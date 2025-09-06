Трамп заявил, что обдумает участие России в саммите G20 в следующем году во Флориде

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обдумает вопрос об участии России в саммите G20, который в 2026 году состоится в американском штате Флорида.

Об этом глава США сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп объявил, что впервые за 20 лет саммит G20 будет проходить в США, а именно в штате Флорида.

На вопрос журналиста пригласит ли Трамп Россию принять участие в саммите стран "Большой двадцатки" он ответил, что "подумает над этим некоторое время".

"Это интересный вопрос, я не думал об этом. Мне нужно будет некоторое время обдумать это", - сказал глава Белого дома.

Впоследствии Трамп добавил, что был бы рад, если бы лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин приехали в США на G20.

"Они были бы наблюдателями - не уверен, захотят ли они этого", - сказал американский лидер.

Также Трамп сообщил, что в этом году он не поедет на саммит "Большой двадцатки", который состоится в Южной Африке. Участие в саммите примет вице-президент США Джей Ди Вэнс.

