США перехватили подсанкционный танкер Tifani без флага, перевозивший иранскую нефть. ФОТО

Министерство обороны США сообщило о перехвате еще одного судна, подпадающего под санкции. Танкер "Тифани", следовавший без флага, был взят под контроль в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования

Об этом говорится на официальной странице Пентагона в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали задержания

"Как мы уже четко заявляли, мы будем осуществлять глобальные меры морского контроля, чтобы разрушать незаконные сети и перехватывать суда, подпадающие под санкции, которые оказывают материальную поддержку Ирану - где бы они ни действовали. Международные воды не являются убежищем для судов, подпадающих под санкции", - говорится в заявлении Пентагона.

Ночью американские войска провели без инцидентов проверку, морскую блокировку и досмотр судна без гражданства M/T Tifani, находящегося под санкциями, в зоне ответственности INDOPACOM.⁰⁰Как мы уже ясно дали понять, мы будем проводить глобальные меры по обеспечению соблюдения морского права, чтобы пресекать незаконную… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3-

 Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) 21 апреля 2026

Морский перехват и абордаж (maritime interdiction and boarding) означает, что силы ВМС США перехватили, остановили и физически поднялись на борт танкера M/T Tifani для проверки и обеспечения соблюдения правил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, - Трамп

Подробнее о судне

Речь идет о судне под санкциями без государственной принадлежности, которое, вероятно, оказывало поддержку Ирану. Операция прошла без инцидентов.

  • Судно M/T Tifani ходит под флагом Ботсваны. 30 июля 2025 года Соединенные Штаты ввели санкции против танкера за перевозку иранской нефти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США захватили очередной танкер, подпадающий под санкции, в Индийском океане. ВИДЕО

Танкер Tifani
Отличная работа,нефть конфисковать,судно затопить,экипаж отправить на плантации.
21.04.2026 16:22 Ответить
Це непогано, але ще б трампа - любителя ***** перехопити, зачинити у психушці і почати лікувати - оце б було б дуже добре!
21.04.2026 16:23 Ответить
Взяли шаланду на абордаж - і так буде з кожним - Трамп
21.04.2026 16:27 Ответить
 
 