Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що рішення Європейського Союзу про надання Україні кредиту є важливим сигналом підтримки та продовження спільної співпраці.

Заяви французького лідера пролунали на тлі ухвалення ЄС нового фінансового пакета допомоги Україні та посилення санкційного тиску на Росію.

Підтримка України та рішення ЄС

Макрон наголосив, що кредит для України демонструє довгострокову відданість Європейського Союзу підтримці Києва. Він також відзначив ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії як додатковий інструмент тиску.

Французький президент підкреслив, що європейська підтримка не зменшується і залишається стабільною, попри тривалу війну.

"Я вітаю надання кредиту ЄС Україні, що є дуже сильним сигналом нашої рішучості продовжувати співпрацю з Україною", – заявив Еммануель Макрон.

Зустріч із Зеленським та координація позицій

Окремо Макрон повідомив про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася на полях неформального засідання Європейської Ради на Кіпрі.

За його словами, сторони обговорили оборонну співпрацю, посилення тиску на російську економіку та роботу міжнародної "Коаліції рішучих".

Французький президент наголосив, що Європа і надалі виконуватиме взяті на себе зобов’язання перед Україною.

