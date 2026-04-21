Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він би дуже швидко виграв війну у В’єтнамі.

Про це він заявив ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі", - запевнив Трамп.

Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп зазначив, що очікує поновлення ударів по території країни.

"Я не хочу продовжувати перемир’я...Знищені будуть всі мости та електростанції: я очікую, що буду бомбити Іран", - заявив лідер США.

Також читайте: США повністю знищили ядерні об’єкти Ірану, - Трамп

Про угоду з Іраном

Втім він не відкидає можливість дипломатичного рішення.

"Я хочу укласти хорошу угоду. Я не хочу, щоб мене квапили люди, які фактично є зрадниками. Ми повністю виграли війну. Хотів би, щоб ви могли чути розмови, які ми ведемо з іранцями", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.

Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.

Також читайте: Іран відмовився передавати США збагачений уран і розкритикував вимоги Вашингтону