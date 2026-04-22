Зеленский встретился с министром обороны Испании Роблес и обсудил военное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере обороны между странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.
Оборонное сотрудничество
Во время встречи Зеленский подчеркнул важность расширения программы SAFE и развития совместного производства оборонной продукции.
По его словам, Украина рассчитывает на появление новых совместных проектов в этой сфере.
Ситуация на фронте
Президент также проинформировал испанскую сторону о текущей ситуации на фронте.
В частности, речь шла о постоянных ракетных и дроновых ударах со стороны России.
Помощь ПВО
Зеленский поблагодарил Испанию за поддержку украинской противовоздушной обороны.
Речь идет о поставках ракет для систем Hawk и Patriot.
По словам президента, это вооружение является дефицитным, поэтому такая помощь имеет ключевое значение для защиты Украины от массированных атак.
Ось так і складається спільна перемога. І з часом допомога від розвинутих країн буде тільки збільшуватись)