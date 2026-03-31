Зеленский и Вадефуль обсудили движение Украины к членству в Евросоюзе. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, в ходе которой они подробно обсудили продвижение Украины к членству в Евросоюзе.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Блокирование вступления

Так, Зеленский подчеркнул, что препятствия на пути Украины к членству в Евросоюзе сейчас носят исключительно политический характер.

"И я благодарю Германию за поддержку. Открытие кластеров точно придаст энергии для движения вперед во всех направлениях евроинтеграции и реформ. Именно это должно быть мотивом для дальнейшей совместной работы и координации. У объединенной Европы точно хватит сил на это", - отметил президент.

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Визит на Ближний Восток

Также Зеленский рассказал о результатах визита на Ближний Восток и той системе защиты жизни, которую Украина предложила государствам региона.

"Мы готовы развивать такое сотрудничество вместе с партнерами в Европе, которые были с нами с самого начала", - добавил он.

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