Я бы очень быстро выиграл войну во Вьетнаме, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что он очень быстро выиграл бы войну во Вьетнаме.

Об этом он заявил СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я бы очень быстро выиграл войну во Вьетнаме", - заверил Трамп. 

Комментируя ситуацию в Иране, Трамп отметил, что ожидает возобновления ударов по территории страны.

"Я не хочу продолжать перемирие... Будут уничтожены все мосты и электростанции: я ожидаю, что буду бомбить Иран", - заявил лидер США.

О соглашении с Ираном

Впрочем, он не исключает возможности дипломатического решения.

"Я хочу заключить хорошее соглашение. Я не хочу, чтобы меня торопили люди, которые фактически являются предателями. Мы полностью выиграли войну. Хотел бы, чтобы вы могли слышать разговоры, которые мы ведем с иранцами", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.
  • Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.

+22
показать весь комментарий
21.04.2026 16:17
+20
За день до початку.

показать весь комментарий
21.04.2026 16:17
+15
Ага, точно так як зараз в Ірані?
показать весь комментарий
21.04.2026 16:14
Ага, точно так як зараз в Ірані?
показать весь комментарий
21.04.2026 16:14 Ответить
Подивимось по кубі
показать весь комментарий
21.04.2026 16:24 Ответить
Трамп раптом заявив: "Ізраїль ніколи не вмовляв мене на війну з Іраном!"
21.04.2026 16:39
показать весь комментарий
21.04.2026 16:39 Ответить
Я бы, да бы. Резвый, как понос.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:14 Ответить
наступний крок доні "в'єтнам за дуже швидкий день!" ))
21.04.2026 16:15
показать весь комментарий
21.04.2026 16:15 Ответить
Дід зовсім кукухою поїхав.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:13 Ответить
Його вже ЗМІ цитують реально як клоуна.
21.04.2026 16:17
показать весь комментарий
21.04.2026 16:17 Ответить
За день до початку.

показать весь комментарий
21.04.2026 16:17 Ответить
Если бы не больные пятки - то лично бы победил. Но получил 4 отсрочки по здоровью. Проклятое число, что то напоминает...
21.04.2026 16:17
показать весь комментарий
21.04.2026 16:17 Ответить
То так. Страшно уявити, що би відбувалося у тому В'єт-Намі, якби туди потрапив би Трамп особисто...
21.04.2026 16:56
показать весь комментарий
21.04.2026 16:56 Ответить
Заставил бы всех целовать ему задницу...
21.04.2026 16:57
показать весь комментарий
21.04.2026 16:57 Ответить
А з мене дехто сміявся, коли я написав, що "Трамп і Зеленський - "два сапога - пара...". Тільки різного розміру..."
Уточню - перша довідка (липова), була за станом здоров'я - нібито "шпора" в п'яті. Решту три отримував, як студент...
21.04.2026 17:29
показать весь комментарий
21.04.2026 17:29 Ответить
І в Кореї. І Аустерліць, в у Фермопілах. А о трьох пуніческих і Куліковськрй і розмови нема.
От жеж ********.
21.04.2026 16:17
От жеж ********.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:17 Ответить
У Фермопілах лічно би повів за собою 300 гостей острова Епштейна?))
21.04.2026 16:20
показать весь комментарий
21.04.2026 16:20 Ответить
Е ні, там він би був з протилежного боку.
21.04.2026 17:55
показать весь комментарий
21.04.2026 17:55 Ответить
Та якщо би він тоді був Президент, то він би цих воєн не допустив, хтось ще не знає?!
21.04.2026 16:21
показать весь комментарий
21.04.2026 16:21 Ответить
а ще одолав би
печенегів разом з хвуйлом
показать весь комментарий
21.04.2026 16:17 Ответить
Якщо ти вже всіх на Землі переміг, то о В'єтнамі зовсім речі не має, його би вже і на мапі не було. Ліпше тарганів у голові поміняй
21.04.2026 16:18
показать весь комментарий
21.04.2026 16:18 Ответить
Повезло В'єтнаму
показать весь комментарий
21.04.2026 16:19 Ответить
Про *******@вника кацапською: "У меня мозги за разум не заходят, верьте слову!". Лист пацієнта з Канатчикової дачі - пісня Висоцького, точно про його персонажа!
21.04.2026 16:19
показать весь комментарий
21.04.2026 16:19 Ответить
Якби не ухилився тоді від мобілізації, то можливо б і виграв. Ми про це ніколи не дізнаємось.
Так, згідно з повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп уникав військової служби під час війни у В'єтнамі (1960-ті роки), отримавши кілька відстрочок. Основними причинами вважаються навчання в коледжі та медична відстрочка через кісткові шпори, яку, за даними розслідувань, було отримано завдяки зв'язкам його батька.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:19 Ответить
абажаю!!!

