США полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате операции "Полуночный молот" были полностью уничтожены объекты, связанные с ядерной инфраструктурой в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Уничтожение объектов ядерной пыли
"Операция "Полуночный молот" привела к полному и окончательному уничтожению объектов ядерной пыли в Иране. Поэтому ее извлечение будет долгим и сложным процессом", - заверил Трамп.
Очередная атака на СМИ
Президент США в очередной раз подчеркнул, что коррумпированные медиасети и СМИ якобы не отдают должного уважения американским летчикам.
"Фейковые новости CNN и другие коррумпированные медиасети и платформы не отдают нашим замечательным летчикам должного уважения - они всегда пытаются унизить и обесценить их - неудачники!!!", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.
- Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль