Саммит G20 в следующем году состоится в гольф-комплексе Трампа

Американский президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что США будут принимать в 2026 году саммит G20 на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Как отмечается, Трамп в пятницу, 5 сентября, сказал, что США будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет.

Отмечается, что саммит G20 состоится на территории комплекса Трампа в Майами.

"Это лучшее место", - сказал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Также Трамп подчеркнул, что лично не получит от этого никакой выгоды.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумает вопрос об участии России в саммите G20, который в 2026 году состоится в американском штате Флорида.