людство заслуговую такого відношення!
дякую всім!
особливо піндосам!
демократам за їхні двадцять вісім гендерів та туалети в школах!
дякую республіканцям, за їхнє холуйство перед збоченим деградантом!
дякую отому грьобаному світоустрою, що нарешті, розірвало ****** гімняні бульки глобалізму та псевдо демократії!!!!

і от тепер, на сцену виходить україна!
нажаль під керівництвом юдоклану!
але, головні оті кляті "хахли" що вперлися!
показать весь комментарий
21.04.2026 16:19 Ответить
"Я б дуже швидко виграв війну у В'єтнамі", - запевнив Трамп.
21.04.2026 16:19

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

вже якось порівнював вислови трампа та зеленського - популісти такі однакові в своєму невігластві.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:20 Ответить
В"єтнам я б задушив однією лівою - Трамп
21.04.2026 16:20
показать весь комментарий
21.04.2026 16:20 Ответить
Ще не пізно.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:21 Ответить
і відразу зупинить,щоб 11-цята зупинка була))
21.04.2026 16:28
показать весь комментарий
21.04.2026 16:28 Ответить
для ідіотів усе просто:
прості рішення, типу "просто пєрєстать стрєлять, сайтісь пАсєрєдінє" чи - тупо зряплати вчителям, лохам, по $4000..
показать весь комментарий
21.04.2026 16:22 Ответить
Один вмер би за Крим, а інший переміг би у В'єтнамі
21.04.2026 16:22
показать весь комментарий
21.04.2026 16:22 Ответить
Трамп хоче вижати з цієї війни хоча б щось, не починаючи наземну компанію, а Іран відповідає не получиш ***** окрім трупів, якщо почнеш наземну компанію... і Трамп погодиться на це *****, він заверне його в гарну обгортку і накормить ним свій лохторат, бо він сцикливий півень, коли ставки зростають він завжди дає задню...
21.04.2026 16:22
показать весь комментарий
21.04.2026 16:22 Ответить
Чем больше пораженных целей в стране аятолл и ксира,тем лучше,действуй Дональд.
21.04.2026 16:24
показать весь комментарий
21.04.2026 16:24 Ответить
От пустопорожній хвалько цей Тромб.
Його старечо-нарцисичні бздури певне триватимуть до потоплення іранцями першого американського авіаносця у акваторії Оманської затоки й Аравійського моря.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:24 Ответить
В них нема чим іх топити.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:34 Ответить
Пітьма підсобить.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:05 Ответить
дуже хотілося написати щось, але ми маємо чи не більшого ідіота на посаді президента, не нам критикувати американського.
21.04.2026 16:29
показать весь комментарий
21.04.2026 16:29 Ответить
Ну наш тільки нам свинячить, геополітичного впливу ніякого, а руде чмо провокує хаос у всьому світі. І ще невідомо чого він встигне натворити до осені.
21.04.2026 17:47
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Прямо як наш Зебіл - "ми би фсє умірлі в криму/в'єтнамє, но нє пустілі расіян/гуків"

