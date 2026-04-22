Україна може відкрити перший переговорний кластер з ЄС у червні

Україна може вже найближчим часом перейти до активної фази переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на заяви європейських посадовців.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу. За її словами, решта кластерів можуть бути відкриті до кінця 2026 року.

Відкриття кластерів і роль Угорщини

За словами Кос, процес може пришвидшитися після формування нового уряду в Угорщині. Вона зазначила, що від майбутнього прем’єра вже надходять позитивні сигнали.

"Ми бачимо різницю і сподіваємося дуже скоро офіційно відкрити кластер 1, а потім і всі інші", - додала вона.

Єврокомісар підкреслила, що для відкриття першого кластера вже виконані всі необхідні умови, включно з контрольними показниками. Його запуск можливий під час головування Кіпру у Раді ЄС.

Також вона розраховує на активну роботу під час головування Ірландії у другій половині року, щоб відкрити всі переговорні кластери до кінця року.

Позиція України щодо переговорів

Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Україна не бачить перешкод для відкриття всіх кластерів.

Він наголосив, що наступним етапом має стати закриття окремих переговорних розділів.

"Наше завдання – зосередитися на закритті розділів", - додав він.

Переговори про вступ до ЄС передбачають 35 розділів, із яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Перед їх відкриттям Європейська комісія проводить перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів, а також передав Україні умови для завершення роботи над останніми з них.