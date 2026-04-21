США відклали візит Венса до Пакистану для переговорів з Іраном

Поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на американського чиновника, обізнаного з перебігом подій.

За даними видання, у Пакистані планувалося проведення другого раунду переговорів щодо ядерної угоди між США та Іраном. Однак дипломатичний процес було призупинено після того, як Тегеран не надав відповіді на пропозиції Вашингтона.

Причини відкладення переговорного процесу

Американська сторона розглядала візит Венса як частину тиску на іранських переговірників для досягнення нової ядерної угоди. У столиці Пакистану Ісламабаді планувалися перемовини, які мали відбутися в середині тижня.

Водночас ситуація змінилася після відсутності реакції з боку Ірану. Це фактично поставило переговори на паузу, хоча офіційно поїздку не скасовано повністю.

"Без відповіді з боку Ірану дипломатичний процес фактично призупинено, хоча поїздку не скасовано", — зазначив американський чиновник.

Читайте: США перехопили підсанкційний танкер Tifani без прапора, який перевозив іранську нафту. ФОТО

Подальші кроки США та військові оцінки

За інформацією джерел, візит може бути оперативно відновлений у разі, якщо Іран погодиться на умови переговорів, прийнятні для адміністрації президента США.

Водночас у Вашингтоні очікують, що іранська сторона делегує уповноважених представників для укладення можливої угоди.

Окремо повідомляється, що Пентагон продовжує аналіз різних сценаріїв розвитку ситуації, включно з можливим загостренням.

Як ми писали раніше, Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном, однак не розраховує на продовження режиму припинення вогню, термін дії якого закінчується 22 квітня.

Читайте: Я б дуже швидко виграв війну у В’єтнамі, - Трамп