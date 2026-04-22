Розвідка Нідерландів оцінила підготовку РФ до війни з НАТО

Росія може бути готовою до потенційного військового зіткнення з країнами НАТО приблизно через рік після завершення війни проти України.

Про це йдеться у щорічному звіті розвідки Нідерландів, на який посилається Цензор.НЕТ.

У документі зазначається, що поки тривають бойові дії в Україні, повномасштабне зіткнення між Росією та Альянсом залишається малоймовірним. Водночас у Москві вже ведеться підготовка до можливих сценаріїв обмежених операцій проти держав НАТО.

Підготовка Росії та ризики для Європи

Аналітики розвідки вказують, що війна проти України має для Кремля стратегічне значення, оскільки впливає не лише на територіальні питання, а й на збереження політичного режиму та позиції Росії у світі.

За даними звіту, попри значні втрати, Росія продовжує відновлювати збройні сили, нарощуючи виробництво озброєння, боєприпасів та розширюючи особовий склад. Окрему увагу приділяють розвитку систем протиповітряної оборони, безпілотних технологій і далекобійної зброї.

Також у звіті зазначається, що РФ активізує гібридні операції в Європі, зокрема інформаційний вплив, диверсії та шпигунську діяльність. Після тимчасового спаду у 2024 році такі дії знову посилюються.

Посилення напруги в регіоні НАТО

Окремо підкреслюється, що країни Балтії та Північної Європи вже фіксують ознаки можливих провокацій з боку Росії. Серед сценаріїв розглядаються інформаційні кампанії, інциденти з дронами та спроби перевірки реакції Альянсу.

У цьому контексті згадуються й ризики для окремих регіонів, зокрема Сувалкського коридору та Балтійського моря, де Росія може намагатися створювати напругу через гібридні інструменти.

Аналітики наголошують, що на тлі ослаблення систем контролю над озброєннями та розвитку нових технологій рівень безпекових загроз для Європи поступово зростає.

