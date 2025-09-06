Трамп заявив, що обдумає участь Росії в саміті G20 наступного року у Флориді

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обдумає питання щодо участі Росії у саміті G20, який у 2026 році відбудеться в американському штаті Флорида.

Про це очільник США сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп оголосив, що вперше за 20 років саміт G20 проходитиме у США, а саме в штаті Флорида.

На запитання журналіста чи запросить Трамп Росію взяти участь у саміті країн "Великої двадцятки" він відповів, що "подумає над цим деякий час".

"Це цікаве питання, я не думав про це. Мені потрібно буде якийсь час обдумати це", - сказав глава Білого дому.

Згодом Трамп додав, що був би радий, якби лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін приїхали до США на G20.

"Вони були б спостерігачами - не впевнений, чи вони захочуть цього", - сказав американський лідер.

Також Трамп повідомив, що цьогоріч він не поїде на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у Південній Африці. Участь у саміті візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс.

