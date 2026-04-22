Зеленский встретился с министром обороны Испании Роблес и обсудил военное сотрудничество

Украина и Испания договариваются о расширении оборонных программ и поставках ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны между странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

Оборонное сотрудничество

Во время встречи Зеленский подчеркнул важность расширения программы SAFE и развития совместного производства оборонной продукции.

По его словам, Украина рассчитывает на появление новых совместных проектов в этой сфере.

Ситуация на фронте

Президент также проинформировал испанскую сторону о текущей ситуации на фронте.

В частности, речь шла о постоянных ракетных и дроновых ударах со стороны России.

Помощь ПВО

Зеленский поблагодарил Испанию за поддержку украинской противовоздушной обороны.

Речь идет о поставках ракет для систем Hawk и Patriot.

По словам президента, это вооружение является дефицитным, поэтому такая помощь имеет ключевое значение для защиты Украины от массированных атак.

22.04.2026 17:54
22.04.2026 18:04
22.04.2026 18:08
22.04.2026 18:21
22.04.2026 18:08
У цьому році пакет військової допомоги Україні від Іспанії складе на 1 млрд євро.
Ось так і складається спільна перемога. І з часом допомога від розвинутих країн буде тільки збільшуватись)
22.04.2026 18:12
22.04.2026 18:19
22.04.2026 18:22
22.04.2026 18:24
 
 