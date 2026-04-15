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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО США в НАТО
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Трамп вкотре розкритикував НАТО: Альянс не підтримає нас в майбутньому

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп знову висловив претензії до НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав його позицію щодо Ірану і, на його думку, не підтримає його й надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.

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Що цього разу каже Трамп?

"НАТО не підтримало нас тоді, і не підтримає нас і в майбутньому!" - скаржиться він.

Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.

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Що передувало

Автор: 

НАТО (7344) Трамп Дональд (9085)
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Топ коментарі
+14
Сів пердіти у калюжу, то і перди сам!
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15.04.2026 13:57 Відповісти
+11
Допоки при владі в США довбойоб та путінська хвойда - ніхто не підтримуватиме таке лайно.
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15.04.2026 14:02 Відповісти
+9
Після того, як Трамп виставив картинку, де він в ролі Ісуса... Ну, тут обговорювати нічого...
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15.04.2026 14:05 Відповісти

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