Трамп впевнений, що США домовиться про "чудову" угоду з Іраном, але не хоче продовжувати перемир’я
Президент США Дональд Трамп впевнений у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном, однак не розраховує на продовження режиму припинення вогню, термін дії якого закінчується 22 квітня.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю CNBC, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп про Іран
В американського президента запитали, чого він очікує від другого раунду переговорів з Іраном, які мають відбутися у вівторок в Пакистані. Трамп висловив впевненість, що Вашингтон і Тегеран досягнуть мирної угоди.
"Я думаю, що у них немає вибору. Ми знищили їхній флот, ми знищили їхні військово-повітряні сили, ми знищили їхніх лідерів", – сказав Трамп.
На його думку, нове керівництво Ірану є "набагато раціональнішим" за своїх попередників.
"Чесно кажучи, ми усунули їхніх лідерів, що певною мірою ускладнює ситуацію, але ці лідери набагато раціональніші. Це зміна режиму, як би ви це не називали, і я не казав, що збираюся це зробити, але я зробив це опосередковано", – заявив Трамп.
На запитання, чи продовжить він термін дії припинення вогню для продовження перемовин та досягнення мирної угоди, американський президент відповів: "Ну, я не хочу цього робити".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.
- Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.
лення" - фішка Трампа.
А для наших громадян,нинішній день похмурий: "Сім років тому, українці вистрелили собі в скроню! З гаубиці. Але ж зробили це голосно сміючись". ШК.
Рішення ухвалене після того, як Верховний Суд США визнав незаконними мита, уведені Трампом у 2025 р.
Багато компаній подали позови на швидше отримання коштів,- Fox News
Не довго музика лунала..."
Де він відгріб? По мордасам отримав саме іран. Як раз в цьому плані у нього все добре.
"негативно вплинути на економіку своєї країни"
І як саме негативно вони вплинула на економіку США? Скоріше навпаки, через проблеми з протокою, Трамп отримав змогу заробити на американській і венесуельській нафті.
"не досягти будь-якої мети війни"
Хаменеї знищено, флот Ірану знищений, виробничі і військові потужності знищено на роки. Ядерний потенціал теж.
