Україна може відкрити перший переговорний кластер з ЄС у червні
Україна може вже найближчим часом перейти до активної фази переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформу із посиланням на заяви європейських посадовців.
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу. За її словами, решта кластерів можуть бути відкриті до кінця 2026 року.
Відкриття кластерів і роль Угорщини
За словами Кос, процес може пришвидшитися після формування нового уряду в Угорщині. Вона зазначила, що від майбутнього прем’єра вже надходять позитивні сигнали.
"Ми бачимо різницю і сподіваємося дуже скоро офіційно відкрити кластер 1, а потім і всі інші", - додала вона.
Єврокомісар підкреслила, що для відкриття першого кластера вже виконані всі необхідні умови, включно з контрольними показниками. Його запуск можливий під час головування Кіпру у Раді ЄС.
Також вона розраховує на активну роботу під час головування Ірландії у другій половині року, щоб відкрити всі переговорні кластери до кінця року.
Позиція України щодо переговорів
Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Україна не бачить перешкод для відкриття всіх кластерів.
Він наголосив, що наступним етапом має стати закриття окремих переговорних розділів.
"Наше завдання – зосередитися на закритті розділів", - додав він.
Переговори про вступ до ЄС передбачають 35 розділів, із яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Перед їх відкриттям Європейська комісія проводить перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС.
Раніше повідомлялося, що ЄС неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів, а також передав Україні умови для завершення роботи над останніми з них.
- До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що членство України в ЄС є стратегічно важливим, але потребує часу та реформ.
Україна повністю готова до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
В уряді https://zmina.info/news/********-mozhe-vidkryty-pershyj-klaster-peregovoriv-iz-yes-u-kvitni-olga-stefanishyna/ розраховують відкрити перший кластер переговорів з ЄС у квітні, ще два кластери - у червні. Про це https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid0tycdKwXTiQ1U2iC8NJJoApb5PZckwjQXBayg2rVVrudkcXRjSQRARjeSNL7YnSLXl повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
Он Турція вже 26 років у статусі кандидата і взагалі вступає на протязі 67! років.
Починали разом.
Це як з заводами Рейнметал. Починали також разом, у німців завод давно працює, в Україні знайшли ділянку на якій може побудують.
Оця прокладка у вигляді держслужбовців є шкідливою для України та українців. Ще й дуже дороговартісною на утримання.
Буде навіть дражнилка така: Молдова то європа, Україна то Бангладеш. ( З шильдиком "Зробили разом")
Треба тільки створити Координаційний штаб по кластерам