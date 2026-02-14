Россия до сих пор продолжает использовать нефтяные танкеры, а значит диктатор Владимир Путин до сих пор имеет гарантии финансовой стабильности в Европе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Он напомнил, что российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий.

"РФ до сих пор использует более 1000 танкеров, каждый из которых является плавучим кошельком", - уточнил Зеленский.

Читайте также: Евросоюз рассматривает полный запрет морских услуг для российских танкеров

Глава государства также рассказал, что разговаривал с европейскими лидерами о возможности задержания этих танкеров и конфискации нефти, которую они перевозили.

Новость будет обновляться