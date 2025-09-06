РУС
Новости
3 282 44

Трамп заявил, что обдумает участие России в саммите G20 в следующем году во Флориде

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумает вопрос об участии России в саммите G20, который в 2026 году состоится в американском штате Флорида.

Об этом глава США сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп объявил, что впервые за 20 лет саммит G20 будет проходить в США, а именно в штате Флорида.

На вопрос журналиста пригласит ли Трамп Россию принять участие в саммите стран "Большой двадцатки" он ответил, что "подумает над этим некоторое время".

"Это интересный вопрос, я не думал об этом. Мне нужно будет некоторое время обдумать это", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: В ЮАР заявили, что не могут пригласить Путина на саммит G20 из-за ордера МУС

Впоследствии Трамп добавил, что был бы рад, если бы лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин приехали в США на G20.

"Они были бы наблюдателями - не уверен, захотят ли они этого", - сказал американский лидер.

Также Трамп сообщил, что в этом году он не поедет на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Южной Африке. Участие в саммите примет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Читайте также: США не поедут на встречу G20 в ЮАР: Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи, - Трамп

Автор: 

G20 (300) россия (97085) саммит (1231) Трамп Дональд (6546)
Топ комментарии
+33
він невиліковний.
06.09.2025 01:37 Ответить
+15
кретин венс не кращий....
06.09.2025 01:46 Ответить
+14
До дна вже недалеко. Але чомусь думаю що він не встигне туди долізти.З посади Трампа підуть раніше.
06.09.2025 01:39 Ответить
він невиліковний.
06.09.2025 01:37 Ответить
Він не розуміє , що європейські країни будуть бойкотувати цю зустріч . Хтось має йому пояснити це
06.09.2025 01:51 Ответить
Стубб не зможе, навіть на полі гольфа, бо Фінліндія не входить до G20, тому це не його рівень. Можливо, по неформальним каналам з Європи Білий дім отримає такі сигнали. Але з оточення трампа точно ніхто йому це пояснювати не буде, бо до того часу (може таке статись) Рубіо вже не буде у Білому домі.
06.09.2025 02:16 Ответить
Нахабному Трампу треба змінити конституцію і протягнути Меланію на президента США
06.09.2025 03:28 Ответить
там всього 4 країни їх ЄС.

Сам ЄС може не приїжджати, хоча Африканський союз безсумнівно поїде.
06.09.2025 07:24 Ответить
У нього кишені більш глибокі ніж широкі.
А ще кожна півкуля "мозгу" менша за другу.
06.09.2025 02:13 Ответить
До дна вже недалеко. Але чомусь думаю що він не встигне туди долізти.З посади Трампа підуть раніше.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:39 Ответить
кретин венс не кращий....
06.09.2025 01:46 Ответить
Та це чмо уже в туалет самого не пускають.
Бо або обгидеться, або стане перед дзеркалом промовляти...
06.09.2025 01:45 Ответить
У 1881 році капітан американської податкової служби Келвін Хупер зі своєю командою висадився на острові Врангеля, де вони підняли американський прапор. Хупер був де-факто губернатором Аляски, яку США викупили у Росії за 14 років до того.

існує велика кількість тогочасних записів про те, що острів Врангеля - разом із сусідніми островами Де-Лонг - були визнані територією США.

Перша група постійних поселенців виникла на острові у 1921 році, але вже у 1924 році його захопили більшовики на радянському канонерському човні «Червоний жовтень», а американських поселенців заарештували та затримали, деякі з них померли в полоні.

Це сталось напередодні більшовицької революції 1917 року. Росія заявила, що вона відкрила острів у 1911 році, і висунула це у якості претензії в 1916 роц

Однак США до 1933 року не мали дипломатичних відносин з Росією чи Радянським Союзом, тож про жодне визнання таких претензій до 1933 року не йдеться.

