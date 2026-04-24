Новости заявление Макрона после спора Зеленского и Трампа
Макрон заявил о завершении политической карьеры в 2027 году

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует оставаться в политике после окончания своего срока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.

"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после", - заявил он во время беседы со школьниками во франко-кипрской школе в Никосии, столице Кипра, где он находился с официальным визитом в связи с участием в неформальном саммите лидеров ЕС.

Он также отметил, что самое сложное на финальном этапе десятилетия его президентства - это защищать свои достижения, имея при этом энергию для исправления того, что не удалось сделать "до конца".

"Самое сложное после девяти лет - это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно", - сказал французский лидер.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года.

Что предшествовало?

Накануне Макрон заявил, что решение Европейского Союза о предоставлении Украине кредита является важным сигналом поддержки и продолжения совместного сотрудничества.

выборы Франция Макрон Эмманюэль
Топ комментарии
+3
Пффф, он один чотириразовий ввійшов у смак політики і йти добровільно не хоче!
24.04.2026 12:30 Ответить
Політики після завершення кар'єри вільні в написанні мемуарів. Напише вільно про нашого Хренпідуна.
24.04.2026 12:24 Ответить
Треба брати приклад!
24.04.2026 12:31 Ответить
І він, зеленьський, росіян добре влаштовує. Іначе його б вже давно шльопнули спецлужби федерації. Аятоличі забаранені у примір можна поставити, як легко завалити того чи іншого корівника держави
24.04.2026 12:34 Ответить
А якого ж ти фуя поперся в політику - якшо ти нею ніколи не займався і не мав навіть зеленого поняття - шоб шо? - ввійти в історію?
24.04.2026 12:34 Ответить
Правильно,буде можливість цілком присвятити себе сім"ї...Поки дружина відносно молода і ще на щось годна...
24.04.2026 12:36 Ответить
Не закончи как Саркози. У неугомонных французов к тебе много предъяв. Почти каждого президента Франции или его окружение потом сажали за коррупцию или что похуже.
24.04.2026 12:39 Ответить
Макрон як політик - повний нуль...
24.04.2026 12:46 Ответить
Уже гнида одна теж саме брехала і досі бреше
24.04.2026 12:52 Ответить
товарища Галабародьку з собою візьміть будь ласка
24.04.2026 12:57 Ответить
Насрав - і в кущі, добре хоч ляпасів отримав від вона/воно
24.04.2026 13:20 Ответить
 
 