УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9497 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Макрона
1 392 12

Макрон заявив про завершення політичної кар’єри у 2027 році

Президент Франції Емманюель Макрон не планує залишатися в політиці після завершення свого терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Le Figaro.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після", – заявив він під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в Нікосії, столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом у зв’язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС.

Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити "до кінця".

"Найважче після дев'яти років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно", – сказав французький лідер.

Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року.

Що передувало?

Напередодні Макрон заявив, що рішення Європейського Союзу про надання Україні кредиту є важливим сигналом підтримки та продовження спільної співпраці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон розкритикував "занепадницькі промови" про Україну: Це величезна стратегічна помилка

Автор: 

вибори Франція Макрон Емманюель
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Політики після завершення кар'єри вільні в написанні мемуарів. Напише вільно про нашого Хренпідуна.
показати весь коментар
24.04.2026 12:24 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 12:25 Відповісти
Пффф, он один чотириразовий ввійшов у смак політики і йти добровільно не хоче!
показати весь коментар
24.04.2026 12:30 Відповісти
І він, зеленьський, росіян добре влаштовує. Іначе його б вже давно шльопнули спецлужби федерації. Аятоличі забаранені у примір можна поставити, як легко завалити того чи іншого корівника держави
показати весь коментар
24.04.2026 12:34 Відповісти
Треба брати приклад!
показати весь коментар
24.04.2026 12:31 Відповісти
А якого ж ти фуя поперся в політику - якшо ти нею ніколи не займався і не мав навіть зеленого поняття - шоб шо? - ввійти в історію?
показати весь коментар
24.04.2026 12:34 Відповісти
Правильно,буде можливість цілком присвятити себе сім"ї...Поки дружина відносно молода і ще на щось годна...
показати весь коментар
24.04.2026 12:36 Відповісти
Не закончи как Саркози. У неугомонных французов к тебе много предъяв. Почти каждого президента Франции или его окружение потом сажали за коррупцию или что похуже.
показати весь коментар
24.04.2026 12:39 Відповісти
Макрон як політик - повний нуль...
показати весь коментар
24.04.2026 12:46 Відповісти
Уже гнида одна теж саме брехала і досі бреше
показати весь коментар
24.04.2026 12:52 Відповісти
товарища Галабародьку з собою візьміть будь ласка
показати весь коментар
24.04.2026 12:57 Відповісти
Насрав - і в кущі, добре хоч ляпасів отримав від вона/воно
показати весь коментар
24.04.2026 13:20 Відповісти
 
 