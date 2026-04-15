Трамп вкотре розкритикував НАТО: Альянс не підтримає нас в майбутньому
Президент США Дональд Трамп знову висловив претензії до НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав його позицію щодо Ірану і, на його думку, не підтримає його й надалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.
Що цього разу каже Трамп?
"НАТО не підтримало нас тоді, і не підтримає нас і в майбутньому!" - скаржиться він.
Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
Топ коментарі
+14 Іван Руний
показати весь коментар15.04.2026 13:57 Відповісти Посилання
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