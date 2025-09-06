Саммит G20 в следующем году состоится в гольф-комплексе Трампа
Американский президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что США будут принимать в 2026 году саммит G20 на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.
Как отмечается, Трамп в пятницу, 5 сентября, сказал, что США будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет.
Отмечается, что саммит G20 состоится на территории комплекса Трампа в Майами.
"Это лучшее место", - сказал президент США.
Также Трамп подчеркнул, что лично не получит от этого никакой выгоды.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумает вопрос об участии России в саммите G20, который в 2026 году состоится в американском штате Флорида.
Тому самміт на кладовищі - прикольно звучить)
білі штанці, гольфіровані туфли, кепка мага і шо б кожний зі своєю клюшкою, бо роздратуєте..
Вибори Трамп відмінить як непотрібні, згідно нового виборчого законодавства склад обох палат призначати буде Трамп.