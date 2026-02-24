США захватили очередной подсанкционный танкер в Индийском океане. ВИДЕО

Военные США в третий раз в течение февраля захватили в Индийском океане нефтяной танкер, нарушавший санкции США.

Об этом сообщил Пентагон, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о танкере Bertha.

"Судно действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для судов, на которые распространяются санкции, в Карибском бассейне, и пыталось уклониться от него", - отметили в Пентагоне.

Что известно о танкере?

По данным ГУР МО, танкер задействован в перевозке подсанкционной иранской нефти

"Судно аффилировано с китайской компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited (под санкциями США), флот которой по меньшей мере с 2022 года задействован в незаконной транспортировке миллионов баррелей иранской нефти", - говорится в сообщении.

3 декабря 2024 года США применили санкции к судну.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне

Впоследствии стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.

МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

9 февраля сообщалось, что Соединенные Штаты перехватили танкер Aquila II в Индийском океане. Судно нарушало санкционный режим.

15 февраля американские военные задержали в Индийском океане танкер Veronica III из-за нарушения санкций.

