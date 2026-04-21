Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі політика в соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, рішення було ухвалене на прохання представників Пакистану. Йдеться про фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа.

Умови продовження перемир’я

Американський президент пояснив, що продовження режиму припинення вогню має дати Ірану час для формування єдиної позиції на переговорах.

Водночас він наголосив, що США не послаблюють тиску на Тегеран. Зокрема, зберігається морська блокада та повна бойова готовність американських сил.

"Ми дотримуватимемося перемир’я до отримання пропозицій і завершення переговорів", - зазначив Трамп.

Джей Ді Венс не поїав у Пакистан

Раніше ми повідомляли, що поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

За інформацією джерел, візит може бути оперативно відновлений у разі, якщо Іран погодиться на умови переговорів, прийнятні для адміністрації президента США.

Водночас у Вашингтоні очікують, що іранська сторона делегує уповноважених представників для укладення можливої угоди.

Президент США Дональд Трамп також висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном.

