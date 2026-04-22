Новини Вимоги Трампа до членів НАТО
У Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО, - Politico

Трамп хоче покарати країни НАТО та формує список

Адміністрація Дональда Трампа створює перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО, оскільки Білий дім шукає способи покарати союзників, які відмовилися підтримати операцію США проти Ірану.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Троє європейських дипломатів та посадовець Пентагону, знайомі з обговоренням, розповіли, що цей план включає огляд оборонних внесків країн-членів Альянсу та їхній розподіл за рівнями.

Видання зазначає, що Трамп планує виконати свої погрози союзникам, що не дотримуються його його побажань. Також це є ще одним фактором тиску на НАТО.

Politico нагадує, що схожу ідею озвучив міністр війни США Піт Гегсет ще у грудні 2025 року.

"Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками", - казав тоді глава Пентагону.

Один із дипломатів сказав, що список, схоже, відображає цю концепцію.

Джерела кажуть, що адміністрація Трампа приховує будь-які деталі, а посадовці надали мало ясності щодо того, якими можуть бути заохочення чи наслідки.

"Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?" - сказав один із європейських посадовців.

Одним із варіантів "покарання" може бути виведення американських військ з Європи, тому будь-який потенційний план, ймовірно, передбачатиме їх переміщення з однієї країни до іншої, пише видання. Водночас така передислокація може виявитися трудомісткою та дорогою.

Що передувало

Топ коментарі
Неслухів відлучать від дупи Трампа!
22.04.2026 16:31 Відповісти
Ізраїль, Південна Корея - з якого бодуна країни НАТО?
22.04.2026 16:29 Відповісти
краще би США вийшла з НАТО. НАТО без США виживе, та почне розвиватися
22.04.2026 16:26 Відповісти
22.04.2026 16:26 Відповісти
Если сша выйдут из НАТО нато не станет. Будет горстка "обеспокоенных" стран которых путин начнет жрать одну за другой )))
22.04.2026 22:18 Відповісти
Неслухняних карати будуть - поставлять в куток ? 😭
22.04.2026 16:27 Відповісти
22.04.2026 16:31 Відповісти
22.04.2026 16:29 Відповісти
"Он нас посчитал"!(с). Ужас...
22.04.2026 16:30 Відповісти
"Здається, у них немає дуже конкретних ідей"

1. не здається
2. откуда ж им взяться
22.04.2026 16:30 Відповісти
"Divide et impera" - класика )) і ще "десятина" з неслухняних, по старому римському праву! щоб слухняні боялись! ))
22.04.2026 16:31 Відповісти
Казнить каждого десятого(такое по древнеримскому праву) Для поднятия дисциплины.
22.04.2026 16:32 Відповісти
ну да, і децимація - серед всих особо не слухняних ))
22.04.2026 16:34 Відповісти
Неслухняні країни получать ремінця і стоятимуть в кутку.А слухняні підуть в Діснейленд і получать жувачку.
22.04.2026 16:33 Відповісти
А хто послухав з країн НАТО?
22.04.2026 16:33 Відповісти
NATO: "Not Action, Talk Only"
22.04.2026 16:37 Відповісти
Хороша Ідея!
Всі війска США виводимо з Єаропи і гармонійно розміщуємо в Сарнах, Прилуках, Полтаві, Павлограді і Миколайові .

Пане президенте ми тільки пвдтримкємо цю ініціативу.
22.04.2026 16:39 Відповісти
Трампонутий розвалити зможе не тільки НАТО і трампостана, але й зробити Китай провідною державою. Все як наказав ху....ло, шістка сі.
22.04.2026 16:43 Відповісти
"Зразкові союзники, які активізуються... отримають нашу особливу прихильність." Джерело: https://censor.net/ua/n3611849

Трамп їх чудово "відпізділить" - вони отримають право захищати американські війська, розташовані на їхній території.
22.04.2026 16:44 Відповісти
чому той стрілок - промахнувся у трампа у 2024 році? всього пару см правіше, і світ був би кращим
22.04.2026 16:46 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
22.04.2026 16:49 Відповісти
"батя, я стараюсь"
22.04.2026 16:48 Відповісти
А ищо в смешных шапках заставить ходить, число подпись.
22.04.2026 16:49 Відповісти
ДЕМЕНЦІЯ ПЕРЕМОЖЕ !!!
22.04.2026 16:50 Відповісти
НАТО треба саморозпуститися та створити нову організацію з Україною на чолі.
22.04.2026 16:51 Відповісти
Хорошо посмеялся). Назовите желающих войти в военно-политический союз, во главе с Украиной...
22.04.2026 16:55 Відповісти
Точно тих хто російською не пи₴дить.
22.04.2026 17:02 Відповісти
Половину ВСУ ? Но спорить не буду).
22.04.2026 17:03 Відповісти
А це вже маніпуляція. Сперечатися не буду)
22.04.2026 17:09 Відповісти
Ой, а чего это он Германию в список внёс, если она в открытую отказал участвовать в авантюре?
Да потому что ссыкотно бочку катить на Германию, Францию и Великобританию в одном флаконе!!!
22.04.2026 16:58 Відповісти
Вангую що самою слухняною у Тромба буде Сосія і Бульбашія
22.04.2026 17:09 Відповісти
Як то кажуть краще з розумним згубити аніж з дурнем знайти...Тому скоро країни зрозуміють,що для їх же репутаціі краще перейти в ранг "неслухняних"...
22.04.2026 17:13 Відповісти
Санта Клаус *****.
22.04.2026 17:16 Відповісти
Ти спочатку подивись куди привів свою країну, козел чмошний! Подивись, в який список вже тебе включили, холуй кремлівський.
22.04.2026 17:37 Відповісти
О замутив старий рудий чорт! Сам обісрався, ще й ***** на руку грає...
22.04.2026 18:41 Відповісти
Штатам надоели пропутинские и проиранские ссыкуны в НАТО и у США нет желания финансировать и защищать. И это вполне понятно. Если союзник не только тебе не помогает а еще тебе и гадит и мешает - от такого союзника моментально избавляются.
22.04.2026 22:22 Відповісти
щось ви дядьку, *******....
23.04.2026 01:15 Відповісти
перелік слухняних і неслухняних ЗМІ вони створили ще півроку тому (якщо не рік тому).
Тепер перейщли до сегрегації союзників.
А чому тільки країн НАТО?
Бо он, касапстан - не член НАТО! Як його враховуваи?
23.04.2026 01:13 Відповісти
 
 