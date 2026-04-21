США полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате операции "Полуночный молот" были полностью уничтожены объекты, связанные с ядерной инфраструктурой в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Уничтожение объектов ядерной пыли

"Операция "Полуночный молот" привела к полному и окончательному уничтожению объектов ядерной пыли в Иране. Поэтому ее извлечение будет долгим и сложным процессом", - заверил Трамп.

Очередная атака на СМИ

Президент США в очередной раз подчеркнул, что коррумпированные медиасети и СМИ якобы не отдают должного уважения американским летчикам.

"Фейковые новости CNN и другие коррумпированные медиасети и платформы не отдают нашим замечательным летчикам должного уважения - они всегда пытаются унизить и обесценить их - неудачники!!!", - добавил Трамп.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.

Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.

