9 балів із 100 можливих: за три місяці Україна не виконала жодної з пріоритетних євроінтеграційних реформ, - Transparency International Ukraine

За три місяці 2026 року Україна виконала лише незначну частину так званого "плану Качки-Кос" - переліку 10 пріоритетних євроінтеграційних реформ.

Про це пише Transparency International Ukraine з посиланням на результати першого моніторингу "Членство Check", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прогрес виконання

Коаліція експертних організацій оцінила виконання цього плану реформ на 9 балів зі 100 можливих.

Йдеться, зокрема, про виконання таких пунктів плану:

Кримінальна юстиція (2 із 20 балів). Попри заяви про підготовку змін до КПК, відповідний проєкт закону досі не оприлюднено. Закритість процесу розробки нормативного акта не дозволяє оцінити якість майбутніх змін.

Попри заяви про підготовку змін до КПК, відповідний проєкт закону досі не оприлюднено. Закритість процесу розробки нормативного акта не дозволяє оцінити якість майбутніх змін. Забезпечення НАБУ доступу до незалежних судових експертиз (0,5 із 10 балів). Створення спеціалізованого Центру поки не забезпечило НАБУ доступу до справді незалежних експертиз для розслідування топкорупції, оскільки в установі відсутні необхідні запобіжники від неналежних впливів.

Створення спеціалізованого Центру поки не забезпечило НАБУ доступу до справді незалежних експертиз для розслідування топкорупції, оскільки в установі відсутні необхідні запобіжники від неналежних впливів. Міжнародні експерти у конкурсі до ВККС (1 із 10 балів) . Законопроєкт щодо відновлення участі міжнародних фахівців у доборі до ВККС не розглядається парламентом з червня 2025 року, що блокує якісне очищення судової системи.

. Законопроєкт щодо відновлення участі міжнародних фахівців у доборі до ВККС не розглядається парламентом з червня 2025 року, що блокує якісне очищення судової системи. Ухвалення Антикорупційної стратегії та ДАП до кінця червня 2026 року (0,5 із 5 балів). Процес погодження Стратегії на 2026–2030 роки гальмується через зауваження окремих відомств, що створює ризики нівелювання ключових реформ.

Процес погодження Стратегії на 2026–2030 роки гальмується через зауваження окремих відомств, що створює ризики нівелювання ключових реформ. Зміцнення системи внутрішнього контролю та захисту викривачів (0,5 із 10 балів). Держаудитслужба почала включати питання внутрішнього контролю до своїх перевірок на обʼєктах. Однак Портал викривачів потребує суттєвого технічного доопрацювання для реального захисту осіб, що повідомляють про зловживання.

На вкрай низькому рівні залишається виконання низки інших пунктів:

Відбір Генпрокурора (0 із 10 балів): прогрес у перегляді процедур повністю відсутній.

прогрес у перегляді процедур повністю відсутній. Відбір на керівні посади в прокуратурі (0,5 із 10 балів): прозорі конкурсні призначення досі не відновлено.

прозорі конкурсні призначення досі не відновлено. Реформа ДБР (1 із 10 балів): відповідні законопроєкти не представлені для обговорення.

відповідні законопроєкти не представлені для обговорення. Нові судді КСУ та члени ВРП (1 із 5 балів): процедури тривають із затримками, вакансії залишаються незаповненими.

процедури тривають із затримками, вакансії залишаються незаповненими. Доброчесність суддів (2 із 10 балів): Законодавство не враховує рекомендації ЄС щодо перевірок декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

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План "Качки-Кос"

Нагадаємо, що 11 грудня 2025 року у Львові відбулося засідання Ради ЄС, під час якого Україна отримала перші критерії для вступу до Євросоюзу та погодила з Єврокомісією перелік кроків для відновлення довіри до реформ.

Документ отримав неформальну назву "план Качки-Кос" за прізвищами посадовців, які його підписали.

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