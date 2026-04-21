США перехватили подсанкционный танкер Tifani без флага, перевозивший иранскую нефть. ФОТО

Министерство обороны США сообщило о перехвате еще одного судна, подпадающего под санкции. Танкер "Тифани", следовавший без флага, был взят под контроль в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования

Об этом говорится на официальной странице Пентагона в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали задержания

"Как мы уже четко заявляли, мы будем осуществлять глобальные меры морского контроля, чтобы разрушать незаконные сети и перехватывать суда, подпадающие под санкции, которые оказывают материальную поддержку Ирану - где бы они ни действовали. Международные воды не являются убежищем для судов, подпадающих под санкции", - говорится в заявлении Пентагона.

Ночью американские войска провели без инцидентов проверку, морскую блокировку и досмотр судна без гражданства M/T Tifani, находящегося под санкциями, в зоне ответственности INDOPACOM. - Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) 21 апреля 2026

Морский перехват и абордаж (maritime interdiction and boarding) означает, что силы ВМС США перехватили, остановили и физически поднялись на борт танкера M/T Tifani для проверки и обеспечения соблюдения правил.

Подробнее о судне

Речь идет о судне под санкциями без государственной принадлежности, которое, вероятно, оказывало поддержку Ирану. Операция прошла без инцидентов.

Судно M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны. 30 июля 2025 года Соединенные Штаты ввели санкции против танкера за перевозку иранской нефти.

