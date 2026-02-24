Ціни на мідь та алюміній різко зросли: китайські трейдери радіють перспективі зниження мит США

Ціни на базові метали зросли після відновлення роботи ринків Китаю після святкування місячного Нового року, а також на тлі потенційного зниження тарифів США.

На Лондонській біржі металів (LME) мідь подорожчала на 2,3 % ‒ до $13 158,50 за тонну, алюміній зріс на 0,9 % ‒ до $3 118,50 за тонну, разом з ним подорожчав і нікель, повідомляє Bloomberg.

Менш жорсткі тарифи США сприятимуть розвитку металомісткого експорту Китаю. Адміністрація запропонувала 15 % мито після того, як Верховний суд виніс рішення проти глобальних тарифів президента Дональда Трампа.

Зростання цін на метали супроводжувалося позитивним настроєм на фондовому ринку материкового Китаю ‒ базовий індекс CSI 300 також піднявся на початку торгів у вівторок. За оцінками Morgan Stanley, якщо нова торговельна рамка буде підтверджена, середнє американське мито на китайські товари знизиться з 32 % до 24 %.

Мідь консолідується на високих рівнях після рекордного піку в січні. На ціни впливають часті зміни в політиці США, закриття шахт, а також прогнози зростання споживання через енергетичний перехід. Вищі ціни стримують фізичний попит у Китаї, що призводить до накопичення запасів на біржах до найвищого рівня з 2024 року.

Як повідомлялося, нові 10 % глобальні тарифи Дональда Трампа набули чинності у вівторок, ставши продовженням зусиль Білого дому щодо збереження торговельної програми президента після того, як Верховний суд скасував його початкові широкі мита.

За словами представника адміністрації, Білий дім готує офіційне розпорядження, яке підвищить глобальну тарифну ставку до 15 %. Терміни запровадження цього вищого мита наразі не визначені.