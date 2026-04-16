Польша против ускоренного вступления Украины в ЕС, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддерживает идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Об этом он заявил в интервью RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД, комментируя заявление Петера Мадяра об ускоренном вступлении Украины в ЕС, отметил, что позиция Польши является идентичной.

По его словам, Украина должна пройти полный процесс евроинтеграции.

"Он выражает то, что является и нашей позицией. Европейская комиссия выдвинула идею сокращенного пути к членству. Этого не произойдет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как и мы должны были", - пояснил Сикорский.

Что предшествовало?

Ранее будущий премьер Венгрии Петер Мадяр заявил, что против ускоренного вступления Украины в ЕС.

По данным Politico, Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС.

