Российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий, - Зеленский
Россия до сих пор продолжает использовать нефтяные танкеры, а значит диктатор Владимир Путин до сих пор имеет гарантии финансовой стабильности в Европе.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Он напомнил, что российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий.
"РФ до сих пор использует более 1000 танкеров, каждый из которых является плавучим кошельком", - уточнил Зеленский.
Глава государства также рассказал, что разговаривал с европейскими лидерами о возможности задержания этих танкеров и конфискации нефти, которую они перевозили.
Новость будет обновляться
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
mycolatesl
показать весь комментарий14.02.2026 13:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дужан Міхал
показать весь комментарий14.02.2026 13:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vasya #607130
показать весь комментарий14.02.2026 13:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
CrossFirenko
показать весь комментарий14.02.2026 13:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль