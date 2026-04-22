Зеленський зустрівся з міністром оборони Іспанії Роблес і обговорив військову співпрацю

Україна та Іспанія домовляються про розширення оборонних програм і постачання ППО

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

Оборонна співпраця

Під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості розширення програми SAFE та розвитку спільного виробництва оборонної продукції.

За його словами, Україна розраховує на появу нових спільних проєктів у цій сфері.

Читайте: Іспанія передасть 100 бронемашин VAMTAC та партію артбоєприпасів для України

Ситуація на фронті

Президент також поінформував іспанську сторону про поточну ситуацію на фронті.

Зокрема, йшлося про постійні ракетні та дронові удари з боку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони Іспанії Роблес прибула з робочим візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Допомога ППО

Зеленський подякував Іспанії за підтримку української протиповітряної оборони.

Йдеться про постачання ракет до систем Hawk і Patriot.

За словами президента, це озброєння є дефіцитним, тому така допомога має ключове значення для захисту України від масованих атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot, - ЗМІ

Політичний туризм триває,результату ноль у закінченні війни.
22.04.2026 17:54 Відповісти
За нерухомість, мабуть, зеленського переговорили, за піднайом житла для моноЗбігших друзів «потужника», ремонт дворища його хатинки….
22.04.2026 18:55 Відповісти
"обєд прошол в тьоплой дружеськой обстановке. зєля проізньйос потужний тост в честь високого гостя!"
22.04.2026 18:04 Відповісти
Есть различия), Не целовались в засос и орден(чего то там) не вручили.
22.04.2026 18:08 Відповісти
це все "запланировано на отвєтний візіт" ))
22.04.2026 18:21 Відповісти
Іспанійа самий потужний споживач росiйскоi нафти та газу.
22.04.2026 18:08 Відповісти
У цьому році пакет військової допомоги Україні від Іспанії складе на 1 млрд євро.
Ось так і складається спільна перемога. І з часом допомога від розвинутих країн буде тільки збільшуватись)
22.04.2026 18:12 Відповісти
Якось дивно коли чотирижди ухилянт про якусь стратегію говорить ,в якій нічого не розуміє.
22.04.2026 18:19 Відповісти
а це в нього, як стратега, така тактика ))
22.04.2026 18:22 Відповісти
Природный талант. "Пи@т и не краснеет"(с). Деловоды и не на такое способны...
22.04.2026 18:24 Відповісти
Зелене шапіто потужньо пердить в своєму репертуарі але без вагомих результатів..
22.04.2026 19:15 Відповісти
 
 