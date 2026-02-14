Російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбережь, - Зеленський

Росія досі продовжує використовувати нафтові танкери, а отже диктатор Володимир Путін досі має гарантії фінансової стабільності у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Росія досі має таких поплічників, як КНДР і компанії по всьому світу, зокрема з Китаю, як дозволяють їй обходити санкції.

За словами президента, російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбережь.

"У Балтійському морі, Північному морі та Середземному морі. РФ досі використовує більше 1000 танкерів, кожен яких є плавучим гаманцем", - уточнив Зеленський.

Глава держави також розповів, що розмовляв із європейськими лідерами щодо можливості не лише затримання цих танкерів, а й блокування та конфіскації нафти, яку вони перевозили.

Він також зауважив, що у такому разі Росія б не мала грошей на війну проти України.