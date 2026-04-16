Польща проти прискореного вступу України до ЄС, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не підтримує ідею прискореного вступу України в Євросоюз.

Про це він заявив в інтерв'ю RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС, коментуючи заяву Петера Мадяра про прискорений вступ України до ЄС, зазначив, що позиція Польщі є ідентичною.

За його словами, Україна має пройти повний процес євроінтеграції.

"Він висловлює те, що є і нашою позицією. Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Цього не станеться. Ми вважаємо, що Україна повинна виконати всі умови, так само, як і ми повинні були", - пояснив Сікорський.

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Що передувало?

Раніше майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що проти прискореного вступу України в ЄС.

За даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореного вступу України до ЄС.

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