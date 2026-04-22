У Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО, - Politico

Адміністрація Дональда Трампа створює перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО, оскільки Білий дім шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати операцію США проти Ірану.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Троє європейських дипломатів та посадовець Пентагону, знайомі з обговоренням, розповіли, що цей план включає огляд оборонних внесків країн-членів Альянсу та їхній розподіл за рівнями.

Видання зазначає, що Трамп планує виконати свої погрози союзникам, що не дотримуються його його побажань. Також це є ще одним фактором тиску на НАТО.

Politico нагадує, що схожу ідею озвучив міністр війни США Піт Гегсет ще у грудні 2025 року.

"Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками", - казав тоді глава Пентагону.

Один із дипломатів сказав, що список, схоже, відображає цю концепцію.

Джерела кажуть, що адміністрація Трампа приховує будь-які деталі, а посадовці надали мало ясності щодо того, якими можуть бути заохочення чи наслідки.

"Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?" - сказав один із європейських посадовців.

Одним із варіантів "покарання" може бути виведення американських військ з Європи, тому будь-який потенційний план, ймовірно, передбачатиме їх переміщення з однієї країни до іншої, пише видання. Водночас така передислокація може виявитися трудомісткою та дорогою.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.

