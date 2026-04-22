Зеленський зустрівся з міністром оборони Іспанії Роблес і обговорив військову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оборонна співпраця

Під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості розширення програми SAFE та розвитку спільного виробництва оборонної продукції.

За його словами, Україна розраховує на появу нових спільних проєктів у цій сфері.

Ситуація на фронті

Президент також поінформував іспанську сторону про поточну ситуацію на фронті.

Зокрема, йшлося про постійні ракетні та дронові удари з боку Росії.

Допомога ППО

Зеленський подякував Іспанії за підтримку української протиповітряної оборони.

Йдеться про постачання ракет до систем Hawk і Patriot.

За словами президента, це озброєння є дефіцитним, тому така допомога має ключове значення для захисту України від масованих атак.

