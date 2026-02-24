США захопили черговий підсанкційний танкер в Індійському океані. ВIДЕО
Військові США втретє упродовж лютого захопили в Індійському океані нафтовий танкер, який порушував санкції Штатів.
Про це повідомив Пентагон, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Йдеться про танкер Bertha.
"Судно діяло всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, у Карибському басейні, та намагалося ухилитися від нього", - зазначили у Пентагоні.
Що відомо про танкер?
За даними ГУР МО, танкер задіяний у перевезення підсанкційної іранської нафти
"Судно афілійоване з китайською компанією Shanghai Legendary Ship Management Company Limited (під санкціями США), флот якої щонайменше з 2022 року задіяний у незаконному транспортуванні мільйонів барелів іранської нафти", - йдеться в повідомленні.
03 грудня 2024 року США застосували санкції до судна.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Згодом стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
- 9 лютого повідомлялося, що Сполучені Штати перехопили танкер Aquila II в Індійському океані. Судно порушувало санкційний режим.
- 15 лютого американські військові затримали в Індійському океані танкер Veronica III через порушення санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и где? это иранская нефть, пуйловскую трамп не тронет