УКР
Новини Зустріч G20 у ПАР
Саміт G20 наступного року відбудеться у гольф-комплексі Трампа

Американський президент Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що США прийматимуть у 2026 році саміт G20 на полі для гольфу Trump National Doral у Маямі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Трамп у п’ятницю, 5 вересня, сказав, що США матимуть честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років.

Зазначається, що саміт G20 відбудеться на території комплексу Трампа в Маямі.

"Це найкраще місце", – сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поїдуть на зустріч G20 до ПАР: Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини, - Трамп

Також Трамп наголосив, що особисто не отримає від цього жодної вигоди.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що обдумає питання щодо участі Росії у саміті G20, який у 2026 році відбудеться в американському штаті Флорида.

G20 (324) США (24221) Трамп Дональд (7077)
Топ коментарі
+2
цей бовдур пофарбує усе у золото, та буде показувати якій він богатий
06.09.2025 15:01 Відповісти
+1
До наступного року, УСІМ!), ще дожити треба., і це найкращий прогноз, щодо цього.
06.09.2025 15:03 Відповісти
+1
Манія прогресує шаленно!!))
06.09.2025 15:06 Відповісти
цей бовдур пофарбує усе у золото, та буде показувати якій він богатий
06.09.2025 15:01 Відповісти
Там вже все пофарбовано. Ніхто не сумнівався що тромб і тут щось собі на карман положе.
06.09.2025 15:04 Відповісти
І всі цілують трампона у дупу ...
06.09.2025 15:02 Відповісти
А шо, так можно было?
06.09.2025 15:02 Відповісти
До наступного року, УСІМ!), ще дожити треба., і це найкращий прогноз, щодо цього.
06.09.2025 15:03 Відповісти
Манія прогресує шаленно!!))
06.09.2025 15:06 Відповісти
Коли його вилікують? Чи він прикидається, щоб не сісти за плівки епштейна? Скоро і наше ******* буде прикидатися, щоб не сісти за зраду))
06.09.2025 15:11 Відповісти
А через рік де буде? У сауні?
06.09.2025 15:13 Відповісти
форма одягу:
білі штанці, гольфіровані туфли, кепка мага і шо б кожний зі своєю клюшкою, бо роздратуєте..
06.09.2025 15:14 Відповісти
Також Трамп наголосив, що особисто не отримає від цього жодної вигоди. - слова того ж самого ********* христопродавця Юди, котрий не отримав вигоди ,від продажу на смерть Ісуса,за денний заробіток....Це й теж , за "юдині срібняки від куйла" продає Україну і її народ на смерть
06.09.2025 15:17 Відповісти
сілуанов вже купив ключки для гольфа і персонального тренера.
06.09.2025 15:22 Відповісти
Цей саміт буде до чи після виборів до Конгресу?
06.09.2025 15:39 Відповісти
 
 