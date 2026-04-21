Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі політика в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення було ухвалене на прохання представників Пакистану. Йдеться про фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа.

Умови продовження перемир’я

Американський президент пояснив, що продовження режиму припинення вогню має дати Ірану час для формування єдиної позиції на переговорах.

Водночас він наголосив, що США не послаблюють тиску на Тегеран. Зокрема, зберігається морська блокада та повна бойова готовність американських сил.

"Ми дотримуватимемося перемир’я до отримання пропозицій і завершення переговорів", - зазначив Трамп.    

Раніше ми повідомляли, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено

За інформацією джерел, візит може бути оперативно відновлений у разі, якщо Іран погодиться на умови переговорів, прийнятні для адміністрації президента США.

Водночас у Вашингтоні очікують, що іранська сторона делегує уповноважених представників для укладення можливої угоди.

Знаєте Вангу? - так і вона б не змогла вгадати і 1 штуку що робить Трамп - бо він сам не в курсі що робитиме через 5 хв
21.04.2026 23:55
Більше того, він через 5 хвилин вже не згадає що зробив.
21.04.2026 23:58
Ж - жалюгідність
21.04.2026 23:56
Знаєте Вангу? - так і вона б не змогла вгадати і 1 штуку що робить Трамп - бо він сам не в курсі що робитиме через 5 хв
21.04.2026 23:55
Більше того, він через 5 хвилин вже не згадає що зробив.
21.04.2026 23:58
Але сморід відчуватиметься після наробленного.
22.04.2026 07:10
Шо, апять ? (c)
21.04.2026 23:56
Загадка: Стоїть півень над кучею затикнув каглу онучею.
Хто відгадеє, може взяти з полиці пиріжок. З макаронами.
22.04.2026 00:30
Ж - жалюгідність
21.04.2026 23:56
Дякую, а то я ніяк не міг підібрати слово щоб охаректизувти Трампа і як він зараз виглядає

22.04.2026 00:09
фельдєгер ой фельмаршаллллл Доні оголосив!!! Кому не подобаеться той ворог і глупак!!!Шо ніпанятно???
21.04.2026 23:57
А что ему еще остается делать??
21.04.2026 23:57
Витягати з болота самого себе за волосся на своїй голові, як це колись дуже вдало робив теж феноменально успішний барон Мюнхгаузен
Дисклеймер! "Перед використанням ретельно перевір феноменальну міцність кріплення волосся до голови! " Бажаю успіху! З повагою, Мюнхгаузен.
22.04.2026 00:12
у трампа в одному рівнянні сотні змінних. і тому воно може мати сотні чудових розв'язків, в залежності від того, які значення цим змінним він буде прекрасно придавати!
21.04.2026 23:59
Трамп, ти ковбой..
22.04.2026 00:01
мальчик коровы. Генератор случайных чисел
22.04.2026 00:20
"Знищення нації", знову відкладається? Це напевно тому, що Іран бажає "укласти угоду"? Чи це тому, що Трамп в черговий раз обісрався зі своїми погрозами?
22.04.2026 00:03
Ахахах. Прямо Пакистан просив Тромба про перемир'я? Тромб обісрався по вуха і всім доказує що так було і задумано. Аятоли посилають Тромба на всі три букви, а Тромб все одно благає аятол про перемир'я і переговори.
22.04.2026 00:07
Вчора воювали, нині перемир'я. Завтра - знову на війну. І так по колу.
22.04.2026 00:18
... і вновь продолжаєтся бой...
22.04.2026 07:13
Блазні були при королях, а з Трампом все навпаки.
22.04.2026 00:56
Єдине що спадає на думку це, що Трамп почав війну з Іраном щоб її не почали інші, дійсно реальні нищівники аятолізму. Возглавь то чьто нє можешь конторолировать, так здається казали раніше.
22.04.2026 01:08
Сім'я трампона на цій війні заробила мільярди.
Бо кожна заява Трампона піднімає чи опускає ціни на нафту, паралельно опускаючи чи піднімаючи акції - і той, хто знає, що буде заявляти Трамп - може наварити за місяць + 500%
22.04.2026 02:03
Скоріше, це і є і ціллю, і політикою Трампа. Творі бабло!
22.04.2026 02:05
у дебіла 7 п'ятниць на неділі
22.04.2026 01:16
та тиж і в числі отих 73% і обрав собі оцю війну.
22.04.2026 02:44
На президентських виборах 2019 року найбільшу підтримку Зеленський отримав у південних та центральних регіонах України, зокрема в Дніпропетровській області (Коломойський постарався), яка стала лідером за кількістю голосів у першому турі.
У другому турі виборів рівень підтримки Зеленського перевищив 85% у семи областях України. Регіонами з найвищими показниками (понад 87%) стали: Луганська область - 89,44%. Дніпропетровська область - 87,25%. Одеська область - 87,21%. Донецька область - 86,94%. Запорізька область - 86,55%. Харківська область - 86,88%. Миколаївська область - 85,52%. Загалом у другому турі Зеленський переміг у 24 областях та місті Києві, набравши загалом 73,22% голосів виборців.
Єдиним регіоном, де більшість проголосувала за Порошенка, була Львівська область.
22.04.2026 05:13
Не по темі, не потемі, Victor Litarchuk. Ви так переповнені любовью до Зеленського що напевно аж з кінця капає.
22.04.2026 07:39
воно дурне це амеріканське чудо , з відхиленнями епшейна на всю голову ...
22.04.2026 01:27
ребята заработали на бирже, пора и потужничать про перемирие
22.04.2026 01:50
TACO
22.04.2026 02:02
Трамп оголосив про продовження перемир'я з Іраном до 3 листопада 2026 року?
Трампу потрібен дешевий бензин до виборів.

