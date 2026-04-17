ЕС проведет "настольные" учения для проверки положения о взаимной помощи в случае нападения, — СМИ

Европейский Союз намерен смоделировать, как он будет реагировать в случае нападения на одну из стран-членов блока. Для этого в следующем месяце проведут "настольные" учения.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее об учениях

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, в рамках первой операции такого рода глава европейской дипломатии Кая Каллас в следующем месяце должна курировать так называемые "настольные" учения, чтобы выяснить, как на практике будет работать положение о взаимной помощи блока (статья 42.7 Договора о ЕС).

Целью этих учений является проверка именно политической, а не военной реакции Евросоюза.

"После этого мы проведем учения с министрами [обороны], чтобы увидеть, как это работает на практике", — сказал Politico анонимный чиновник.

Что за статья?

Статья 42.7 предусматривает, что если член ЕС сталкивается с "вооруженной агрессией", другие члены обязаны оказать ему "помощь и поддержку всеми доступными средствами".

Статья не уточняет, включает ли такая помощь военную реакцию, и содержит формулировки, касающиеся нейтральных государств, таких как Австрия и Ирландия.

Большинство членов ЕС также входят в НАТО и поэтому подпадают под действие статьи 5 о взаимной обороне. Однако напряженность в Альянсе и угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию пошатнули веру союзников в статью 5 и побудили их возобновить интерес к механизмам безопасности ЕС.

После того как в марте Кипр стал мишенью для дронов, запущенных из Ливана, именно эта страна выразила заинтересованность в изучении того, как статья 42.7 будет работать на практике, отметил высокопоставленный чиновник. На следующей неделе на Кипре состоится саммит лидеров ЕС.

