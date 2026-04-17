ЄС проведе "настільні" навчання для перевірки положення про взаємну допомогу в разі нападу, - ЗМІ

Європейський Союз має намір промоделювати, як він реагуватиме у разі нападу на одну з країн-членів блоку. Для цього наступного місяця проведуть "настільні" навчання.

Про це пише Politico з посиланням на європейських посадовців, передає Цензор.НЕТ.

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Більше про навчання

За словами високопосадовця ЄС, у рамках першої операції такого роду глава європейської дипломатії Кая Каллас наступного місяця має курирувати так звані "настільні" навчання, щоб з’ясувати, як на практиці працюватиме положення про взаємну допомогу блоку (стаття 42.7 Договору про ЄС).

Метою цих навчань є перевірка саме політичної, а не військової реакції Євросоюзу.

"Після цього ми проведемо навчання з міністрами [оборони], щоб побачити, як це працює на практиці", - сказав Politico анонімний посадовець.

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Що за стаття?

Стаття 42.7 передбачає, що якщо член ЄС стикається з "збройною агресією", інші члени зобов'язані надати йому "допомогу та підтримку всіма доступними засобами".

Стаття не уточнює, чи включає така допомога військову реакцію, і містить формулювання, що стосуються нейтральних держав, таких як Австрія та Ірландія.

Більшість членів ЄС також входять до НАТО й тому підпадають під дію статті 5 про взаємну оборону. Однак напруга в Альянсі та погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію похитнули віру союзників в статтю 5 і спонукали їх поновити інтерес до механізмів безпеки ЄС.

Після того як у березні Кіпр став мішенню для дронів, запущених з Лівану, саме ця країна висловила зацікавленість у вивченні того, як стаття 42.7 працюватиме на практиці, зазначив високопосадовець. Наступного тижня на Кіпрі відбудеться саміт лідерів ЄС.

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