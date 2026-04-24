РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11347 посетителей онлайн
Новости Встреча G20
2 977 31

США рассматривают приглашение Путина на саммит G20

Трамп рассматривает возможность приглашения Путина на саммит "Большой двадцатки"

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в декабре в Майами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале газеты The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В то же время сам Трамп заявил, что лично еще не отправлял приглашение Путину, но не исключает такой возможности. По его словам, участие Путина имело бы положительный эффект для обсуждения международных вопросов.

Позиция Трампа относительно участия Путина

Во время брифинга в Овальном кабинете президент США отметил, что не приглашал Путина на саммит, однако допускает его приезд.

"Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, пожалуй, было бы очень полезно", - отметил Трамп.

По информации источников, Россия уже получила официальное приглашение от американской стороны принять участие в саммите на высшем уровне.

Окончательное решение о составе делегации Москва планирует принять ближе к дате проведения мероприятия.

Читайте: Трамп не пригласил ЮАР на саммит G20 в Майами

Контекст и предыдущие заявления

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу участия мировых лидеров, в частности Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в международных форумах.

В прошлом году он заявлял, что не возражает против их присутствия даже в статусе наблюдателей. По его словам, это могло бы способствовать диалогу и обсуждению ключевых глобальных вопросов.

  • Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь и должен стать одним из главных международных мероприятий года, где будут обсуждаться экономическая ситуация, вызовы в сфере безопасности и сотрудничество между странами.

Читайте также: Саммит G20 в следующем году пройдет в гольф-комплексе Трампа

Автор: 

G20 (298) приглашение (29) путин владимир (32401) Трамп Дональд (8007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Доживіть ще до грудня, старі їбаньки!
показать весь комментарий
24.04.2026 01:34 Ответить
+18
а марскіє котікі будуть розстилати червону доріжку?
показать весь комментарий
24.04.2026 01:37 Ответить
+16
Краснов з куратором Прутіним, обидва п$дофіли відвідають острів Епштейна. Буде червона доріжка для шефа. Тепер це обов'язкова програма в США.
показать весь комментарий
24.04.2026 01:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Доживіть ще до грудня, старі їбаньки!
показать весь комментарий
24.04.2026 01:34 Ответить
Маю надію на те , що не доживуть 😡
показать весь комментарий
24.04.2026 01:48 Ответить
А як шо доживуть та Зкйло поїде то цікаво чи поїдуть тоді на цей сходняк притомні країни.
показать весь комментарий
24.04.2026 05:57 Ответить
а марскіє котікі будуть розстилати червону доріжку?
показать весь комментарий
24.04.2026 01:37 Ответить
Був би живий жиря, то ван би с тими уривками ще в сауні парився 😆
показать весь комментарий
24.04.2026 06:29 Ответить
Ні, які морські котики, сам трампонутий буде розсилати
показать весь комментарий
24.04.2026 07:24 Ответить
Оці марскіє котики, стелящії доріжку *****, це наглядний приклад того, що якщо Трамп наважиться вжарити ядеркою по Ірану, то ніхто його наказ оспарювати як злочинний небуде, а виконає його без вагань і запитань. Якісь там соображенія совєсті та інша чухня пусть лишать це для інтернет-ікспертів
показать весь комментарий
24.04.2026 08:42 Ответить
ті хто розкатує червоні доріжки, і ті хто натискає ядерні кнопки - це зовсім різні люди. Тому не треба завчасно загортатись у саван.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:46 Ответить
Але всі вони так чи інакше несуть службу на воєнній базі і серуть в один і той же нужник
показать весь комментарий
24.04.2026 08:49 Ответить
Це неспростовний аргумент. Тоді загортайтесь.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:54 Ответить
Краснов з куратором Прутіним, обидва п$дофіли відвідають острів Епштейна. Буде червона доріжка для шефа. Тепер це обов'язкова програма в США.
показать весь комментарий
24.04.2026 01:39 Ответить
Рудий, можеш запросити ÷уйла до себе і зробити собі з ним селфі на фоні статуї Свободи ! Буде ваше тріо неперевершене !
показать весь комментарий
24.04.2026 02:06 Ответить
******* позор.
показать весь комментарий
24.04.2026 02:14 Ответить
ПША - Педофільські Штати Америки
показать весь комментарий
24.04.2026 02:20 Ответить
І Епштейн пророк бога Краснова.
показать весь комментарий
24.04.2026 02:39 Ответить
Ну як шефа не запросити.
показать весь комментарий
24.04.2026 03:27 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
24.04.2026 04:43 Ответить
США в своїй справжній формі це і є Трамп. Всі інші роки це була якесь Іпсо напевно шоб заманити туду побільше іммігрантів які надіялись на свабоду народов і американ дрим
показать весь комментарий
24.04.2026 04:54 Ответить
походу Трумп хоче остаточно зробити рубльовою, безвідмовною, ****** ***** трУмпівські США.. ото наголосували..
показать весь комментарий
24.04.2026 05:10 Ответить
Не США запрошує а ВНР (Вашингтонська народна республіка) зі своїм ватажком пособником х.йлокремлівської Терораши Губаревим Трампом.
показать весь комментарий
24.04.2026 06:03 Ответить
На Національній алеї у Вашингтоні створили масштабну інсталяцію з 20 тисяч плюшевих ведмедиків, які символізують викрадених Росією українських дітей.
показать весь комментарий
24.04.2026 06:39 Ответить
Трамп погано закічить.
показать весь комментарий
24.04.2026 07:10 Ответить
А як може агент не запросити на стрілку куратора? Головне, щоб червону доріжку стелили тільки перед ху....лом і особисто трампонутий
показать весь комментарий
24.04.2026 07:21 Ответить
Ну, да-там нам легше "забаранить" цю кремлеПадаль
показать весь комментарий
24.04.2026 08:19 Ответить
Куратор приедет с проверкой своего агента в логово врага. Это будет <<великий>> позор для Америки , когда всё вскроется. А росия ( если не развалится) ещё двесто лет хвалится своей операцией. (щтирлиц ×10000) ВСЕ будет Украина! Слава Украине!
показать весь комментарий
24.04.2026 08:27 Ответить
США розглядають запрошення Путіна на саміт G20...
показать весь комментарий
24.04.2026 08:40 Ответить
- Альо, Галочка?! Ты щяс умрешь! Потрясающая новость! Ху...ло бросило свою кикимору, ну и уговорило меня лететь с ним в Гагры...

показать весь комментарий
24.04.2026 08:41 Ответить
Саммит G20 Трамп превратил в сходняк с участием военного преступника Путина. Это плевок всему цивилизованному миру. Но в этом что-то есть. Соберутся два преступника, напавших на другие страны, вся политика которых это шантаж, запугивание, убийство мирных жителей. Встретятся два друга, чтобы между собой договориться, кто какой частью мира будет владеть.
показать весь комментарий
24.04.2026 08:44 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2026 08:54 Ответить
Зовсім з глузду з'їхали !
показать весь комментарий
24.04.2026 09:12 Ответить
 
 