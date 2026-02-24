США захватили очередной подсанкционный танкер в Индийском океане. ВИДЕО

Военные США в третий раз в течение февраля захватили в Индийском океане нефтяной танкер, нарушавший санкции США.

Что известно?

Речь идет о танкере Bertha. 

"Судно действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне, и пыталось уклониться от него", - отметили в Пентагоне.

Что известно о танкере?

По данным ГУР МО, танкер задействован в перевозке подсанкционной иранской нефти

"Судно аффилировано с китайской компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited (под санкциями США), флот которой по меньшей мере с 2022 года задействован в незаконной транспортировке миллионов баррелей иранской нефти", - говорится в сообщении.

3 декабря 2024 года США применили санкции к судну.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Впоследствии стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
  • 9 февраля сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили танкер Aquila II в Индийском океане. Судно нарушало санкционный режим.
  • 15 февраля американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III из-за нарушения санкций.

24.02.2026 16:20 Ответить
хенде хох !
24.02.2026 16:34 Ответить
пуйло здохни в муках
24.02.2026 16:43 Ответить
Добре що орки конкуренти штатам на ринку нафти та газу, хоч десь санкції будуть дотримуватись.
24.02.2026 16:55 Ответить
"хоч десь санкції будуть дотримуватись"

и где? это иранская нефть, пуйловскую трамп не тронет
24.02.2026 16:58 Ответить
Іран і раша одна х..ня один одному технології ракет продають і беспілотників, заїб Іран у орків мінус союзник, друге з Венесуелли декілька і орківських танкерів захопили, один навіть підводна лодка прикривала
24.02.2026 17:20 Ответить
А що там кацапське корито, що зібралося до Куби?
24.02.2026 17:51 Ответить
В конкретно цьому випадку танкер конфіскують. Вантаж перевантажать на інше судно і продадуть або перегонять до своіх береговиз сховищ. Рядовий склад відпустять і вони поідуть додому. Офіцери після слідства (можливо не всі ,але капітан і старпом 100%) сядуть за котрабанду......
24.02.2026 19:48 Ответить
 
 