Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном: все козыри — у США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.
Об этом сообщает Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Все козыри у США
Трамп заявил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку у США "все козыри" в конфликте с Ираном. Он добавил, что иранцы могут позвонить в Соединенные Штаты в любое время.
"Я недавно сказал своим людям, когда они готовились к вылету: нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и разговаривать ни о чем", — сказал Трамп.
Арагчи покинул Пакистан
Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров с премьер-министром страны.
Переговоры США и Ирана
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправляет своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 25-26 апреля.
- Накануне СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
- Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль