США отложили визит Венса в Пакистан для переговоров с Ираном

Поездка вице-президента США Джея Ди Венса в Пакистан для участия в переговорах с Ираном отложена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника, осведомленного о ходе событий.

По данным издания, в Пакистане планировалось проведение второго раунда переговоров по ядерному соглашению между США и Ираном. Однако дипломатический процесс был приостановлен после того, как Тегеран не предоставил ответа на предложения Вашингтона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причины отложения переговорного процесса

Американская сторона рассматривала визит Венса как часть давления на иранских переговорщиков для достижения нового ядерного соглашения. В столице Пакистана Исламабаде планировались переговоры, которые должны были состояться в середине недели.

Однако ситуация изменилась после отсутствия реакции со стороны Ирана. Это фактически поставило переговоры на паузу, хотя официально поездка не отменена полностью.

"Без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка не отменена", — отметил американский чиновник.

Дальнейшие шаги США и военные оценки

По информации источников, визит может быть оперативно возобновлен в случае, если Иран согласится на условия переговоров, приемлемые для администрации президента США.

В то же время в Вашингтоне ожидают, что иранская сторона делегирует уполномоченных представителей для заключения возможного соглашения.

Отдельно сообщается, что Пентагон продолжает анализ различных сценариев развития ситуации, включая возможное обострение.

Как мы писали ранее, президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении "прекрасного" мирного соглашения с Ираном, однако не рассчитывает на продление режима прекращения огня, срок действия которого истекает 22 апреля.

