ЕС проведет "настольные" учения для проверки положения о взаимной помощи в случае нападения, — СМИ

Европейский Союз намерен смоделировать, как он будет реагировать в случае нападения на одну из стран-членов блока. Для этого в следующем месяце проведут "настольные" учения.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, в рамках первой операции такого рода глава европейской дипломатии Кая Каллас в следующем месяце должна курировать так называемые "настольные" учения, чтобы выяснить, как на практике будет работать положение о взаимной помощи блока (статья 42.7 Договора о ЕС).

Целью этих учений является проверка именно политической, а не военной реакции Евросоюза.

"После этого мы проведем учения с министрами [обороны], чтобы увидеть, как это работает на практике", — сказал Politico анонимный чиновник.

Что за статья?

  • Статья 42.7 предусматривает, что если член ЕС сталкивается с "вооруженной агрессией", другие члены обязаны оказать ему "помощь и поддержку всеми доступными средствами".
  • Статья не уточняет, включает ли такая помощь военную реакцию, и содержит формулировки, касающиеся нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия.

Большинство членов ЕС также входят в НАТО и поэтому подпадают под действие статьи 5 о взаимной обороне. Однако напряженность в Альянсе и угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию пошатнули веру союзников в статью 5 и побудили их возобновить интерес к механизмам безопасности ЕС.

После того как в марте Кипр стал мишенью для дронов, запущенных из Ливана, именно эта страна выразила заинтересованность в изучении того, как статья 42.7 будет работать на практике, отметил высокопоставленный чиновник. На следующей неделе на Кипре состоится саммит лидеров ЕС.

Шось мені підказує, шо вони тільки й в змозі грати у настільні ігри...
17.04.2026 21:48 Ответить
в "чапая" иєзаться будуть

17.04.2026 22:51 Ответить
Метою цих навчань є перевірка саме політичної, а не військової реакції Євросоюзу.

Будуть навчатися висловлювати занепокоєння? Так у цьому у них великий досвід...
17.04.2026 21:57 Ответить
кто первый дозвонится в вашингтон и попросит помощи?
17.04.2026 21:59 Ответить
Давай ПісДіл!!! Йес ю а ..
17.04.2026 22:26 Ответить
Можна "напідложні" навчання провести. Особливо добре підходить "Твістер": навчає викручуватись як вуж на сковорідці, аби не вступити у війну.
17.04.2026 22:53 Ответить
это же эскалация насилия!!!а какже толерантность?
17.04.2026 23:00 Ответить
 
 