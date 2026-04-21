Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він би дуже швидко виграв війну у В’єтнамі.

Про це він заявив ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі", - запевнив Трамп. 

Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп зазначив, що очікує поновлення ударів по території країни.

"Я не хочу продовжувати перемир’я...Знищені будуть всі мости та електростанції: я очікую, що буду бомбити Іран", - заявив лідер США.

Втім він не відкидає можливість дипломатичного рішення.

"Я хочу укласти хорошу угоду. Я не хочу, щоб мене квапили люди, які фактично є зрадниками. Ми повністю виграли війну. Хотів би, щоб ви могли чути розмови, які ми ведемо з іранцями", - додав він.

  • Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.
  • Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.

21.04.2026 16:17
За день до початку.

21.04.2026 16:17
Ага, точно так як зараз в Ірані?
21.04.2026 16:14
Ага, точно так як зараз в Ірані?
21.04.2026 16:14
Подивимось по кубі
21.04.2026 16:24
А також виграв би першу та другу світову! Для некомпетентних людей всі складні завдання здаються дуже простими!
21.04.2026 18:35
Проста нада пєрєстать стрєлять!
21.04.2026 21:06
Трамп раптом заявив: "Ізраїль ніколи не вмовляв мене на війну з Іраном!"
21.04.2026 16:39
А що не так з Ираном? В США бум на продажи власной нафти. Я розумию у рішці сподивались що США почне чапаєвський наступ у колонах, хиба не придурки? 😂
21.04.2026 20:06
Не все так сталося як гадалося: візит до Китаю 4 квітня був Трампом відмінений, бо війна в Ірані пішла не за планом. Дід імпровізує на ходу...
21.04.2026 20:34
Я бы, да бы. Резвый, как понос.
21.04.2026 16:14
наступний крок доні "в'єтнам за дуже швидкий день!" ))
21.04.2026 16:15
Дід зовсім кукухою поїхав.
21.04.2026 17:13
Лікар у психлікарні розгадує кросворд:
- Так... Острів, на якому народився Наполеон...Звертається до пацієнта:
- Чуєш, бовдур, ти де народився?
21.04.2026 18:43
На острові Корсика, док.
21.04.2026 19:04
в Гренландии
22.04.2026 00:23
Його вже ЗМІ цитують реально як клоуна.
21.04.2026 16:17
21.04.2026 16:17
За день до початку.

21.04.2026 16:17
Если бы не больные пятки - то лично бы победил. Но получил 4 отсрочки по здоровью. Проклятое число, что то напоминает...
21.04.2026 16:17
То так. Страшно уявити, що би відбувалося у тому В'єт-Намі, якби туди потрапив би Трамп особисто...
21.04.2026 16:56
Заставил бы всех целовать ему задницу...
21.04.2026 16:57
А з мене дехто сміявся, коли я написав, що "Трамп і Зеленський - "два сапога - пара...". Тільки різного розміру..."
Уточню - перша довідка (липова), була за станом здоров'я - нібито "шпора" в п'яті. Решту три отримував, як студент...
21.04.2026 17:29
І в Кореї. І Аустерліць, в у Фермопілах. А о трьох пуніческих і Куліковськрй і розмови нема.
От жеж ********.
21.04.2026 16:17
У Фермопілах лічно би повів за собою 300 гостей острова Епштейна?))
21.04.2026 16:20
Е ні, там він би був з протилежного боку.
21.04.2026 17:55
Та якщо би він тоді був Президент, то він би цих воєн не допустив, хтось ще не знає?!
21.04.2026 16:21
а ще одолав би
печенегів разом з хвуйлом
21.04.2026 16:17
Якщо ти вже всіх на Землі переміг, то о В'єтнамі зовсім речі не має, його би вже і на мапі не було. Ліпше тарганів у голові поміняй
21.04.2026 16:18
Повезло В'єтнаму
21.04.2026 16:19
Про *******@вника кацапською: "У меня мозги за разум не заходят, верьте слову!". Лист пацієнта з Канатчикової дачі - пісня Висоцького, точно про його персонажа!
21.04.2026 16:19
Якби не ухилився тоді від мобілізації, то можливо б і виграв. Ми про це ніколи не дізнаємось.
Так, згідно з повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп уникав військової служби під час війни у В'єтнамі (1960-ті роки), отримавши кілька відстрочок. Основними причинами вважаються навчання в коледжі та медична відстрочка через кісткові шпори, яку, за даними розслідувань, було отримано завдяки зв'язкам його батька.
21.04.2026 16:19
абажаю!!!

