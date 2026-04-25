Трамп, Сі Цзіньпін і Путін виступають проти Європи. Це унікальний момент, прокиньтеся, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна рішуче діяти, оскільки американський президент Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін "люто протистоять європейцям".

Про це Макрон сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Греції в Афінах, інформує Цензор.НЕТ.

Європа переживає "унікальний момент"

"Ми не повинні недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли американський президент, російський президент, китайський президент виступають проти європейців. Це правильний момент для нас, щоб вжити рішучих заходів. Час прокинутися", – наголосив Макрон.

За словами лідера Франції, така ситуація має стати сигналом для ЄС до посилення власної ролі на міжнародній арені.

"Ми були континентом, чиєю "спеціалізацією" були громадянські війни. Адже протягом століть у нас постійно точилися громадянські війни. Спочатку це був проєкт миру та процвітання — і ми його реалізували. Більше ніяких громадянських воєн серед європейців".

США все ще союзник

Макрон фактично поставив Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в один ряд як опонентів Європи. Однак він підкреслив, що США залишаються союзником, хоча й не завжди є "надійними" або "передбачуваними".

Прем’єр Греції Міцотакіс підкреслив зобов’язання країн ЄС взаємно підтримувати одна одну у разі загрози відповідно до договорів Євросоюзу.

"Це політичний сигнал: ми не покладаємося лише на НАТО", – сказав прем’єр Греції.

