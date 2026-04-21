Трамп уверен, что США заключат "прекрасное" соглашение с Ираном, но не хочет продлевать перемирие
Президент США Дональд Трамп уверен в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, однако не рассчитывает на продление режима прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля.
Об этом Трамп сказал в интервью CNBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп об Иране
У американского президента спросили, чего он ожидает от второго раунда переговоров с Ираном, которые должны состояться во вторник в Пакистане. Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран достигнут мирного соглашения.
"Я думаю, что у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров", - сказал Трамп.
По его мнению, новое руководство Ирана "гораздо более рационально", чем его предшественники.
"Честно говоря, мы устранили их лидеров, что в определенной степени усложняет ситуацию, но эти лидеры гораздо более рациональны. Это смена режима, как бы вы это ни называли, и я не говорил, что собираюсь это сделать, но я сделал это косвенно", - заявил Трамп.
На вопрос, продлит ли он срок действия прекращения огня для продолжения переговоров и достижения мирного соглашения, американский президент ответил: "Ну, я не хочу этого делать".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.
- Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.
лення" - фішка Трампа.
А для наших громадян,нинішній день похмурий: "Сім років тому, українці вистрелили собі в скроню! З гаубиці. Але ж зробили це голосно сміючись". ШК.
Рішення ухвалене після того, як Верховний Суд США визнав незаконними мита, уведені Трампом у 2025 р.
Багато компаній подали позови на швидше отримання коштів,- Fox News
Не довго музика лунала..."
Де він відгріб? По мордасам отримав саме іран. Як раз в цьому плані у нього все добре.
"негативно вплинути на економіку своєї країни"
І як саме негативно вони вплинула на економіку США? Скоріше навпаки, через проблеми з протокою, Трамп отримав змогу заробити на американській і венесуельській нафті.
"не досягти будь-якої мети війни"
Хаменеї знищено, флот Ірану знищений, виробничі і військові потужності знищено на роки. Ядерний потенціал теж.