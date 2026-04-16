Польша против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
Об этом он заявил в интервью RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Глава МИД, комментируя заявление Петера Мадяра об ускоренном вступлении Украины в ЕС, отметил, что позиция Польши является идентичной.
По его словам, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции.
"Он выражает то, что является и нашей позицией. Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Этого не произойдет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как и мы должны были", - пояснил Сикорский.
Что предшествовало?
- Ранее будущий премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что против ускоренного вступления Украины в ЕС.
- По данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А як прискорено вступати в ЄС - то Україна має робити як всі інші за загальною процедурою.
- хто має повоювати 5-10 років, поки ЄС готується до війни? Україна
- хто має ділитись дроновими технологіями? Україна
- хто має захистити Європу, якщо сша відвернеться? Україна
- хто має допомогти розблокувати ормузьку протоку? Україна
- хто наступний член ЄС? "ета другоє"/"це довгий процес"/"після війни"/"ще багато роботи"/"балкани перші стали в чергу"
@poroshenko
·
18 год
Близько 100 мільярдів зараз ідуть на є-бакінг, пітчинг, скринінг, фактинг, кешбекінг, є-зимінг, кілометринг, feeding, підтримінг та інший популізм влади.
У цей час зарплата військових не індексувалася з 2022 року. Хоча за цей час інфляція з'їла понад 50% вартості грошей. Ціни ростуть, витрати родин військових ростуть, а зарплати наших воїнів - ні. Вони залишилися такими самими, як і 4 роки тому. Натомість влада витрачає гроші на популізм.
Це неприпустима несправедливість. Нещодавно ми домоглися, щоб гроші з військового збору йшли на військових та оборону. Тепер потрібно перерозподілити податки з популістичних програм влади й направити їх на підтримку наших воїнів. Про це «ЄС» подала законопроєкти і буде за це боротися.