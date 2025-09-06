УКР
Новини
344 11

Трамп заявив, що обдумає участь Росії в саміті G20 наступного року у Флориді

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обдумає питання щодо участі Росії у саміті G20, який у 2026 році відбудеться в американському штаті Флорида.

Про це очільник США сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп оголосив, що вперше за 20 років саміт G20 проходитиме у США, а саме в штаті Флорида.

На запитання журналіста чи запросить Трамп Росію взяти участь у саміті країн "Великої двадцятки" він відповів, що "подумає над цим деякий час".

"Це цікаве питання, я не думав про це. Мені потрібно буде якийсь час обдумати це", - сказав глава Білого дому.

Згодом Трамп додав, що був би радий, якби лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін приїхали до США на G20.

"Вони були б спостерігачами - не впевнений, чи вони захочуть цього", - сказав американський лідер.

Також Трамп повідомив, що цьогоріч він не поїде на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться у Південній Африці. Участь у саміті візьме віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Автор: 

G20 (323) росія (67553) саміт (826) Трамп Дональд (7077)
Топ коментарі
+4
він невиліковний.
06.09.2025 01:37 Відповісти
+2
До дна вже недалеко. Але чомусь думаю що він не встигне туди долізти.З посади Трампа підуть раніше.
06.09.2025 01:39 Відповісти
Він не розуміє , що європейські країни будуть бойкотувати цю зустріч . Хтось має йому пояснити це
06.09.2025 01:51 Відповісти
Стубб не зможе, навіть на полі гольфа, бо Фінліндія не входить до G20, тому це не його рівень. Можливо, по неформальним каналам з Європи Білий дім отримає такі сигнали. Але з оточення трампа точно ніхто йому це пояснювати не буде, бо до того часу (може таке статись) Рубіо вже не буде у Білому домі.
06.09.2025 02:16 Відповісти
У нього кишені більш глибокі ніж широкі.
А ще кожна півкуля "мозгу" менша за другу.
06.09.2025 02:13 Відповісти
кретин венс не кращий....
06.09.2025 01:46 Відповісти
Та це чмо уже в туалет самого не пускають.
Бо або обгидеться, або стане перед дзеркалом промовляти...
06.09.2025 01:45 Відповісти
У 1881 році капітан американської податкової служби Келвін Хупер зі своєю командою висадився на острові Врангеля, де вони підняли американський прапор. Хупер був де-факто губернатором Аляски, яку США викупили у Росії за 14 років до того.

існує велика кількість тогочасних записів про те, що острів Врангеля - разом із сусідніми островами Де-Лонг - були визнані територією США.

Перша група постійних поселенців виникла на острові у 1921 році, але вже у 1924 році його захопили більшовики на радянському канонерському човні «Червоний жовтень», а американських поселенців заарештували та затримали, деякі з них померли в полоні.

Це сталось напередодні більшовицької революції 1917 року. Росія заявила, що вона відкрила острів у 1911 році, і висунула це у якості претензії в 1916 роц

Однак США до 1933 року не мали дипломатичних відносин з Росією чи Радянським Союзом, тож про жодне визнання таких претензій до 1933 року не йдеться.

У 1941 році в Конгресі йшли розмови про створення на острові Врангеля американської авіабази, але ця ідея була відкладена після того, як 7 грудня того року Японія розбомбила Перл-Харбор.
06.09.2025 01:47 Відповісти
Китай у 20 , який спостерігач?
Членами «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 ПАР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівська Аравія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4 МВФ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Європейський центральний банк і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світовий банк.
06.09.2025 01:54 Відповісти
І я подумав, що наші союзники з Євросоюзу і НАТО, а також японці, канадці і австралійці подумають, чи варто їм бути присутніми поруч з ****** в Омериці.
06.09.2025 01:54 Відповісти
На це треба дивитися більш оптимістично - Дід ВІДМОВИВСЯ від кортокострокових дедлайнів . Сам чи хто таки зумів попрацювати зі старіючим активом рашки.
06.09.2025 02:12 Відповісти
 
 