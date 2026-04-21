Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі, - Трамп
Президент США Дональд Трамп запевнив, що він би дуже швидко виграв війну у В’єтнамі.
Про це він заявив ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі", - запевнив Трамп.
Коментуючи ситуацію в Ірані, Трамп зазначив, що очікує поновлення ударів по території країни.
"Я не хочу продовжувати перемир’я...Знищені будуть всі мости та електростанції: я очікую, що буду бомбити Іран", - заявив лідер США.
Про угоду з Іраном
Втім він не відкидає можливість дипломатичного рішення.
"Я хочу укласти хорошу угоду. Я не хочу, щоб мене квапили люди, які фактично є зрадниками. Ми повністю виграли війну. Хотів би, щоб ви могли чути розмови, які ми ведемо з іранцями", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що двотижневий режим припинення вогню між США та Іраном завершується, і Трамп сумнівається у його продовженні.
- Він також заявив про "велику перемогу" США у війні з Іраном і звинуватив ЗМІ у фейках.
Так, згідно з повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп уникав військової служби під час війни у В'єтнамі (1960-ті роки), отримавши кілька відстрочок. Основними причинами вважаються навчання в коледжі та медична відстрочка через кісткові шпори, яку, за даними розслідувань, було отримано завдяки зв'язкам його батька.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»
вже якось порівнював вислови трампа та зеленського - популісти такі однакові в своєму невігластві.
прості рішення, типу "просто пєрєстать стрєлять, сайтісь пАсєрєдінє" чи - тупо зряплати вчителям, лохам, по $4000..
Його старечо-нарцисичні бздури певне триватимуть до потоплення іранцями першого американського авіаносця у акваторії Оманської затоки й Аравійського моря.
А по факту Тромб звичайний ухилєс який хоч і закінчив військовий ВУЗ та відпетляв від служби як наш Зюзя від 4 повісток.
Честно, я вже не можу дочекатися осені і виборів до Конгресу. Щоб йому нарешті гамівну сорочку наділи.
