Зеленський зустрівся з міністром оборони Іспанії Роблес і обговорив військову співпрацю
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
Оборонна співпраця
Під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості розширення програми SAFE та розвитку спільного виробництва оборонної продукції.
За його словами, Україна розраховує на появу нових спільних проєктів у цій сфері.
Ситуація на фронті
Президент також поінформував іспанську сторону про поточну ситуацію на фронті.
Зокрема, йшлося про постійні ракетні та дронові удари з боку Росії.
Допомога ППО
Зеленський подякував Іспанії за підтримку української протиповітряної оборони.
Йдеться про постачання ракет до систем Hawk і Patriot.
За словами президента, це озброєння є дефіцитним, тому така допомога має ключове значення для захисту України від масованих атак.
Ось так і складається спільна перемога. І з часом допомога від розвинутих країн буде тільки збільшуватись)