Зеленський і Вадефуль обговорили рух України до членства у Євросоюзі. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, під час якої вони детально обговорили рух України до членства у Євросоюзі.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Блокування вступу
Так, Зеленський наголосив, що блокування руху України до членства у Євросоюзі зараз виключно політичні.
"І я дякую Німеччині за підтримку. Відкриття кластерів точно додасть енергії для руху вперед в усіх напрямах євроінтеграції та реформ. Саме це має бути мотивом для подальшої спільної роботи та координації. В обʼєднаної Європи точно достатньо сили на це", - зазначив президент.
Візит на Близький Схід
Також Зеленський розповів про результати візиту на Близький Схід і ту систему захисту життя, яку Україна запропонувала державам регіону.
"Ми готові розвивати таку співпрацю разом із партнерами у Європі, які були з нами від самого початку", - додав він.
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