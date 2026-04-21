Я бы очень быстро выиграл войну во Вьетнаме, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что он очень быстро выиграл бы войну во Вьетнаме.

Об этом он заявил СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Я бы очень быстро выиграл войну во Вьетнаме", - заверил Трамп.

Комментируя ситуацию в Иране, Трамп отметил, что ожидает возобновления ударов по территории страны.

"Я не хочу продолжать перемирие... Будут уничтожены все мосты и электростанции: я ожидаю, что буду бомбить Иран", - заявил лидер США.

Читайте также: США полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, — Трамп

О соглашении с Ираном

Впрочем, он не исключает возможности дипломатического решения.

"Я хочу заключить хорошее соглашение. Я не хочу, чтобы меня торопили люди, которые фактически являются предателями. Мы полностью выиграли войну. Хотел бы, чтобы вы могли слышать разговоры, которые мы ведем с иранцами", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что двухнедельный режим прекращения огня между США и Ираном заканчивается, и Трамп сомневается в его продлении.

Он также заявил о "великой победе" США в войне с Ираном и обвинил СМИ в фейках.

Читайте также: Иран отказался передавать США обогащенный уран и раскритиковал требования Вашингтона