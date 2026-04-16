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Новини Вступ України до ЄС
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Польща проти прискореного вступу України до ЄС, - Сікорський

Польща проти прискореного вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не підтримує ідею прискореного вступу України в Євросоюз.

Про це він заявив в інтерв'ю RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Глава МЗС, коментуючи заяву Петера Мадяра про прискорений вступ України до ЄС, зазначив, що позиція Польщі є ідентичною.

За його словами, Україна має пройти повний процес євроінтеграції.

"Він висловлює те, що є і нашою позицією. Європейська комісія висунула ідею скороченого шляху до членства. Цього не станеться. Ми вважаємо, що Україна повинна виконати всі умови, так само, як і ми повинні були", - пояснив Сікорський.

Дивіться: Зеленський і Вадефуль обговорили рух України до членства у Євросоюзі. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: Кос очікує "нового поштовху" для вступу України до ЄС після поразки Орбана на виборах

Автор: 

Сікорський Радослав (407) членство в ЄС (1546)
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Топ коментарі
+12
Як захищати Європу від російської агресії - то Україна має це робити сама.
А як прискорено вступати в ЄС - то Україна має робити як всі інші за загальною процедурою.
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16.04.2026 13:06 Відповісти
+12
- хто має ділитись військовим досвідом з ЄС і НАТО? Україна
- хто має повоювати 5-10 років, поки ЄС готується до війни? Україна
- хто має ділитись дроновими технологіями? Україна
- хто має захистити Європу, якщо сша відвернеться? Україна
- хто має допомогти розблокувати ормузьку протоку? Україна

- хто наступний член ЄС? "ета другоє"/"це довгий процес"/"після війни"/"ще багато роботи"/"балкани перші стали в чергу"
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16.04.2026 13:12 Відповісти
+10
Саме так . Відкритим текстом , про це , голова німецької розвідки сказав
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16.04.2026 13:11 Відповісти

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