РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7386 посетителей онлайн
Новости США задерживают танкеры
341 4

Российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий, - Зеленский

Испания спасла танкер теневого флота РФ: что известно?

Россия до сих пор продолжает использовать нефтяные танкеры, а значит диктатор Владимир Путин до сих пор имеет гарантии финансовой стабильности в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Он напомнил, что российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий.

"РФ до сих пор использует более 1000 танкеров, каждый из которых является плавучим кошельком", - уточнил Зеленский.

Читайте также: Евросоюз рассматривает полный запрет морских услуг для российских танкеров

Глава государства также рассказал, что разговаривал с европейскими лидерами о возможности задержания этих танкеров и конфискации нефти, которую они перевозили.

Новость будет обновляться

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) танкер (231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вова, не бійся говорити їм, що вони лицемірні мразi.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:34 Ответить
А ні?
показать весь комментарий
14.02.2026 13:57 Ответить
Засуди гнівно ці танкери, накликай на них потужне обурення! Все як ти можеш.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:36 Ответить
Як він їх міг побачити, якщо при перельоті презедентським літаком, він не консультації з послами проводить, та стратегію перемовин з членами групи обговорює, а часами в ігри грається.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:39 Ответить
 
 