людство заслуговую такого відношення!
дякую всім!
особливо піндосам!
демократам за їхні двадцять вісім гендерів та туалети в школах!
дякую республіканцям, за їхнє холуйство перед збоченим деградантом!
дякую отому грьобаному світоустрою, що нарешті, розірвало ****** гімняні бульки глобалізму та псевдо демократії!!!!

і от тепер, на сцену виходить україна!
нажаль під керівництвом юдоклану!
але, головні оті кляті "хахли" що вперлися!
21.04.2026 16:19
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

вже якось порівнював вислови трампа та зеленського - популісти такі однакові в своєму невігластві.
21.04.2026 16:20
В"єтнам я б задушив однією лівою - Трамп
21.04.2026 16:20
Ще не пізно.
21.04.2026 16:21
і відразу зупинить,щоб 11-цята зупинка була))
21.04.2026 16:28
для ідіотів усе просто:
прості рішення, типу "просто пєрєстать стрєлять, сайтісь пАсєрєдінє" чи - тупо зряплати вчителям, лохам, по $4000..
21.04.2026 16:22
Один вмер би за Крим, а інший переміг би у В'єтнамі
21.04.2026 16:22
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, він заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
21.04.2026 16:22
Чем больше пораженных целей в стране аятолл и ксира,тем лучше,действуй Дональд.
21.04.2026 16:24
От пустопорожній хвалько цей Тромб.
Його старечо-нарцисичні бздури певне триватимуть до потоплення іранцями першого американського авіаносця у акваторії Оманської затоки й Аравійського моря.
21.04.2026 16:24
В них нема чим іх топити.
21.04.2026 16:34
Пітьма підсобить.
21.04.2026 17:05
дуже хотілося написати щось, але ми маємо чи не більшого ідіота на посаді президента, не нам критикувати американського.
21.04.2026 16:29
Ну наш тільки нам свинячить, геополітичного впливу ніякого, а руде чмо провокує хаос у всьому світі. І ще невідомо чого він встигне натворити до осені.
21.04.2026 17:47
Прямо як наш Зебіл - "ми би фсє умірлі в криму/в'єтнамє, но нє пустілі расіян/гуків"

А по факту Тромб звичайний ухилєс який хоч і закінчив військовий ВУЗ та відпетляв від служби як наш Зюзя від 4 повісток.
21.04.2026 16:29
Та по це Ірану видно, пустобрех.
21.04.2026 16:30
Дурнику, ти з Іраном обісрався.
21.04.2026 16:30
Маразм прогресує. Дід сам себе закопує, для американців В'єтнам дуже боліслива тема.
Честно, я вже не можу дочекатися осені і виборів до Конгресу. Щоб йому нарешті гамівну сорочку наділи.
21.04.2026 16:33
а що вибори, Трамп все одно скаже що він переміг, навіть як що його партія на них пролетить
21.04.2026 16:50
Казати він може що завгодно.
21.04.2026 17:10
Ну що за до*бойоб. Сам себе не похвалиш ходиш мов обпльований 🤣
21.04.2026 16:33
а "сторічну війну" виграв би за три роки... чи два тижні...
21.04.2026 16:35
Американская психиатрия в большом долгу перед Человечеством!
21.04.2026 16:37
Новости из дурдома
21.04.2026 16:38
Та ти б і на Марс швидше за Маска міг би полетіти. Давай вже, стартуй 😂
21.04.2026 16:39
***! а це точно президент США? може підмінили, а справжнього Трампа тримають у підвалі
21.04.2026 16:40
Цікаво як. Якщо через пісділ з комуністами і здачу більшої частини території Південного В'єтнаму, то так. До речі, Ніксон майже так і зробив.
21.04.2026 16:40
В Ніксона не було вибору. На його адміністрацію почали давити громадськість після того як один солдат злив журналістам інформацію про реальні витрати США у Вьетнамі.
21.04.2026 17:12
"Ето какой-то позор!.." (с)
21.04.2026 16:42
Таки да, если бы был Трамп Иисуса не распяли....
21.04.2026 16:47
І динозаври би не вимерли
21.04.2026 17:41
Трамп создал Землю за 24 часа, вы что об этом не знали? Тогда чего было с Папой бодаться.
21.04.2026 20:32
тоді ще не було Твітера, як би ми всі узнали про його перемогу
21.04.2026 16:48
Скорее бы лето наступило, может тогда весеннее обострение попустит этого кретина...
21.04.2026 16:48
What a fucked up thing it is... and the main thing doesn't count.
21.04.2026 16:53
301-й спартанець...
21.04.2026 16:56
Комплексний ідіот
21.04.2026 16:58
Маразм старого пердуна...
21.04.2026 17:00
Гм... а в Галущенка ти ночував??? Марсіян ти б переміг??
21.04.2026 17:11
О це проблема, в цій ситуації ніякий доктор вже не допоможе ідіоту!!!
21.04.2026 17:12
Він очікує що він буде бомбити.А ще він може бомбити не очікуючи,тоді оце бомбіння буде для нього несподіванкою...
21.04.2026 17:15
Невже за цього блазня проголосувала Америка?
21.04.2026 17:16
Заява про В'єтнам - це рівень пацієнта, який уявив себе Наполеоном у палаті №6....Просто соромно , огидно і жалюгідно спостерігати, як це хвора на всю голову людина, що боїться навіть дощу на військовому цвинтарі, намагається прикрити своє вічне боягузтво таким примітивним хвастощами. Куди взагалі дивляться психіатри? Тут уже не рейтинги треба заміряти, а терміново викликати санітарів із гальмівною сорочкою, бо цей рівень самозакоханої шизофренії на фоні постійної брехні вже не лікується.....
21.04.2026 17:19
Оххх *****... миротворець...
21.04.2026 17:26
Єдине, чогоб ти, ЧМО недолуге досяглоб у В'єтнамі, то це зріст вартості акцій виробників памперсів для дорослих немічних пердунів...
21.04.2026 17:27
А чого так скромно, "виграв би війну у в'єтнамі" ? Навіщо ці умовності, що за сором'язливість?

Просто кажи, що переміг у в'єтнамі, і озвучуй це як 11-у вирішену війну
21.04.2026 17:35
Нема слів. Ідіот
21.04.2026 17:42
Так його ще і мамка назвала
21.04.2026 18:02
я би у В'єтнамі обісрався набагато більше,,,як в Афганістані....
21.04.2026 17:58
так скоро и до мамонтов доберется..не померли бы,если бы он был президентом..ипанько
21.04.2026 18:36
От це вже точна аналогія з ЗЄ.

ЗЄ ухилявся від мобілізації у 2014.
Тоамп ухилявся від мобілізації під час В'єтнамської війни.

ЗЄ ******, що помер би за Крим.
Трамп *******, що виграв би В'єтнамську війну.

І обом завадила здійснити епічний подвиг їх власна сцикливість.
21.04.2026 19:24
Тільки, якщо у Трампа це вікова деменція, то у ЗЄ це вроджений ідіотизм. 😁
21.04.2026 19:27
24 години. Атвічяю!!!
21.04.2026 20:08
та ладно 24ч. Две недели. А если честно, этот генератор случайных чисел мне уже начинает нравиться. Особенно как каменты шо на Цензоре, шо в ФБ почитаешь после тяжелого трудового дня)
22.04.2026 00:28
 
 