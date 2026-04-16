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Польща проти прискореного вступу України до ЄС, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не підтримує ідею прискореного вступу України в Євросоюз.
Про це він заявив в інтерв'ю RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Глава МЗС, коментуючи заяву Петера Мадяра про прискорений вступ України до ЄС, зазначив, що позиція Польщі є ідентичною.
За його словами, Україна має пройти повний процес євроінтеграції.
"Він висловлює те, що є і нашою позицією. Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Цього не станеться. Ми вважаємо, що Україна повинна виконати всі умови, так само, як і ми повинні були", - пояснив Сікорський.
Що передувало?
- Раніше майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що проти прискореного вступу України в ЄС.
- За даними Politico, Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія виступають проти прискореного вступу України до ЄС.
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А як прискорено вступати в ЄС - то Україна має робити як всі інші за загальною процедурою.
- хто має повоювати 5-10 років, поки ЄС готується до війни? Україна
- хто має ділитись дроновими технологіями? Україна
- хто має захистити Європу, якщо сша відвернеться? Україна
- хто має допомогти розблокувати ормузьку протоку? Україна
- хто наступний член ЄС? "ета другоє"/"це довгий процес"/"після війни"/"ще багато роботи"/"балкани перші стали в чергу"