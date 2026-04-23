РФ отримала запрошення на саміт G20 у США
Російську делегацію запросили на саміт G20 в Маямі. Це може спричинити напруження серед партнерів США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін під час пресконференції в штаб-квартирі ООН.
Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ
Водночас Панкін заявив, що рішення щодо складу делегації буде прийнято ближче до дати проведення саміту.
Саміт "Групи двадцяти" під головуванням США запланований на 14-15 грудня у Маямі.
Як працює G20 і чому РФ досі у складі
G20 (або "Група двадцяти") - це міжнародний форум, який об’єднує найбільші економіки світу для обговорення глобальних питань. Це своєрідний "клуб" провідних країн, де лідери зустрічаються, щоб домовлятися про:
- світову економіку;
- фінансову стабільність;
- енергетику;
- клімат;
- безпеку та геополітику.
У групу входять 19 країн і Європейський Союз.
Країни G20 разом:
- формують близько 85% світової економіки;
- представляють приблизно дві третини населення світу.
Тому їхні рішення сильно впливають на глобальні процеси.
Щороку проводиться саміт G20, де зустрічаються президенти та прем’єри. Також протягом року працюють міністри фінансів, закордонних справ та експерти.
Росія формально залишається членом G20. Вона не була виключена з G20 - механізму виключення фактично немає. РФ і далі входить до офіційного списку членів разом з іншими великими економіками.
Після повномасштабного вторгнення в Україну:
- багато країн закликали виключити Росію або обмежити її участь;
- на самітах вона часто представлена не на рівні президента або ізоляційно;
- всередині G20 існує серйозний політичний конфлікт через війну.
четвер, 23 квітня 2026, 06:57
Напевно, більше того, т. Путін має значний вплив на т. Трампа, володіючи компроментуючим досьє на Трампа, яке продав Кремлю Епштейн.
Є версія, що той Епштейн, який володів мережею, неповнолітніх дівчат для сексуальних послуг, якими користувався Трамп. І більше того, був "соратником" того Епштейна
Пояснення «Социально близкий элемент» - это советский идеологический и правовой термин, обозначавший уголовных преступников, которых власть считала более близкими к рабочему классу по происхождению, чем «классово чуждых» «политических» (меньшевиков, эсеров). Уголовников привлекали к управлению другими заключенными в лагерях, считая их идеологически нейтральными, а не врагами.