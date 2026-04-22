Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте политика в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, решение было принято по просьбе представителей Пакистана. Речь идет о фельдмаршале Асиме Мунире и премьер-министре Шехбазе Шарифе.

Условия продления перемирия

Американский президент пояснил, что продление режима прекращения огня должно дать Ирану время для выработки единой позиции на переговорах.

В то же время он подчеркнул, что США не ослабляют давление на Тегеран. В частности, сохраняется морская блокада и полная боевая готовность американских сил.

"Мы будем соблюдать перемирие до получения предложений и завершения переговоров", — отметил Трамп.    

Джей Ди Венс не поехал в Пакистан 

Ранее мы сообщали, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена

По информации источников, визит может быть оперативно возобновлен в случае, если Иран согласится на условия переговоров, приемлемые для администрации президента США.

В то же время в Вашингтоне ожидают, что иранская сторона делегирует уполномоченных представителей для заключения возможного соглашения.

  • Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.

Читайте также: Я бы очень быстро выиграл войну во Вьетнаме, — Трамп

Знаєте Вангу? - так і вона б не змогла вгадати і 1 штуку що робить Трамп - бо він сам не в курсі що робитиме через 5 хв
21.04.2026 23:55 Ответить
Більше того, він через 5 хвилин вже не згадає що зробив.
21.04.2026 23:58 Ответить
Шо, апять ? (c)
21.04.2026 23:56 Ответить
Ж - жалюгідність
21.04.2026 23:56 Ответить
Дякую, а то я ніяк не міг підібрати слово щоб охаректизувти Трампа і як він зараз виглядає

22.04.2026 00:09 Ответить
фельдєгер ой фельмаршаллллл Доні оголосив!!! Кому не подобаеться той ворог і глупак!!!Шо ніпанятно???
21.04.2026 23:57 Ответить
А что ему еще остается делать??
21.04.2026 23:57 Ответить
Витягати з болота самого себе за волосся на своїй голові, як це колись дуже вдало робив теж феноменально успішний барон Мюнхгаузен
Дисклеймер! "Перед використанням ретельно перевір феноменальну міцність кріплення волосся до голови! " Бажаю успіху! З повагою, Мюнхгаузен.
22.04.2026 00:12 Ответить
у трампа в одному рівнянні сотні змінних. і тому воно може мати сотні чудових розв'язків, в залежності від того, які значення цим змінним він буде прекрасно придавати!
21.04.2026 23:59 Ответить
Трамп, ти ковбой..
22.04.2026 00:01 Ответить
"Знищення нації", знову відкладається? Це напевно тому, що Іран бажає "укласти угоду"? Чи це тому, що Трамп в черговий раз обісрався зі своїми погрозами?
22.04.2026 00:03 Ответить
Ахахах. Прямо Пакистан просив Тромба про перемир'я? Тромб обісрався по вуха і всім доказує що так було і задумано. Аятоли посилають Тромба на всі три букви, а Тромб все одно благає аятол про перемир'я і переговори.
22.04.2026 00:07 Ответить
 
 