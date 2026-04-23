РФ отримала запрошення на саміт G20 у США

Саміт G20 у США: Росію запросили на рівні керівництва

Російську делегацію запросили на саміт G20 в Маямі. Це може спричинити напруження серед партнерів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін під час пресконференції в штаб-квартирі ООН.

Водночас Панкін заявив, що рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Саміт "Групи двадцяти" під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі.

Як працює G20 і чому РФ досі у складі

G20 (або "Група двадцяти") - це міжнародний форум, який об’єднує найбільші економіки світу для обговорення глобальних питань. Це своєрідний "клуб" провідних країн, де лідери зустрічаються, щоб домовлятися про:

  • світову економіку;
  • фінансову стабільність;
  • енергетику;
  • клімат;
  • безпеку та геополітику.

У групу входять 19 країн і Європейський Союз.

Країни G20 разом:

  • формують близько 85% світової економіки;
  • представляють приблизно дві третини населення світу.

Тому їхні рішення сильно впливають на глобальні процеси.

Щороку проводиться саміт G20, де зустрічаються президенти та прем’єри. Також протягом року працюють міністри фінансів, закордонних справ та експерти.

Росія формально залишається членом G20. Вона не була виключена з G20 - механізму виключення фактично немає. РФ і далі входить до офіційного списку членів разом з іншими великими економіками.

Після повномасштабного вторгнення в Україну:

  • багато країн закликали виключити Росію або обмежити її участь;
  • на самітах вона часто представлена не на рівні президента або ізоляційно;
  • всередині G20 існує серйозний політичний конфлікт через війну.

Може так статись що тільки рф і буде на цьому саміті.
23.04.2026 06:40 Відповісти
Чому, ще трампостана буде
23.04.2026 07:18 Відповісти
Я б на місці 18 так і зробив.
23.04.2026 07:28 Відповісти
Путін вже невиїздний.....
23.04.2026 06:39 Відповісти
США, як і Ізраїль, не визнають міжнародний суд.
23.04.2026 06:47 Відповісти
А на Аляску хто приїзджав?
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4026157-tramp-i-putin-zustrilisa-na-letovisi-na-alasci.html Трамп і Путін зустрілися на летовищі на Алясці.
четвер, 23 квітня 2026, 06:57
23.04.2026 06:58 Відповісти
Убивць з московії, від крові відмиватиме Мелоні з родичами та зятьком і вітьком???
23.04.2026 07:14 Відповісти
Это какой-то позор...(с)
23.04.2026 06:45 Відповісти
Дна немає для трампонів.
23.04.2026 06:48 Відповісти
Піндоси,що ще сказати..
23.04.2026 07:06 Відповісти
Девізом трампонутого стало:" опустимо америку разом", точніше США.
23.04.2026 07:16 Відповісти
Дух Анкориджв бродить білим домом і смердить файлами Епштейна
23.04.2026 07:32 Відповісти
може колись-таки американцям стане соромно за свій жлобський вибір президентом ідіота та чмошника-нарцисса Трумпа.. але це не точно, бо, до прикладу, частИна наших дебілів й досі у захваті від Найвеличнівшивого сцаря-пєрєсідєнта..
23.04.2026 07:36 Відповісти
Трамп тяготить, - перевисає, - до социально близкого элемента т. Путіна.

Напевно, більше того, т. Путін має значний вплив на т. Трампа, володіючи компроментуючим досьє на Трампа, яке продав Кремлю Епштейн.

Є версія, що той Епштейн, який володів мережею, неповнолітніх дівчат для сексуальних послуг, якими користувався Трамп. І більше того, був "соратником" того Епштейна

Пояснення «Социально близкий элемент» - это советский идеологический и правовой термин, обозначавший уголовных преступников, которых власть считала более близкими к рабочему классу по происхождению, чем «классово чуждых» «политических» (меньшевиков, эсеров). Уголовников привлекали к управлению другими заключенными в лагерях, считая их идеологически нейтральными, а не врагами.
23.04.2026 07:41 Відповісти
Страну,в мире, будут уважать только по военной и экономической мощи,это факт,никаких моральных соплей,только оружие и золото имеют авторитет,народ,который разминировал поля перед наступающим врагом и у которого в парламенте кричали - "финансирование армии это популизм",должен наконец открыть глаза и включить извилины.
23.04.2026 07:47 Відповісти
 
 