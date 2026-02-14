УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10606 відвідувачів онлайн
Новини США захоплюють танкери
879 6

Російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбережь, - Зеленський

Іспанія врятувала танкер тіньового флоту РФ: що відомо?

Росія досі продовжує використовувати нафтові танкери, а отже диктатор Володимир Путін досі має гарантії фінансової стабільності у Європі.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він нагадав, що Росія досі має таких поплічників, як КНДР і компанії по всьому світу, зокрема з Китаю, як дозволяють їй обходити санкції.

Деталі

За словами президента, російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбережь.

"У Балтійському морі, Північному морі та Середземному морі. РФ досі використовує більше 1000 танкерів, кожен яких є плавучим гаманцем", - уточнив Зеленський.

Також читайте: Євросоюз розглядає повну заборону морських послуг для російських танкерів

Глава держави також розповів, що розмовляв із європейськими лідерами щодо можливості не лише затримання цих танкерів, а й блокування та конфіскації нафти, яку вони перевозили.

Він також зауважив, що у такому разі Росія б не мала грошей на війну проти України.

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) танкер (553)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова, не бійся говорити їм, що вони лицемірні мразi.
показати весь коментар
14.02.2026 13:34 Відповісти
А ні?
показати весь коментар
14.02.2026 13:57 Відповісти
Засуди гнівно ці танкери, накликай на них потужне обурення! Все як ти можеш.
показати весь коментар
14.02.2026 13:36 Відповісти
Як він їх міг побачити, якщо при перельоті презедентським літаком, він не консультації з послами проводить, та стратегію перемовин з членами групи обговорює, а часами в ігри грається.
показати весь коментар
14.02.2026 13:39 Відповісти
Європа не блокуватиме та не конфіскуватиме танкери, інакше війна швидко закінчиться -за кілька місяців. А Європа хотіла б мати безкінечну війну в Україні як гарантію миру та безпеки у своїх країнах.
показати весь коментар
14.02.2026 17:22 Відповісти
 
 