Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном
Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі політика в соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, рішення було ухвалене на прохання представників Пакистану. Йдеться про фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа.
Умови продовження перемир’я
Американський президент пояснив, що продовження режиму припинення вогню має дати Ірану час для формування єдиної позиції на переговорах.
Водночас він наголосив, що США не послаблюють тиску на Тегеран. Зокрема, зберігається морська блокада та повна бойова готовність американських сил.
"Ми дотримуватимемося перемир’я до отримання пропозицій і завершення переговорів", - зазначив Трамп.
Джей Ді Венс не поїав у Пакистан
Раніше ми повідомляли, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.
За інформацією джерел, візит може бути оперативно відновлений у разі, якщо Іран погодиться на умови переговорів, прийнятні для адміністрації президента США.
Водночас у Вашингтоні очікують, що іранська сторона делегує уповноважених представників для укладення можливої угоди.
- Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хто відгадеє, може взяти з полиці пиріжок. З макаронами.
Дисклеймер! "Перед використанням ретельно перевір феноменальну міцність кріплення волосся до голови! " Бажаю успіху! З повагою, Мюнхгаузен.
Бо кожна заява Трампона піднімає чи опускає ціни на нафту, паралельно опускаючи чи піднімаючи акції - і той, хто знає, що буде заявляти Трамп - може наварити за місяць + 500%
У другому турі виборів рівень підтримки Зеленського перевищив 85% у семи областях України. Регіонами з найвищими показниками (понад 87%) стали: Луганська область - 89,44%. Дніпропетровська область - 87,25%. Одеська область - 87,21%. Донецька область - 86,94%. Запорізька область - 86,55%. Харківська область - 86,88%. Миколаївська область - 85,52%. Загалом у другому турі Зеленський переміг у 24 областях та місті Києві, набравши загалом 73,22% голосів виборців.
Єдиним регіоном, де більшість проголосувала за Порошенка, була Львівська область.
Трампу потрібен дешевий бензин до виборів.
Наступні проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада 2026 року. Під час них американці обиратимуть усю Палату представників, приблизно третину Сенату, а також губернаторів у низці штатів, і ці вибори традиційно вважаються ключовими, оскільки проходять посеред президентського терміну та фактично визначають баланс сил у Конгресі й політичні можливості чинної адміністрації на другу половину каденції.
- А я і не спав.
Невже могло бути інакше!?
Трамп - артист, який чутливо реагує на розвиток ситуації.
Для громадскості, для всього світу Трамп все подає під лозунгом "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!"
У любій ситуації Трамп грає за одним і тим же відомим сюжетом: маркіза, яка перебуває у від'їзді, телефонує у свій маєток, щоб дізнатися про стан справ.
Спочатку їй повідомляють, що ніяких проблем немає, крім «дрібниці» - коня, що загинув, «але в іншому, прекрасна маркіза, - все добре, все добре».
В ході розмови маркіза дізнається, що безпосередньою причиною смерті коня стала пожежа у стайні, яка, у свою чергу, згоріла разом із маєтком. "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!".
Головною ж причиною стало самогубство чоловіка маркізи, який дізнався про своє руйнування: застрелившись, він упустив запалені свічки, і через пожежу і згорів маєток. Сюжет завершується рефреном: "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!".
блокада Ормуза на невизначений період - це щедрий козир від тр для пу
...іранці вдало застосовують "переговорну" тактику пу...
а тр... що тр? Перед його очима лише лярди лярдів, які йому пообіцяв гонець від пу...
кожен раз після таких візитів посланців від пу, тр стелить для пу червону дорожку(
Шизофренія так просто невідпускає...
Боже, яка ганьба...