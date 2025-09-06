РУС
Встреча G20 в ЮАР
913 24

Саммит G20 в следующем году состоится в гольф-комплексе Трампа

Саммит G20 проведут в гольф-комплексе Трампа

Американский президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что США будут принимать в 2026 году саммит G20 на поле для гольфа Trump National Doral в Майами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Как отмечается, Трамп в пятницу, 5 сентября, сказал, что США будут иметь честь принимать саммит G20 здесь, в Америке, впервые за почти 20 лет.

Отмечается, что саммит G20 состоится на территории комплекса Трампа в Майами.

"Это лучшее место", - сказал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Также Трамп подчеркнул, что лично не получит от этого никакой выгоды.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумает вопрос об участии России в саммите G20, который в 2026 году состоится в американском штате Флорида.

Автор: 

G20 (300) США (27840) Трамп Дональд (6546)
Топ комментарии
+7
цей бовдур пофарбує усе у золото, та буде показувати якій він богатий
показать весь комментарий
06.09.2025 15:01 Ответить
+6
Манія прогресує шаленно!!))
показать весь комментарий
06.09.2025 15:06 Ответить
+2
До наступного року, УСІМ!), ще дожити треба., і це найкращий прогноз, щодо цього.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
цей бовдур пофарбує усе у золото, та буде показувати якій він богатий
показать весь комментарий
06.09.2025 15:01 Ответить
Там вже все пофарбовано. Ніхто не сумнівався що тромб і тут щось собі на карман положе.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:04 Ответить
Заісно, покладе. Бо ці саміти оплачуються внесками учасників.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:05 Ответить
І всі цілують трампона у дупу ...
показать весь комментарий
06.09.2025 15:02 Ответить
Це все відбувається за рахунок політичних і економічних надбань попередніх поколінь американців. Але наступним поколінням американців за це прийдеться заплатити.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:24 Ответить
А шо, так можно было?
показать весь комментарий
06.09.2025 15:02 Ответить
До наступного року, УСІМ!), ще дожити треба., і це найкращий прогноз, щодо цього.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:03 Ответить
Манія прогресує шаленно!!))
показать весь комментарий
06.09.2025 15:06 Ответить
Коли його вилікують? Чи він прикидається, щоб не сісти за плівки епштейна? Скоро і наше ******* буде прикидатися, щоб не сісти за зраду))
показать весь комментарий
06.09.2025 15:11 Ответить
Медицина тут безсила !!))
показать весь комментарий
06.09.2025 16:35 Ответить
А через рік де буде? У сауні?
показать весь комментарий
06.09.2025 15:13 Ответить
Гольф-клуб за документами оформлений, як кладовище, щоб спростити оподаткування і там похована якась з його дружин.
Тому самміт на кладовищі - прикольно звучить)
показать весь комментарий
06.09.2025 16:54 Ответить
форма одягу:
білі штанці, гольфіровані туфли, кепка мага і шо б кожний зі своєю клюшкою, бо роздратуєте..
показать весь комментарий
06.09.2025 15:14 Ответить
Ключки учасники саміту будуть примушені купити у того ж таки Трампа.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:06 Ответить
С комплектом, с одной пускать не будут, а докупить можно в личном магазине "Гольф-трумп" при вьезде в клуб
показать весь комментарий
06.09.2025 16:13 Ответить
Також Трамп наголосив, що особисто не отримає від цього жодної вигоди. - слова того ж самого ********* христопродавця Юди, котрий не отримав вигоди ,від продажу на смерть Ісуса,за денний заробіток....Це й теж , за "юдині срібняки від куйла" продає Україну і її народ на смерть
показать весь комментарий
06.09.2025 15:17 Ответить
сілуанов вже купив ключки для гольфа і персонального тренера.
показать весь комментарий
06.09.2025 15:22 Ответить
Цей саміт буде до чи після виборів до Конгресу?
показать весь комментарий
06.09.2025 15:39 Ответить
Замість.
Вибори Трамп відмінить як непотрібні, згідно нового виборчого законодавства склад обох палат призначати буде Трамп.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:10 Ответить
Не. Це взагалі не його компетенція.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:46 Ответить
Казав шо хоче запросити на Саміт путлєра і Сі
показать весь комментарий
06.09.2025 15:54 Ответить
А що про це каже амерiканьске НАБУ? Що нема такого? В країнi яка 6 рокiв бiльшо всiх воняла про "жахливу україньску корупцiю" нема жодної антiкорупцiїної служби?
показать весь комментарий
06.09.2025 16:14 Ответить
Що пам"ятаю з академії, там квадрат 5Х5. Зверху АНБ куди вся інформація стікається. Там починаючи з РУМО та в правому нижньму куті Контррозвідувальне забезпечення департмент оф файнанс.
показать весь комментарий
06.09.2025 16:31 Ответить
Та вже б в бані
показать весь комментарий
06.09.2025 16:55 Ответить
 
 