Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте политика в соцсети Truth Social.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам Трампа, решение было принято по просьбе представителей Пакистана. Речь идет о фельдмаршале Асиме Мунире и премьер-министре Шехбазе Шарифе.

Условия продления перемирия

Американский президент пояснил, что продление режима прекращения огня должно дать Ирану время для выработки единой позиции на переговорах.

В то же время он подчеркнул, что США не ослабляют давление на Тегеран. В частности, сохраняется морская блокада и полная боевая готовность американских сил.

"Мы будем соблюдать перемирие до получения предложений и завершения переговоров", — отметил Трамп.

Джей Ди Венс не поехал в Пакистан

Ранее мы сообщали, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

По информации источников, визит может быть оперативно возобновлен в случае, если Иран согласится на условия переговоров, приемлемые для администрации президента США.

В то же время в Вашингтоне ожидают, что иранская сторона делегирует уполномоченных представителей для заключения возможного соглашения.

Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.

