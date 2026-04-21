Трамп уверен, что США заключат "прекрасное" соглашение с Ираном, но не хочет продлевать перемирие

Президент США Дональд Трамп уверен в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, однако не рассчитывает на продление режима прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля.

Об этом Трамп сказал в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп об Иране

У американского президента спросили, чего он ожидает от второго раунда переговоров с Ираном, которые должны состояться во вторник в Пакистане. Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран достигнут мирного соглашения.

"Я думаю, что у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров", - сказал Трамп.

По его мнению, новое руководство Ирана "гораздо более рационально", чем его предшественники.

"Честно говоря, мы устранили их лидеров, что в определенной степени усложняет ситуацию, но эти лидеры гораздо более рациональны. Это смена режима, как бы вы это ни называли, и я не говорил, что собираюсь это сделать, но я сделал это косвенно", - заявил Трамп.

На вопрос, продлит ли он срок действия прекращения огня для продолжения переговоров и достижения мирного соглашения, американский президент ответил: "Ну, я не хочу этого делать".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.
  • Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.

Топ комментарии
+6
Той дебілізм вже починає надоїдати...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:06 Ответить
+1
Вот руде опудало, опустило сишиа нижче плінтуса. То він хоче то не хоче то в дупу його цілують то він цвлуує.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:07 Ответить
+1
"Чудове пізділення" - фішка Трампа.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:09 Ответить
Ось 22 - го я їх гарно відметелю а потім буде чудова угода з аятолами якої ше світ не бачив
21.04.2026 17:05 Ответить
Той дебілізм вже починає надоїдати...
21.04.2026 17:06 Ответить
Вот руде опудало, опустило сишиа нижче плінтуса. То він хоче то не хоче то в дупу його цілують то він цвлуує.
21.04.2026 17:07 Ответить
а це ще його терпіти роки 2-3
21.04.2026 17:08 Ответить
До кого ще не дійшло, розповідями про угоду він відволікає увагу від стягнення туди військ.
21.04.2026 17:09 Ответить
"Чудове пізділення" - фішка Трампа.
21.04.2026 17:09 Ответить
Що там впевнений Тр.-неважливо,,це він своїм громадянам сказав.
А для наших громадян,нинішній день похмурий: "Сім років тому, українці вистрелили собі в скроню! З гаубиці. Але ж зробили це голосно сміючись". ШК.
21.04.2026 17:11 Ответить
@ " 🤪Адміністрація Трампа починає процес повернення $166 млрд. платникам, які сплатили ці кошти через мита.
Рішення ухвалене після того, як Верховний Суд США визнав незаконними мита, уведені Трампом у 2025 р.
Багато компаній подали позови на швидше отримання коштів,- Fox News

---

Не довго музика лунала..."
21.04.2026 17:14 Ответить
Македонський, Юлій Цезарь, Карл Великий, Наполеон просто дитячий садочок по зрівнянню з Всепереможним Трампом. Це ще треба вміти - пересратись з союзниками, почати війну, та відгребти, негативно вплинути на економіку своєї країни, не досягти будь-якої мети війни, але об'явити себе переможцем в 9 війнах і наступити собі на яйця: " Як-би я був президентом, то війни б не було..."
21.04.2026 17:20 Ответить
"та відгребти"

Де він відгріб? По мордасам отримав саме іран. Як раз в цьому плані у нього все добре.

"негативно вплинути на економіку своєї країни"

І як саме негативно вони вплинула на економіку США? Скоріше навпаки, через проблеми з протокою, Трамп отримав змогу заробити на американській і венесуельській нафті.

"не досягти будь-якої мети війни"

Хаменеї знищено, флот Ірану знищений, виробничі і військові потужності знищено на роки. Ядерний потенціал теж.
21.04.2026 17:34 Ответить
Перманентна маячня старого імбецила.
21.04.2026 17:20 Ответить
Усі так-звані "новини" про трампа, треба читати голосом Миколи Дроздова.
21.04.2026 17:31 Ответить
Чергові заяви Доні про "велику угоду" та мирні перемовини з Іраном вже давно перетворилися на нудний і низькосортний турецький серіал, де багато драми , сліз, слів , обіцянок і погроз - і так по колу. Де сценаристи явно вживають щось заборонене, а глядачі вже давно сплять перед екранами. Бо у кожній серії ми бачимо одне й те саме: Сюжет, що не має кінця....
21.04.2026 17:37 Ответить
"мирна угода" можлива лише у випадку імпічменту "трампанутого"
21.04.2026 17:53 Ответить
 
 