Трамп вкотре розкритикував НАТО: Альянс не підтримає нас в майбутньому

Президент США Дональд Трамп знову висловив претензії до НАТО, заявивши, що Альянс не підтримав його позицію щодо Ірану і, на його думку, не підтримає його й надалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише у соцмережі Truth Social.

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Що цього разу каже Трамп?

"НАТО не підтримало нас тоді, і не підтримає нас і в майбутньому!" - скаржиться він.

Як повідомлялося, раніше Трамп розкритикував НАТО і пригрозив переглядом фінансування Альянсу на протидію Росії.

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