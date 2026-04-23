РФ получила приглашение на саммит G20 в США
Российскую делегацию пригласили на саммит G20 в Майами. Это может вызвать напряженность среди партнеров США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ
В то же время Панкин заявил, что решение о составе делегации будет принято ближе к дате проведения саммита.
Саммит "Группы двадцати" под председательством США запланирован на 14-15 декабря в Майами.
Как работает G20 и почему РФ до сих пор входит в состав
G20 (или "Группа двадцати") - это международный форум, который объединяет крупнейшие экономики мира для обсуждения глобальных вопросов. Это своеобразный "клуб" ведущих стран, где лидеры встречаются, чтобы договариваться о:
- мировую экономику;
- финансовую стабильность;
- энергетику;
- климат;
- безопасность и геополитику.
В группу входят 19 стран и Европейский Союз.
Страны G20 вместе:
- составляют около 85% мировой экономики;
- представляют примерно две трети населения мира.
Поэтому их решения сильно влияют на глобальные процессы.
Ежегодно проводится саммит G20, где встречаются президенты и премьеры. Также в течение года работают министры финансов, иностранных дел и эксперты.
Россия формально остается членом G20.Она не была исключена из G20 - механизма исключения фактически нет. РФпо-прежнему входит в официальный список членов вместе с другими крупными экономиками.
После полномасштабного вторжения в Украину:
- многие страны призвали исключить Россию или ограничить ее участие;
- на саммитах она часто представлена не на уровне президента или изолированно;
- внутри G20 существует серьезный политический конфликт из-за войны.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4026157-tramp-i-putin-zustrilisa-na-letovisi-na-alasci.html Трамп і Путін зустрілися на летовищі на Алясці.
четвер, 23 квітня 2026, 06:57
Це ж не італіська Прем'єрка Джорджія Мелоні?
Напевно, більше того, т. Путін має значний вплив на т. Трампа, володіючи компроментуючим досьє на Трампа, яке продав Кремлю Епштейн.
Є версія, що той Епштейн, який володів мережею, неповнолітніх дівчат для сексуальних послуг, якими користувався Трамп. І більше того, був "соратником" того Епштейна
Пояснення «Социально близкий элемент» - это советский идеологический и правовой термин, обозначавший уголовных преступников, которых власть считала более близкими к рабочему классу по происхождению, чем «классово чуждых» «политических» (меньшевиков, эсеров). Уголовников привлекали к управлению другими заключенными в лагерях, считая их идеологически нейтральными, а не врагами.
Санкції, що не зупиняють війну: половина імперії російського "Уралвагонзаводу" досі поза обмеженнями
У санкційної політики Заходу є проблема, яку вже неможливо маскувати дипломатичними формулами: вона часто карає вивіску, але залишає працювати систему.
ГУР МО України оприлюднило повний перелік 41 підприємства, що входять до складу або перебувають під управлінням концерну «Уралвагонзавод» - ключового бронетанкового холдингу російського «Ростеху». Саме ця структура забезпечує російську армію танками Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, важкими вогнеметними системами ТОС-1А, машинами підтримки танків та броньованими ремонтно-евакуаційними платформами. І попри це 23 із 41 підприємства досі не перебувають під санкціями жодної держави санкційної коаліції.
Це не технічний недогляд. Це структурний провал. Бо поза санкціями залишаються не випадкові "другорядні" компанії, а саме ті ланки, без яких військова машина не працює безперебійно: конструкторські бюро, розробники залізничних платформ для перекидання танків, виробники тренажерів для екіпажів, постачальники енергії, ремонту, логістики, харчування, сервісної інфраструктури та промислових майданчиків. Санкції, які не б'ють по всьому виробничому контуру, перетворюються на політичний жест замість інструменту примусу.
Інакше кажучи, Захід санкціонував частину фасаду, але не добив мережу. Росія ж воює не однією юридичною особою «Уралвагонзавод». Росія воює екосистемою: від головного танкового заводу в Нижньому Тагілі до ремонтних бронетанкових підприємств, від моторобудівних і електротехнічних структур до компаній, що обслуговують виробничі майданчики, переміщення техніки та повсякденне функціонування оборонного циклу. Саме тому Москва й далі здатна модернізувати бронетехніку із мінімальним операційним збоєм.
Ще гірше те, що паралельно ГУР виявляє іноземне технологічне обладнання, яке продовжує працювати на російську воєнну промисловість. Уже оприлюднено дані про 50 одиниць такого обладнання в кооперації виробництва озброєнь, а в "Instruments of War" накопичуються нові масиви даних. Це означає, що проблема не лише в санкційних списках. Проблема в тому, що контроль за кінцевим користувачем, реекспортом, лізингом, сервісом і промисловими посередниками досі не відповідає масштабу війни.
Після цього вже неможливо серйозно говорити, що санкційний тиск "працює достатньо". Якщо третина або половина критичної виробничої архітектури головного танкового холдингу Росії продовжує жити поза обмеженнями, то йдеться не про "недоідеальний механізм", а про небезпечну ілюзію тиску. Санкції, які дозволяють агресору зберігати інженерну, ремонтну, транспортну й сервісну базу, - це санкції, які дають змогу війні тривати.
Сьогодні питання стоїть жорстко: або санкції синхронізують по всьому контуру російського ВПК, або вони залишаться зручною мовою політичних заяв, що не зупиняє конвеєр смерті. І кожен танк, який після цього сходить з російської лінії модернізації, є не лише результатом роботи "Уралвагонзаводу", а й доказом того, що світ досі не перекрив агресору кисень по-справжньому.