США повністю знищили ядерні об’єкти Ірану, - Трамп

Збагачений уран

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в результаті операції "Опівнічний молот" були повністю знищені об’єкти, пов’язані з ядерною інфраструктурою в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Знищення об’єктів ядерного пилу

"Операція "Опівнічний молот" призвела до повного і остаточного знищення об’єктів ядерного пилу в Ірані. Тому його викопування буде довгим і складним процесом", - запевнив Трамп.

Черговий напад на ЗМІ

Президент США вчергове наголосив, що корумповані медіамережі та ЗМІ нібито не віддають належну шану американським льотчикам.

"Фейкові новини CNN та інші корумповані медіамережі та платформи не віддають нашим чудовим льотчикам належної шани - вони завжди намагаються принизити та знецінити їх - невдахи!!!", - додав Трамп.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.
  • Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.

Іран (3276) США (26339) ядерна зброя (1275) Трамп Дональд (8717)
21.04.2026 10:52
Прийшов. Побачив. Напі#див.
21.04.2026 10:58
УГУ)))) Як минулого року так?
21.04.2026 10:50
21.04.2026 10:50
Шо, опять?🤦
21.04.2026 10:52
21.04.2026 10:52
Шик!
21.04.2026 10:58
Не цитуйте Трампа,він-клоун...
21.04.2026 10:55
Ви ще читаєте що він там ляпнув? Не звертайте уваги і він без неї загнеться..
21.04.2026 10:56
21.04.2026 10:58
За 24 часа и в его социальной сети.
21.04.2026 11:03
Дурень думкою багатіє
21.04.2026 11:03
шо, опять?
21.04.2026 11:09
ага другий раз )) конченому піздуну вже ніхто не вірить, авторитет США вже як рік близько 0
21.04.2026 11:23
21.04.2026 11:27
Я заплутався. Це він говорить про друге абсолютно повне знищення, чи вже про нове?
21.04.2026 12:04
Трамп живе за сюжетом американської кінокомедії «День бабака».
21.04.2026 12:28
Рижий крмлін-гремлін ще той спортсмен-3.14здобол.
21.04.2026 12:40
Було б добре, якби не було брехнею рудого чма.
21.04.2026 12:44
В черговий раз, забули дописати.
21.04.2026 16:06
 
 