9 баллов из 100 возможных: за три месяца Украина не выполнила ни одной из приоритетных евроинтеграционных реформ, - Transparency International Ukraine

Украина провалила первый квартал выполнения плана Качки-Кос

За три месяца 2026 года Украина выполнила лишь незначительную часть так называемого "плана Качки-Кос" — перечня из 10 приоритетных реформ в области евроинтеграции . 

Об этом пишет Transparency International Ukraine со ссылкой на результаты первого мониторинга "Членство Check", сообщает Цензор.НЕТ.

Прогресс выполнения 

Коалиция экспертных организаций оценила выполнение этого плана реформ на 9 баллов из 100 возможных.

Речь идет, в частности, о выполнении следующих пунктов плана:

  • Уголовная юстиция (2 из 20 баллов). Несмотря на заявления о подготовке изменений в УПК, соответствующий проект закона до сих пор не обнародован. Закрытость процесса разработки нормативного акта не позволяет оценить качество будущих изменений.
  • Обеспечение НАБУ доступа к независимым судебным экспертизам (0,5 из 10 баллов). Создание специализированного Центра пока не обеспечило НАБУ доступа к действительно независимым экспертизам для расследования топовой коррупции, поскольку в учреждении отсутствуют необходимые предохранительные меры от ненадлежащего влияния.
  • Международные эксперты в конкурсе в ВККС (1 из 10 баллов). Законопроект о возобновлении участия международных специалистов в отборе в ВККС не рассматривается парламентом с июня 2025 года, что блокирует качественную очистку судебной системы.
  • Принятие Антикоррупционной стратегии и ДАП до конца июня 2026 года (0,5 из 5 баллов). Процесс согласования Стратегии на 2026–2030 годы тормозится из-за замечаний отдельных ведомств, что создает риски нивелирования ключевых реформ. 
  • Укрепление системы внутреннего контроля и защиты информаторов (0,5 из 10 баллов). Госаудитслужба начала включать вопросы внутреннего контроля в свои проверки на объектах. Однако Портал информаторов требует существенной технической доработки для реальной защиты лиц, сообщающих о злоупотреблениях.

На крайне низком уровне остается выполнение ряда других пунктов:

  • Отбор генерального прокурора (0 из 10 баллов): прогресс в пересмотре процедур полностью отсутствует.
  • Отбор на руководящие должности в прокуратуре (0,5 из 10 баллов): прозрачные конкурсные назначения до сих пор не восстановлены.
  • Реформа ГБР (1 из 10 баллов): соответствующие законопроекты не представлены для обсуждения.
  • Новые судьи КСУ и члены ВСП (1 из 5 баллов): процедуры проходят с задержками, вакансии остаются незаполненными.
  • Безобороченность судей (2 из 10 баллов): законодательство не учитывает рекомендации ЕС относительно проверок деклараций о добропорядочности судей Верховного Суда.

План "Качки-Кос"

Напомним, что 11 декабря 2025 года во Львове состоялось заседание Совета ЕС, в ходе которого Украина получила первые критерии для вступления в Евросоюз и согласовала с Еврокомиссией перечень шагов для восстановления доверия к реформам.

Документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые его подписали.

Наївні дітки. Чомусь впевнені, що Зеля сам себе посадить, ввівши в дію переслідування корупції.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:13 Ответить
з цим ЗЄльоним ми вступимо хіба що в гівно

.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:15 Ответить
Владімір Алєксандровіч, ну коли ж ми нарешті вступимо до того клятого ЄС ?

і да, Байден, чому ми досі не в НАТО ?!

.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:14 Ответить
А патамуша! І фсьо!
показать весь комментарий
06.04.2026 17:32 Ответить
Не виконала тому, що вони туди просто не збираються
показать весь комментарий
06.04.2026 17:15 Ответить
При цій владі потрібно дивуватись тому, що АЖ 9 БАЛІВ із 100, не 0, точно?
показать весь комментарий
06.04.2026 17:16 Ответить
Це буде при наступній владі.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:17 Ответить
не будет
показать весь комментарий
06.04.2026 18:13 Ответить
ну на цих реформах грошей не вкрасти, тому вони нікому не потрібні, а от оподаткування посилок це зовсім інша тема
показать весь комментарий
06.04.2026 17:19 Ответить
Не на часі!
Султан подорожує Близьким Сходом.
Юзік служить народу України в Іспанії з двома лотками яєць в руках.
ВР намагається максимально "покращити" життя громадян України.
Закон про посилки до 150 євро, закон про банківські рахунки і т.д.
Чебурек мріє звалити до родини в Маямі.
Сирський розповідає...
Буданов прогнозує...
показать весь комментарий
06.04.2026 17:22 Ответить
Але ж тоді ми не зможемо класти асфальт. (С)
показать весь комментарий
06.04.2026 17:29 Ответить
нєнє.
з асфальтом на всі 300 балів!
показать весь комментарий
06.04.2026 17:35 Ответить
класть ?
красть ?
е.. да какая разніца !

.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:36 Ответить
оно, послиця матернова по лісах підарські уламки шукає, а ви про якісь бали.....
показать весь комментарий
06.04.2026 17:34 Ответить
Шарікови і Швондери нічого толкового не побудують.
показать весь комментарий
06.04.2026 17:40 Ответить
Банда которая у власти в Украине НЕ ХОЧЕТ НИЧЕГО МЕНЯТЬ. им и так добре. Кто то еще этого не понял???
показать весь комментарий
06.04.2026 18:08 Ответить
 
 