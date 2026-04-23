РФ отримала запрошення на саміт G20 у США

Російську делегацію запросили на саміт G20 в Маямі. Це може спричинити напруження серед партнерів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін під час пресконференції в штаб-квартирі ООН.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Водночас Панкін заявив, що рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.

Саміт "Групи двадцяти" під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі.

Як працює G20 і чому РФ досі у складі

G20 (або "Група двадцяти") - це міжнародний форум, який об’єднує найбільші економіки світу для обговорення глобальних питань. Це своєрідний "клуб" провідних країн, де лідери зустрічаються, щоб домовлятися про:

світову економіку;

фінансову стабільність;

енергетику;

клімат;

безпеку та геополітику.

У групу входять 19 країн і Європейський Союз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ердоган хоче відновити переговори України та РФ

Країни G20 разом:

формують близько 85% світової економіки;

представляють приблизно дві третини населення світу.

Тому їхні рішення сильно впливають на глобальні процеси.

Щороку проводиться саміт G20, де зустрічаються президенти та прем’єри. Також протягом року працюють міністри фінансів, закордонних справ та експерти.

Росія формально залишається членом G20. Вона не була виключена з G20 - механізму виключення фактично немає. РФ і далі входить до офіційного списку членів разом з іншими великими економіками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Нідерландів оцінила підготовку РФ до війни з НАТО

Після повномасштабного вторгнення в Україну: