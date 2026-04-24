Макрон заявил о завершении политической карьеры в 2027 году
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует оставаться в политике после окончания своего срока.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Le Figaro.
"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после", - заявил он во время беседы со школьниками во франко-кипрской школе в Никосии, столице Кипра, где он находился с официальным визитом в связи с участием в неформальном саммите лидеров ЕС.
Он также отметил, что самое сложное на финальном этапе десятилетия его президентства - это защищать свои достижения, имея при этом энергию для исправления того, что не удалось сделать "до конца".
"Самое сложное после девяти лет - это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно", - сказал французский лидер.
Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года.
Что предшествовало?
Накануне Макрон заявил, что решение Европейского Союза о предоставлении Украине кредита является важным сигналом поддержки и продолжения совместного сотрудничества.
