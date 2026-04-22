Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте политика в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, решение было принято по просьбе представителей Пакистана. Речь идет о фельдмаршале Асиме Мунире и премьер-министре Шехбазе Шарифе.
Условия продления перемирия
Американский президент пояснил, что продление режима прекращения огня должно дать Ирану время для выработки единой позиции на переговорах.
В то же время он подчеркнул, что США не ослабляют давление на Тегеран. В частности, сохраняется морская блокада и полная боевая готовность американских сил.
"Мы будем соблюдать перемирие до получения предложений и завершения переговоров", — отметил Трамп.
Джей Ди Венс не поехал в Пакистан
Ранее мы сообщали, что поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.
По информации источников, визит может быть оперативно возобновлен в случае, если Иран согласится на условия переговоров, приемлемые для администрации президента США.
В то же время в Вашингтоне ожидают, что иранская сторона делегирует уполномоченных представителей для заключения возможного соглашения.
- Президент США Дональд Трамп также выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном.
