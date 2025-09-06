Саміт G20 наступного року відбудеться у гольф-комплексі Трампа

Американський президент Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, що США прийматимуть у 2026 році саміт G20 на полі для гольфу Trump National Doral у Маямі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Як зазначається, Трамп у п’ятницю, 5 вересня, сказав, що США матимуть честь приймати саміт G20 тут, в Америці, вперше за майже 20 років.

Зазначається, що саміт G20 відбудеться на території комплексу Трампа в Маямі.

"Це найкраще місце", – сказав президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не поїдуть на зустріч G20 до ПАР: Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини, - Трамп

Також Трамп наголосив, що особисто не отримає від цього жодної вигоди.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що обдумає питання щодо участі Росії у саміті G20, який у 2026 році відбудеться в американському штаті Флорида.