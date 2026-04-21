Трамп уверен, что США заключат "прекрасное" соглашение с Ираном, но не хочет продлевать перемирие

Президент США Дональд Трамп уверен в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, однако не рассчитывает на продление режима прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля.

Об этом Трамп сказал в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.

У американского президента спросили, чего он ожидает от второго раунда переговоров с Ираном, которые должны состояться во вторник в Пакистане. Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран достигнут мирного соглашения.

"Я думаю, что у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров", - сказал Трамп.

По его мнению, новое руководство Ирана "гораздо более рационально", чем его предшественники.

"Честно говоря, мы устранили их лидеров, что в определенной степени усложняет ситуацию, но эти лидеры гораздо более рациональны. Это смена режима, как бы вы это ни называли, и я не говорил, что собираюсь это сделать, но я сделал это косвенно", - заявил Трамп.

На вопрос, продлит ли он срок действия прекращения огня для продолжения переговоров и достижения мирного соглашения, американский президент ответил: "Ну, я не хочу этого делать".

