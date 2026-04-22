УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10500 відвідувачів онлайн
Новини Вступ України до ЄС
890 12

Україна може відкрити перший переговорний кластер з ЄС у червні

ЄС високо оцінив прогрес України у реформах на шляху до членства

Україна може вже найближчим часом перейти до активної фази переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформу із посиланням на заяви європейських посадовців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вже в червні може бути відкритий перший переговорний кластер "Основи" щодо вступу України до Європейського Союзу. За її словами, решта кластерів можуть бути відкриті до кінця 2026 року.

Відкриття кластерів і роль Угорщини

За словами Кос, процес може пришвидшитися після формування нового уряду в Угорщині. Вона зазначила, що від майбутнього прем’єра вже надходять позитивні сигнали.

"Ми бачимо різницю і сподіваємося дуже скоро офіційно відкрити кластер 1, а потім і всі інші", - додала вона.

Єврокомісар підкреслила, що для відкриття першого кластера вже виконані всі необхідні умови, включно з контрольними показниками. Його запуск можливий під час головування Кіпру у Раді ЄС.

Також вона розраховує на активну роботу під час головування Ірландії у другій половині року, щоб відкрити всі переговорні кластери до кінця року.

Позиція України щодо переговорів

Віцепрем’єр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Україна не бачить перешкод для відкриття всіх кластерів.

Він наголосив, що наступним етапом має стати закриття окремих переговорних розділів.

"Наше завдання – зосередитися на закритті розділів", - додав він.

Переговори про вступ до ЄС передбачають 35 розділів, із яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Перед їх відкриттям Європейська комісія проводить перевірку відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЄС неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів, а також передав Україні умови для завершення роботи над останніми з них.

Автор: 

Україна (7086) вступ (39) Євросоюз (14959) Кос Марта (56)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Так вже 100700 раз сказали, що не візьмуть. Але кластер, то святе. Лідор кластери любить Багато і різних.
показати весь коментар
22.04.2026 18:51 Відповісти
+4
Молдову майже прийняли, Україна може відкрити перший кластер.
Починали разом.
Це як з заводами Рейнметал. Починали також разом, у німців завод давно працює, в Україні знайшли ділянку на якій може побудують.
Оця прокладка у вигляді держслужбовців є шкідливою для України та українців. Ще й дуже дороговартісною на утримання.
показати весь коментар
22.04.2026 19:58 Відповісти
+3
Редактори вже косять під навеличнішого? Хто на ком стояв?
показати весь коментар
22.04.2026 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
22.04.2026 18:53 Відповісти
10 Березня 2025 р.

Україна повністю готова до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС.
В уряді https://zmina.info/news/********-mozhe-vidkryty-pershyj-klaster-peregovoriv-iz-yes-u-kvitni-olga-stefanishyna/ розраховують відкрити перший кластер переговорів з ЄС у квітні, ще два кластери - у червні. Про це https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid0tycdKwXTiQ1U2iC8NJJoApb5PZckwjQXBayg2rVVrudkcXRjSQRARjeSNL7YnSLXl повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
показати весь коментар
22.04.2026 18:56 Відповісти
з 6-ти? Турборежим Може відкрить а може і не відкрить.

Он Турція вже 26 років у статусі кандидата і взагалі вступає на протязі 67! років.
показати весь коментар
22.04.2026 18:56 Відповісти
показати весь коментар
Молдова реально буде в ЄС.
Буде навіть дражнилка така: Молдова то європа, Україна то Бангладеш. ( З шильдиком "Зробили разом")
показати весь коментар
23.04.2026 01:02 Відповісти
Лідор про НАТО лапшу вішав тепер по єс
показати весь коментар
22.04.2026 20:41 Відповісти
Морквина продовжує теліпатися перед носом оманського віслюка
показати весь коментар
22.04.2026 21:08 Відповісти
кластер - это святое
показати весь коментар
23.04.2026 00:02 Відповісти
Більше кластерів !! На всю адженду!!
Треба тільки створити Координаційний штаб по кластерам
показати весь коментар
23.04.2026 01:00 Відповісти
 
 