У 1941 році в Конгресі йшли розмови про створення на острові Врангеля американської авіабази, але ця ідея була відкладена після того, як 7 грудня того року Японія розбомбила Перл-Харбор.
06.09.2025 01:47 Ответить
Китай у 20 , який спостерігач?
Членами «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Аргентина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F Бразилія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Індонезія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Італія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Мексика, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%A0 ПАР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівська Аравія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччина, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франція, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Японія і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський Союз. Постійними учасниками зустрічей «двадцятки» є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%A4 МВФ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Європейський центральний банк і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Світовий банк.
06.09.2025 01:54 Ответить
це пропозиція трампа киташко-рашці - бути спостерігачами, на одному стільці
.
06.09.2025 06:33 Ответить
І я подумав, що наші союзники з Євросоюзу і НАТО, а також японці, канадці і австралійці подумають, чи варто їм бути присутніми поруч з ****** в Омериці.
06.09.2025 01:54 Ответить
На це треба дивитися більш оптимістично - Дід ВІДМОВИВСЯ від кортокострокових дедлайнів . Сам чи хто таки зумів попрацювати зі старіючим активом рашки.
06.09.2025 02:12 Ответить
Так саме його шеф і попрацював над ним. Вже нема від краснова жодних дед-лайнів.
06.09.2025 11:05 Ответить
Не треба на восьмому десятку братися за те, чого ніколи не пробував робити (тобто думати). Тим більше, що ніхто не може краще порахувати до двох, тижнів. Необтяжливо, всього 26 разів на рік.
06.09.2025 02:56 Ответить
Діду подобається,коли його пітушарят ху-ло та кім - хом'як.
06.09.2025 02:58 Ответить
Цікава підпис у Трампа
06.09.2025 03:33 Ответить
Він що кожен раз таке пише? Чи в нього штамп ?
06.09.2025 03:34 Ответить
Притомні люди так не розписуються
06.09.2025 06:33 Ответить
Клініка.
06.09.2025 07:34 Ответить
Трамп не любить читати документи та звіти та відмовляється від цього , бо у нього дислексия. Судячи з підпису у нього ще й дисграфія.
06.09.2025 09:14 Ответить
Як на мене, то все, що я бачу, це йде послідовна і цілеспрямована легалізація ***** трампом.. тут навіть коспералогії не треба залучати.. все видно неозброєним оком..
06.09.2025 04:41 Ответить
Посміховисько...
06.09.2025 04:50 Ответить
Він "обдумає". Чим думати , якщо мозок схоже всох до розміру м'ячика для гольфу.
06.09.2025 05:14 Ответить
два тижні буде думати
06.09.2025 05:17 Ответить
Ну за шість місяців там точно приготують навіть трампа.
Його ж в туалет самого вже не пускають.
Обісре штані чи забуде чого він там побачивши дзеркало.
06.09.2025 05:41 Ответить
Судові позови, діла помідори, жінкі, діти, онуки. Оцє життя. Трампо чотко розуміе шо знищення кацапіі, то історична міссія. Тому усім запудрити мозґі, і робити шо треба. ПС: ґейропра якось роздуплилась з лаве не фатерлянд, такотож.
06.09.2025 05:55 Ответить
Той старий дегенерат ще здатний щось обдумувати?
06.09.2025 06:34 Ответить
оце на старості і пердонув
06.09.2025 06:51 Ответить
Їжачок плакав та плювався, але продовжував їсти кактус...
06.09.2025 06:54 Ответить
Трампидло обдумує? Цей старий пирдун особисто встріне ***** і проложить червону доріжку від шайтан-арби ***** до Білого дурдому. Якщо не забуде, тому шо у Трампекса невиліковна для його років хвороба, стареча дименція.
06.09.2025 07:31 Ответить
Такого жалюгідного , самохакоханого, брехливого, ні на що не спроможного президента Америка ще не бачила. Америка стала жалюгідною при ньому.
Хоча наше такеж саме
06.09.2025 07:38 Ответить
потужно!!!
06.09.2025 08:10 Ответить
І цей НЕДОУМОК трампон таки здатен це зробити!!! Мало того, що воно постелило червону доріжку та зняло ізоляцію ВБИВЦЕВІ та ТЕРОРИСТУ, воно здатне ще й медальку почепити на груди ЗАКРИВАВЛЕНОГО ВБИВЦІ "ЗА ВДАЛЕ ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ"!!!
06.09.2025 08:36 Ответить
їблан
06.09.2025 08:56 Ответить
06.09.2025 08:57 Ответить
Воно буде зустрічатися з путіним і сі на футболках та гольфу! Він майже клінічний ідіот. Треба про це вже відкрито заявляти лікарям та політикам. Не може така людина залишатися при владі біля наймогутнішого атомного арсеналу.
06.09.2025 09:09 Ответить
Это все равно, что сказать: "Я подумаю, приглашать Бен Ладена в США или нет"
06.09.2025 09:38 Ответить
Виконуй наказ, нікчема
06.09.2025 10:53 Ответить
Талибан пригласи и ирландских повстанцев, деятель Многие трамписты, наверно, чувствуют себя как наши избиратели потужного после прозрения
06.09.2025 10:54 Ответить
Та шо там думати? Стели шефу червону доріжку.
06.09.2025 11:02 Ответить
 
 