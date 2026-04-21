США відклали візит Венса до Пакистану для переговорів з Іраном

Візит Венса до Пакистану відклали

Поїздку віцепрезидента США Джея Ді Венса до Пакистану для участі в переговорах з Іраном відкладено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times із посиланням на американського чиновника, обізнаного з перебігом подій.

За даними видання, у Пакистані планувалося проведення другого раунду переговорів щодо ядерної угоди між США та Іраном. Однак дипломатичний процес було призупинено після того, як Тегеран не надав відповіді на пропозиції Вашингтона.

Причини відкладення переговорного процесу

Американська сторона розглядала візит Венса як частину тиску на іранських переговірників для досягнення нової ядерної угоди. У столиці Пакистану Ісламабаді планувалися перемовини, які мали відбутися в середині тижня.

Водночас ситуація змінилася після відсутності реакції з боку Ірану. Це фактично поставило переговори на паузу, хоча офіційно поїздку не скасовано повністю.

"Без відповіді з боку Ірану дипломатичний процес фактично призупинено, хоча поїздку не скасовано", — зазначив американський чиновник.

Подальші кроки США та військові оцінки

За інформацією джерел, візит може бути оперативно відновлений у разі, якщо Іран погодиться на умови переговорів, прийнятні для адміністрації президента США.

Водночас у Вашингтоні очікують, що іранська сторона делегує уповноважених представників для укладення можливої угоди.

Окремо повідомляється, що Пентагон продовжує аналіз різних сценаріїв розвитку ситуації, включно з можливим загостренням.

  • Як ми писали раніше, Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у досягненні "чудової" мирної угоди з Іраном, однак не розраховує на продовження режиму припинення вогню, термін дії якого закінчується 22 квітня.

Топ коментарі
При Байдені такої херні не було
21.04.2026 23:03 Відповісти
Ішакам в рушниках не подобається що підар дуже намальовується і круте сракою.
21.04.2026 22:53 Відповісти
Перезарядилися?
Готові знову бомбити, перемовини не потрібні?
21.04.2026 22:54 Відповісти
Ішакам в рушниках не подобається що підар дуже намальовується і круте сракою.
21.04.2026 22:53 Відповісти
Перезарядилися?
Готові знову бомбити, перемовини не потрібні?
21.04.2026 22:54 Відповісти
Десь пишуть, що Чубчик о 23-й за нашим часом виступатиме із заявою.
21.04.2026 22:56 Відповісти
Навіщо кудись їхати, якщо Трамп вже переміг, і ось-ось на нього звалиться чергова перемога і фантастичний договір Тисячоліття.
21.04.2026 23:02 Відповісти
При Байдені такої херні не було
показати весь коментар
21.04.2026 23:03 Відповісти
... щось пішло не так!
21.04.2026 23:19 Відповісти
особенность в том, что бомб нет чтобы повторить то, что было в начале

с каждым витком войны, бомбежек будет все меньше и американская репутация как военной машины будет равна 0.

практически триллион налогов в год вкатано в пентагон и не нагнуть персов. хуже александра македонского.
22.04.2026 01:14 Відповісти
Просто Венс всрався. Він сподівався сидити собі, чекати, коли Трампа визнають невменяємим, а тут вимагають працювати.
22.04.2026 06:50 Відповісти
треба посилати не в Іран
а Трампону у дупу
22.04.2026 08:18 Відповісти
педику макіяж треба змінити
