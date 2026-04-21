Трамп впевнений, що США домовиться про "чудову" угоду з Іраном, але не хоче продовжувати перемир’я

Президент США Дональд Трамп впевнений у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном, однак не розраховує на продовження режиму припинення вогню, термін дії якого закінчується 22 квітня.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп про Іран

В американського президента запитали, чого він очікує від другого раунду переговорів з Іраном, які мають відбутися у вівторок в Пакистані. Трамп висловив впевненість, що Вашингтон і Тегеран досягнуть мирної угоди.

"Я думаю, що у них немає вибору. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхніх лідерів", – сказав Трамп.

На його думку, нове керівництво Ірану є "набагато раціональнішим" за своїх попередників.

"Чесно кажучи, ми усунули їхніх лідерів, що певною мірою ускладнює ситуацію, але ці лідери набагато раціональніші. Це зміна режиму, як би ви це не називали, і я не казав, що збираюся це зробити, але я зробив це опосередковано", – заявив Трамп.

На запитання, чи продовжить він термін дії припинення вогню для продовження перемовин та досягнення мирної угоди, американський президент відповів: "Ну, я не хочу цього робити".

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.
  • Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.

+11
Той дебілізм вже починає надоїдати...
21.04.2026 17:06 Відповісти
+6
Що там впевнений Тр.-неважливо,,це він своїм громадянам сказав.
А для наших громадян,нинішній день похмурий: "Сім років тому, українці вистрелили собі в скроню! З гаубиці. Але ж зробили це голосно сміючись". ШК.
21.04.2026 17:11 Відповісти
+4
@ " 🤪Адміністрація Трампа починає процес повернення $166 млрд. платникам, які сплатили ці кошти через мита.
Рішення ухвалене після того, як Верховний Суд США визнав незаконними мита, уведені Трампом у 2025 р.
Багато компаній подали позови на швидше отримання коштів,- Fox News

---

Не довго музика лунала..."
21.04.2026 17:14 Відповісти
Ось 22 - го я їх гарно відметелю а потім буде чудова угода з аятолами якої ше світ не бачив
21.04.2026 17:05 Відповісти
Той дебілізм вже починає надоїдати...
21.04.2026 17:06 Відповісти
Вот руде опудало, опустило сишиа нижче плінтуса. То він хоче то не хоче то в дупу його цілують то він цвлуує.
21.04.2026 17:07 Відповісти
а це ще його терпіти роки 2-3
21.04.2026 17:08 Відповісти
До кого ще не дійшло, розповідями про угоду він відволікає увагу від стягнення туди військ.
21.04.2026 17:09 Відповісти
"Чудове пізділення" - фішка Трампа.
21.04.2026 17:09 Відповісти
Що там впевнений Тр.-неважливо,,це він своїм громадянам сказав.
А для наших громадян,нинішній день похмурий: "Сім років тому, українці вистрелили собі в скроню! З гаубиці. Але ж зробили це голосно сміючись". ШК.
21.04.2026 17:11 Відповісти
Вистрілили тоді не українці, а хохли. І не собі, а в основному українцям.
21.04.2026 18:58 Відповісти
@ " 🤪Адміністрація Трампа починає процес повернення $166 млрд. платникам, які сплатили ці кошти через мита.
Рішення ухвалене після того, як Верховний Суд США визнав незаконними мита, уведені Трампом у 2025 р.
Багато компаній подали позови на швидше отримання коштів,- Fox News

---

Не довго музика лунала..."
21.04.2026 17:14 Відповісти
Македонський, Юлій Цезарь, Карл Великий, Наполеон просто дитячий садочок по зрівнянню з Всепереможним Трампом. Це ще треба вміти - пересратись з союзниками, почати війну, та відгребти, негативно вплинути на економіку своєї країни, не досягти будь-якої мети війни, але об'явити себе переможцем в 9 війнах і наступити собі на яйця: " Як-би я був президентом, то війни б не було..."
21.04.2026 17:20 Відповісти
"та відгребти"

Де він відгріб? По мордасам отримав саме іран. Як раз в цьому плані у нього все добре.

"негативно вплинути на економіку своєї країни"

І як саме негативно вони вплинула на економіку США? Скоріше навпаки, через проблеми з протокою, Трамп отримав змогу заробити на американській і венесуельській нафті.

"не досягти будь-якої мети війни"

Хаменеї знищено, флот Ірану знищений, виробничі і військові потужності знищено на роки. Ядерний потенціал теж.
21.04.2026 17:34 Відповісти
Лікар у психлікарні розгадує кросворд:

- Так... Острів, на якому народився Наполеон...

Звертається до пацієнта:

- Чуєш, придурку, ти де народився?
21.04.2026 18:40 Відповісти
вы описали так же наполеона - никаких союзников, поражение, экономика в жопе, мужики в могилах и капитуляция.
22.04.2026 00:15 Відповісти
Перманентна маячня старого імбецила.
21.04.2026 17:20 Відповісти
Усі так-звані "новини" про трампа, треба читати голосом Миколи Дроздова.
21.04.2026 17:31 Відповісти
Чергові заяви Доні про "велику угоду" та мирні перемовини з Іраном вже давно перетворилися на нудний і низькосортний турецький серіал, де багато драми , сліз, слів , обіцянок і погроз - і так по колу. Де сценаристи явно вживають щось заборонене, а глядачі вже давно сплять перед екранами. Бо у кожній серії ми бачимо одне й те саме: Сюжет, що не має кінця....
21.04.2026 17:37 Відповісти
"мирна угода" можлива лише у випадку імпічменту "трампанутого"
21.04.2026 17:53 Відповісти
США домовиться тоді коли трамп здохне
21.04.2026 18:12 Відповісти
Зі сторони аж видно що трампоном євреї крутять щось так затихли неначе чекають ащож буде далі. Цікаво скільки натаньяху йому пообіцяв
21.04.2026 18:21 Відповісти
Йому ж наче рекомендували заткнути пельку, а він продовжує фонтанувати брєднями
21.04.2026 19:09 Відповісти
Новий анекдот !!!!
21.04.2026 20:01 Відповісти
кто-то из кентов зятькова стоит в длинную на ценах на фьючерсы на жижу и на акциях производителей бомб и ракет
22.04.2026 00:18 Відповісти
 
 