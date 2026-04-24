США рассматривают приглашение Путина на саммит G20

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале газеты The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

В то же время сам Трамп заявил, что лично еще не отправлял приглашение Путину, но не исключает такой возможности. По его словам, участие Путина имело бы положительный эффект для обсуждения международных вопросов.

Позиция Трампа относительно участия Путина

Во время брифинга в Овальном кабинете президент США отметил, что не приглашал Путина на саммит, однако допускает его приезд.

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, пожалуй, было бы очень полезно", - отметил Трамп.

По информации источников, Россия уже получила официальное приглашение от американской стороны принять участие в саммите на высшем уровне.

Окончательное решение о составе делегации Москва планирует принять ближе к дате проведения мероприятия.

Читайте: Трамп не пригласил ЮАР на саммит G20 в Майами

Контекст и предыдущие заявления

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу участия мировых лидеров, в частности Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в международных форумах.

В прошлом году он заявлял, что не возражает против их присутствия даже в статусе наблюдателей. По его словам, это могло бы способствовать диалогу и обсуждению ключевых глобальных вопросов.

Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь и должен стать одним из главных международных мероприятий года, где будут обсуждаться экономическая ситуация, вызовы в сфере безопасности и сотрудничество между странами.

Читайте также: Саммит G20 в следующем году пройдет в гольф-комплексе Трампа