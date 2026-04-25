УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Макрона
1 126 9

Трамп, Сі Цзіньпін і Путін виступають проти Європи. Це унікальний момент, прокиньтеся, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна рішуче діяти, оскільки американський президент Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін "люто протистоять європейцям".

Про це Макрон сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Греції в Афінах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Європа переживає "унікальний момент"

"Ми не повинні недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли американський президент, російський президент, китайський президент виступають проти європейців. Це правильний момент для нас, щоб вжити рішучих заходів. Час прокинутися", – наголосив Макрон.

За словами лідера Франції, така ситуація має стати сигналом для ЄС до посилення власної ролі на міжнародній арені.

"Ми були континентом, чиєю "спеціалізацією" були громадянські війни. Адже протягом століть у нас постійно точилися громадянські війни. Спочатку це був проєкт миру та процвітання — і ми його реалізували. Більше ніяких громадянських воєн серед європейців".

США все ще союзник

  • Макрон фактично поставив Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в один ряд як опонентів Європи. Однак він підкреслив, що США залишаються союзником, хоча й не завжди є "надійними" або "передбачуваними".

Прем’єр Греції Міцотакіс підкреслив зобов’язання країн ЄС взаємно підтримувати одна одну у разі загрози відповідно до договорів Євросоюзу.

"Це політичний сигнал: ми не покладаємося лише на НАТО", – сказав прем’єр Греції.

Автор: 

Європа (2405) путін володимир (25290) Сі Цзіньпін (401) Трамп Дональд (8722) Макрон Емманюель (1749)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нарешті рєзкость потроху наводиться.
показати весь коментар
25.04.2026 00:30 Відповісти
Нічого, Україна й проти трьох витягне. Готуйте гроші на 2028-2029 роки, все буде добре. До кінця!
показати весь коментар
25.04.2026 00:30 Відповісти
Макрон активно просуває ідею, що Європа не повинна бути «васалом» США чи піддаватися тиску Пекіна, а має стати самостійним «третім полюсом» у світовій політиці.
показати весь коментар
25.04.2026 00:32 Відповісти
традиційна гальська традиція незалежності в політиці.

зараз вона конче потрібна Європі.
майже півміллірда заможного населення цілком може і повинна бути самостійним центром геополітичної сили.

.
показати весь коментар
25.04.2026 00:47 Відповісти
Пізнувато, але почали називати речі своїми іменами, а там і до дій недалеко. Треба гуртуватися проти ******** диктаторів, "добро повинне мати кулаки!"
показати весь коментар
25.04.2026 00:43 Відповісти
ага, а тут поле бою
показати весь коментар
25.04.2026 00:50 Відповісти
я здивована...мені здавалося шо це тількі я одна пишу про таке , ще 22р...нарешті Захід зрозумів хто проти них грає ,шо не треба було козу водити з Україною ,а приймати її до ЄС ,коли Порошенко був президентом...
показати весь коментар
25.04.2026 01:04 Відповісти
Як тільки в нас слюсар йшов на пенсію то обов'язково директора заводу на@й слав - традиції бачу не міняються хоча напрям мені подобається, Європа стане сильною тоді коли прямим текстом скаже - що доки руде непорозуміння при владі - ніякого бізнесу, дип відносин чи дружби не буде тупо введе візи американцям як країнам третього світу, бізнес весь на паузу і все - так це глобальна криза і треба свою армію мати але зараз в Європі є гроші і час який нажаль спливає
показати весь коментар
25.04.2026 01:09 Відповісти
Індіанець "Шевальє Гостре Око" побачив що однієї стіни немає!
показати весь коментар
25.04.2026 01:26 Відповісти
 
 