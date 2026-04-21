США перехопили підсанкційний танкер Tifani без прапора, який перевозив іранську нафту. ФОТО
Міністерство оборони США повідомило про перехоплення ще одного підсанкційного судна. Танкер Tifani, що прямував без прапора, був узятий під контроль у зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування
Про це йдеться на офіційній сторінці Пентагону в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі затримання
"Як ми вже чітко заявляли, ми будемо здійснювати глобальні заходи морського контролю, щоб руйнувати незаконні мережі та перехоплювати санкційні судна, які надають матеріальну підтримку Ірану – де б вони не діяли. Міжнародні води не є притулком для суден під санкціями", - йдеться у заяві Пентагону.
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 21, 2026
Морське перехоплення та абордаж (maritime interdiction and boarding) означає, що сили ВМС США перехопили, зупинили та фізично піднялися на борт танкера M/T Tifani для перевірки та забезпечення дотримання правил.
Більше про судно
Йдеться про судно під санкціями без державної приналежності, яке, ймовірно, надавало підтримку Ірану. Операція відбулася без інцидентів.
- Судно M/T Tifani ходить під прапором Ботсвани. 30 липня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти танкера за перевезення іранської нафти.
