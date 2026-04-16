РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
633 11

Польша против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в интервью RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Глава МИД, комментируя заявление Петера Мадяра об ускоренном вступлении Украины в ЕС, отметил, что позиция Польши является идентичной.

По его словам, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции.

"Он выражает то, что является и нашей позицией. Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Этого не произойдет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как и мы должны были", - пояснил Сикорский.

Зеленский и Вадефуль обсудили движение Украины к членству в Евросоюзе.

Что предшествовало?

Кос ожидает "нового импульса" для вступления Украины в ЕС после поражения Орбана на выборах

Автор: 

Сикорский Радослав (531) членство в ЕС (1241)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трішки ще повоюйте, годіков п'ять, а потім подумаєм, так?
показать весь комментарий
16.04.2026 13:04 Ответить
Саме так . Відкритим текстом , про це , голова німецької розвідки сказав
показать весь комментарий
16.04.2026 13:11 Ответить
А при чем тут война к ускоренному вступлению в ЕС ? Как вообще могут взять в ЕС во время войны и еще 20% территорий оккупировано?
показать весь комментарий
16.04.2026 13:18 Ответить
Кіпр окупований досі і в ЄС і шо?
показать весь комментарий
16.04.2026 13:20 Ответить
Як захищати Європу від російської агресії - то Україна має це робити сама.
А як прискорено вступати в ЄС - то Україна має робити як всі інші за загальною процедурою.
показать весь комментарий
16.04.2026 13:06 Ответить
не про це розмова. а про закони. Щоб вступити в ЄС треба робити демократичні реформи. А у нас хоч війна хоч ні а кожне краде де тільки може, бо нема реформ і поточні закони позволяють.
показать весь комментарий
16.04.2026 13:13 Ответить
200%
показать весь комментарий
16.04.2026 13:18 Ответить
Красти дозволяють не закони ! Красти дозволяє кланово-олігархічна Система , що незмінно керує Україною вже 30 років
показать весь комментарий
16.04.2026 13:18 Ответить
- хто має ділитись військовим досвідом з ЄС і НАТО? Україна
- хто має повоювати 5-10 років, поки ЄС готується до війни? Україна
- хто має ділитись дроновими технологіями? Україна
- хто має захистити Європу, якщо сша відвернеться? Україна
- хто має допомогти розблокувати ормузьку протоку? Україна

- хто наступний член ЄС? "ета другоє"/"це довгий процес"/"після війни"/"ще багато роботи"/"балкани перші стали в чергу"
показать весь комментарий
16.04.2026 13:12 Ответить
Петро Порошенко
@poroshenko
·
18 год
Близько 100 мільярдів зараз ідуть на є-бакінг, пітчинг, скринінг, фактинг, кешбекінг, є-зимінг, кілометринг, feeding, підтримінг та інший популізм влади.

У цей час зарплата військових не індексувалася з 2022 року. Хоча за цей час інфляція з'їла понад 50% вартості грошей. Ціни ростуть, витрати родин військових ростуть, а зарплати наших воїнів - ні. Вони залишилися такими самими, як і 4 роки тому. Натомість влада витрачає гроші на популізм.

Це неприпустима несправедливість. Нещодавно ми домоглися, щоб гроші з військового збору йшли на військових та оборону. Тепер потрібно перерозподілити податки з популістичних програм влади й направити їх на підтримку наших воїнів. Про це «ЄС» подала законопроєкти і буде за це боротися.
показать весь комментарий
16.04.2026 13:16 Ответить
"Польща проти того, щоб хтось інший окрім неї, гарно жер за німецький кошт" - Сікорський
показать весь комментарий
16.04.2026 13:17 Ответить
 
 