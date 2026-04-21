США повністю знищили ядерні об’єкти Ірану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що в результаті операції "Опівнічний молот" були повністю знищені об’єкти, пов’язані з ядерною інфраструктурою в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Знищення об’єктів ядерного пилу

"Операція "Опівнічний молот" призвела до повного і остаточного знищення об’єктів ядерного пилу в Ірані. Тому його викопування буде довгим і складним процесом", - запевнив Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пропонують Ірану розблокування частини коштів в обмін на відмову від збагаченого урану, - Axios

Черговий напад на ЗМІ

Президент США вчергове наголосив, що корумповані медіамережі та ЗМІ нібито не віддають належну шану американським льотчикам.

"Фейкові новини CNN та інші корумповані медіамережі та платформи не віддають нашим чудовим льотчикам належної шани - вони завжди намагаються принизити та знецінити їх - невдахи!!!", - додав Трамп.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.

Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.

Також читайте: Іран відмовився передавати США збагачений уран і розкритикував вимоги Вашингтону