Совета ЕС, в ходе которого Украина получила первые критерии для вступления в Евросоюз и согласовала с Еврокомиссией перечень шагов для восстановления доверия к реформам.

Документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые его подписали.