А по факту Тромб звичайний ухилєс який хоч і закінчив військовий ВУЗ та відпетляв від служби як наш Зюзя від 4 повісток.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:29 Ответить
Та по це Ірану видно, пустобрех.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:30 Ответить
Дурнику, ти з Іраном обісрався.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:30 Ответить
Маразм прогресує. Дід сам себе закоп
Честно, я вже не можу дочекатися осені і виборів до Конгресу. Щоб йому нарешті гамівну сорочку наділи.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:33 Ответить
а що вибори, Трамп все одно скаже що він переміг, навіть як що його партія на них пролетить
показать весь комментарий
21.04.2026 16:50 Ответить
Казати він може що завгодно.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:10 Ответить
Ну що за до*бойоб. Сам себе не похвалиш ходиш мов обпльований 🤣
показать весь комментарий
21.04.2026 16:33 Ответить
а "сторічну війну" виграв би за три роки... чи два тижні...
показать весь комментарий
21.04.2026 16:35 Ответить
Американская психиатрия в большом долгу перед Человечеством!
показать весь комментарий
21.04.2026 16:37 Ответить
Новости из дурдома
показать весь комментарий
21.04.2026 16:38 Ответить
Та ти б і на Марс швидше за Маска міг би полетіти. Давай вже, стартуй 😂
показать весь комментарий
21.04.2026 16:39 Ответить
***! а це точно президент США? може підмінили, а справжнього Трампа тримають у підвалі
показать весь комментарий
21.04.2026 16:40 Ответить
Цікаво як. Якщо через пісділ з комуністами і здачу більшої частини території Південного В'єтнаму, то так. До речі, Ніксон майже так і зробив.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:40 Ответить
В Ніксона не було вибору. На його адміністрацію почали давити громадськість після того як один солдат злив журналістам інформацію про реальні витрати США у Вьетнамі.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:12 Ответить
"Ето какой-то позор!.." (с)
показать весь комментарий
21.04.2026 16:42 Ответить
Таки да, если бы был Трамп Иисуса не распяли....
показать весь комментарий
21.04.2026 16:47 Ответить
І динозаври би не вимерли
показать весь комментарий
21.04.2026 17:41 Ответить
тоді ще не було Твітера, як би ми всі узнали про його перемогу
показать весь комментарий
21.04.2026 16:48 Ответить
Скорее бы лето наступило, может тогда весеннее обострение попустит этого кретина...
показать весь комментарий
21.04.2026 16:48 Ответить
What a fucked up thing it is... and the main thing doesn't count.
показать весь комментарий
21.04.2026 16:53 Ответить
301-й спартанець...
показать весь комментарий
21.04.2026 16:56 Ответить
Комплексний ідіот
показать весь комментарий
21.04.2026 16:58 Ответить
Маразм старого пердуна...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:00 Ответить
Гм... а в Галущенка ти ночував??? Марсіян ти б переміг??
показать весь комментарий
21.04.2026 17:11 Ответить
О це проблема, в цій ситуації ніякий доктор вже не допоможе ідіоту!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:12 Ответить
Він очікує що він буде бомбити.А ще він може бомбити не очікуючи,тоді оце бомбіння буде для нього несподіванкою...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:15 Ответить
Невже за цього блазня проголосувала Америка?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:16 Ответить
Заява про В'єтнам - це рівень пацієнта, який уявив себе Наполеоном у палаті №6....Просто соромно , огидно і жалюгідно спостерігати, як це хвора на всю голову людина, що боїться навіть дощу на військовому цвинтарі, намагається прикрити своє вічне боягузтво таким примітивним хвастощами. Куди взагалі дивляться психіатри? Тут уже не рейтинги треба заміряти, а терміново викликати санітарів із гальмівною сорочкою, бо цей рівень самозакоханої шизофренії на фоні постійної брехні вже не лікується.....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:19 Ответить
Оххх *****... миротворець...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
Єдине, чогоб ти, ЧМО недолуге досяглоб у В'єтнамі, то це зріст вартості акцій виробників памперсів для дорослих немічних пердунів...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:27 Ответить
А чого так скромно, "виграв би війну у в'єтнамі" ? Навіщо ці умовності, що за сором'язливість?

Просто кажи, що переміг у в'єтнамі, і озвучуй це як 11-у вирішену війну
показать весь комментарий
21.04.2026 17:35 Ответить
Нема слів. Ідіот
показать весь комментарий
21.04.2026 17:42 Ответить
Так його ще і мамка назвала
показать весь комментарий
21.04.2026 18:02 Ответить
я би у В'єтнамі обісрався набагато більше,,,як в Афганістані....
показать весь комментарий
21.04.2026 17:58 Ответить
 
 