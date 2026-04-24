Макрон заявив про завершення політичної кар’єри у 2027 році
Президент Франції Емманюель Макрон не планує залишатися в політиці після завершення свого терміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Le Figaro.
"Я не займався політикою раніше і не буду займатися нею після", – заявив він під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі в Нікосії, столиці Кіпру, де він перебував з офіційним візитом у зв’язку з участю в неформальному саміті лідерів ЄС.
Він також зазначив, що найважче на фінальному етапі десятиріччя його президентства – це захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити "до кінця".
"Найважче після дев'яти років – це зберегти те, що ти зробив добре, і спробувати піти далі, але іноді доводиться виправляти те, що ти зробив неправильно", – сказав французький лідер.
Президентські вибори у Франції відбудуться у квітні 2027 року.
Що передувало?
Напередодні Макрон заявив, що рішення Європейського Союзу про надання Україні кредиту є важливим сигналом підтримки та продовження спільної співпраці.
