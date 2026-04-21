Трамп впевнений, що США домовиться про "чудову" угоду з Іраном, але не хоче продовжувати перемир’я

Президент США Дональд Трамп впевнений у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном, однак не розраховує на продовження режиму припинення вогню, термін дії якого закінчується 22 квітня.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп про Іран

В американського президента запитали, чого він очікує від другого раунду переговорів з Іраном, які мають відбутися у вівторок в Пакистані. Трамп висловив впевненість, що Вашингтон і Тегеран досягнуть мирної угоди.

"Я думаю, що у них немає вибору. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхніх лідерів", – сказав Трамп.

На його думку, нове керівництво Ірану є "набагато раціональнішим" за своїх попередників.

"Чесно кажучи, ми усунули їхніх лідерів, що певною мірою ускладнює ситуацію, але ці лідери набагато раціональніші. Це зміна режиму, як би ви це не називали, і я не казав, що збираюся це зробити, але я зробив це опосередковано", – заявив Трамп.

На запитання, чи продовжить він термін дії припинення вогню для продовження перемовин та досягнення мирної угоди, американський президент відповів: "Ну, я не хочу цього робити".

