Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном: все козыри — у США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Все козыри у США

Трамп заявил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку у США "все козыри" в конфликте с Ираном. Он добавил, что иранцы могут позвонить в Соединенные Штаты в любое время.

"Я недавно сказал своим людям, когда они готовились к вылету: нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и разговаривать ни о чем", — сказал Трамп.

Арагчи покинул Пакистан

Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров с премьер-министром страны.