Наступні проміжні вибори в США відбудуться 3 листопада 2026 року. Під час них американці обиратимуть усю Палату представників, приблизно третину Сенату, а також губернаторів у низці штатів, і ці вибори традиційно вважаються ключовими, оскільки проходять посеред президентського терміну та фактично визначають баланс сил у Конгресі й політичні можливості чинної адміністрації на другу половину каденції.
22.04.2026 03:25
А війську США продовжують прибувати. Скоріше або перед виборами, або черговий маневр.
22.04.2026 06:09
22.04.2026 06:57
- Куме, просніться, ви всрались.
- А я і не спав.
22.04.2026 07:22
25.‎03.‎2026 «Чи досяг рівень вашої внутрішньої боротьби того етапу, коли Трамп веде переговори сам з собою?» - заявив в ефірі іранського державного телебачення ******* Зольфакарі, головний речник об'єднаного військового командування Ірану, висміюючи президента США.
22.04.2026 07:23
Трамп оголосив про продовження перемир'я з Іраном.

Невже могло бути інакше!?

Трамп - артист, який чутливо реагує на розвиток ситуації.

Для громадскості, для всього світу Трамп все подає під лозунгом "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!"

У любій ситуації Трамп грає за одним і тим же відомим сюжетом: маркіза, яка перебуває у від'їзді, телефонує у свій маєток, щоб дізнатися про стан справ.

Спочатку їй повідомляють, що ніяких проблем немає, крім «дрібниці» - коня, що загинув, «але в іншому, прекрасна маркіза, - все добре, все добре».

В ході розмови маркіза дізнається, що безпосередньою причиною смерті коня стала пожежа у стайні, яка, у свою чергу, згоріла разом із маєтком. "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!".

Головною ж причиною стало самогубство чоловіка маркізи, який дізнався про своє руйнування: застрелившись, він упустив запалені свічки, і через пожежу і згорів маєток. Сюжет завершується рефреном: "А в іншому, прекрасна маркіза, все добре, все добре!".
22.04.2026 07:57
96 квартал
22.04.2026 08:34
24 години, два тиждні... які ніколи не кінчалися : нагадують "ультиматуми" друзяці пу...
блокада Ормуза на невизначений період - це щедрий козир від тр для пу
...іранці вдало застосовують "переговорну" тактику пу...
а тр... що тр? Перед його очима лише лярди лярдів, які йому пообіцяв гонець від пу...
кожен раз після таких візитів посланців від пу, тр стелить для пу червону дорожку(
22.04.2026 09:28
https://www.facebook.com/reel/1509634227406166
22.04.2026 09:34
Раньше пу..ин його тролив тепер і Іран і Китай з нього стібуться як з дурника, о це реднекі вибрали лідора, демократія вмірає, до виборів допускати людину з інтелектом нижчє середнього взагалі небезпечно для світу!!
22.04.2026 10:09
Недивуйтесь!
Шизофренія так просто невідпускає...
22.04.2026 10:46
Шо опять і знову на два тижня?
22.04.2026 11:22
Аха-ха! Ну шо - навоювався?

Боже, яка ганьба...
22.04.2026 11:26
 
 