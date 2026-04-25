1 328 24

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном: все козыри — у США

Трамп отменил поездку Виткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Пакистан для проведения переговоров с Ираном.

Все козыри у США

Трамп заявил, что американской делегации нет смысла совершать 18-часовой перелет в Пакистан, поскольку у США "все козыри" в конфликте с Ираном. Он добавил, что иранцы могут позвонить в Соединенные Штаты в любое время.

"Я недавно сказал своим людям, когда они готовились к вылету: нет, вы не будете лететь туда 18 часов. У нас все козыри. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и разговаривать ни о чем", — сказал Трамп.

Арагчи покинул Пакистан

Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже покинул столицу Пакистана Исламабад после субботних переговоров с премьер-министром страны.

Переговоры США и Ирана

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отправляет своих специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 25-26 апреля.
  • Накануне СМИ сообщили, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен прибыть в Исламабад с небольшой делегацией поздно вечером 24 апреля.
  • Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Я так розумію всі діли з Трампом потрібно робити за картярським столом. Йому так звичніше.
25.04.2026 20:10 Ответить
Таке відчуття, що той Трамп сам з собою в карти грає і про козирі розповідає собі, дивний дід...
25.04.2026 20:14 Ответить
Посміховисько світове.
25.04.2026 20:17 Ответить
Я так розумію всі діли з Трампом потрібно робити за картярським столом. Йому так звичніше.
25.04.2026 20:10 Ответить
Трампу оголосять імпічмент через глобальну економічну кризу, або просто пристрелять як скажену тварину.
25.04.2026 20:14 Ответить
більше схоже на те що він відбуде свій термін і імпічмент йому не загрожує. 🤔
25.04.2026 20:17 Ответить
Трамп не виграв війну з Іраном, лузерів не пробачають!
25.04.2026 20:25 Ответить
Не раджу сідати за один стіл з шулером та визнаним судом шахраєм.
25.04.2026 20:16 Ответить
Подивись що значить термін trump
25.04.2026 20:27 Ответить
Трам доводить, що взагалі для життя достатньо навчитись грати у карти та складати угоди.
25.04.2026 20:37 Ответить
Маразмеску... Лідор переговорної майстерності..
25.04.2026 20:11 Ответить
🤡🤡🤡
25.04.2026 20:12 Ответить
Таке відчуття, що той Трамп сам з собою в карти грає і про козирі розповідає собі, дивний дід...
25.04.2026 20:14 Ответить
Шулер, яки в тебе козирі?
25.04.2026 20:15 Ответить
Всі люди як люди,один я як Бог.Трамп англійською-козир.
25.04.2026 20:19 Ответить
Йолоп звичайний, американський (Antarctica vulgaris, Americana)!
25.04.2026 20:16 Ответить
Кто не в курсі, фамілія Трамп перекладаєтся як "козир". Тож у нього вони завжди є.
25.04.2026 20:17 Ответить
рижик вже заявив, що Фолкленди потрібно повернуть аргентинцям..
25.04.2026 20:17 Ответить
Ша што діди ваівалі!!! І бабушка Тетчєр..
25.04.2026 20:22 Ответить
Дивно що не забажав половину острова за посередництво.
25.04.2026 20:26 Ответить
Посміховисько світове.
25.04.2026 20:17 Ответить
Щось його козирі б'ються шітками, навіть, іншої масті!
25.04.2026 20:18 Ответить
Нах вони там потрібні - в мене й без посильних - в рукаві одні козирі
25.04.2026 20:28 Ответить
у кого є долари, то їх потрібно потихеньку скидати - по ходу США в керівництві якого цей божевільний скоро настане кердик
25.04.2026 20:30 Ответить
По моєму, це ж тієї ж опери, як у Рудого проганяли Дерьмака. Ми офіційні особи, а Портрет раз за разом присилає свого завгоспа.
25.04.2026 20:31 Ответить
Дурімар, дуріє
25.04.2026 20:32 Ответить
гастролі Біби і Боби адміністратором цирку відміняються. Гроші за квитки на виставу цирк не повертає.
25.04.2026 20:43 Ответить
 
 